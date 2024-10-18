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Праздник тела: фоторепортаж с чемпионата Тульской области по бодибилдингу и фитнесу
Фото Myslo.

Праздник тела: фоторепортаж с чемпионата Тульской области по бодибилдингу и фитнесу

Событие состоялось в Новомосковске в минувшие выходные. Делимся фоторепортажем из закулисья.

В прошлые выходные в Городском Дворце культуры Новомосковска прошел чемпионат Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. 

Посоревноваться в красоте мышц съехались десятки спортсменов из Тульской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской и Московской областей, Москвы и даже Ханты-Мансийского АО.

Участники демонстрировали красоту своих тел в нескольких номинациях: «Классический бодибилдинг-юниоры», «Пляжный бодибилдинг», «Атлетический бодибилдинг», «Модельный фитнес», «Велнес» и других. 

Результаты состязаний — здесь.

Смотрим обзорный фоторепортаж!

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