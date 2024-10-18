Праздник тела: фоторепортаж с чемпионата Тульской области по бодибилдингу и фитнесу

Фото Myslo.

Событие состоялось в Новомосковске в минувшие выходные. Делимся фоторепортажем из закулисья.

В прошлые выходные в Городском Дворце культуры Новомосковска прошел чемпионат Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.

Посоревноваться в красоте мышц съехались десятки спортсменов из Тульской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской и Московской областей, Москвы и даже Ханты-Мансийского АО.

Участники демонстрировали красоту своих тел в нескольких номинациях: «Классический бодибилдинг-юниоры», «Пляжный бодибилдинг», «Атлетический бодибилдинг», «Модельный фитнес», «Велнес» и других.

Результаты состязаний — здесь.