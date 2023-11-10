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Где в Туле поесть круассаны
Текст и фото Дарьи Лашкевич

Где в Туле поесть круассаны

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Осень уже вовсю диктует свои правила: мода, распорядок жизни и даже питание — теперь хочется не прохладных лимонадов, а горячего чая с чем-нибудь вкусным. «Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю». Так мы и поступим — самое время пробовать миндальные круассаны!

 

Myslo решил оценить круассаны в:

Morozovsky

Вес: 150 г.
Цена: 159 руб.

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В соцсетях Morozovsky пишут, что их круассаны — лучшие в городе и вызывают привыкание с первого укуса. Сильное заявление, и мы просто обязаны его проверить!

Украшен круассан лепестками миндаля и сахарной пудрой. Хрустящее слоеное тесто начинено нежнейшим миндальным кремом с нотками карамели — очень тонкий, изысканный баланс сладкого, сливочного и соленого. По текстуре начинка похожа на подтаявшее масло. Что самое приятное, булочка еще теплая — она подогревается на специальной витрине.

Скажем честно, это лучший круассан в подборке. Для кого-то такая быстрая развязка станет разочарованием, но Morozovsky определенно задал уровень, до которого другим кафе дотянуть непросто.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Филипповский

Вес: 115 г.
Цена: 230 руб.

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Все новое — это хорошо забытое старое. Историческая справка: с 1869 по 2001 год (только вдумайтесь!) здесь был популярный хлебный магазин, тоже «Филипповский». Посмотрим, заслуживает ли франшиза Salden’s носить столь значимое для Тулы историческое имя.

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Пара секунд ожидания — и на столе оказывается что-то очень странное. Точку в вопросе первого впечатления ставит подача — карикатурно большое блюдо для такого скромного по габаритам кондитерского изделия.

Еще один сюрприз — текстура. Круассан оказался не традиционной выпечкой франков, а… муссом. Но давайте не будем столь строги. Эксперименты — это всегда интересно, тем более что кафе позиционирует себя как джелатерия (заведение, в которых трудятся мастера джелато и где можно купить свежее мороженое). Так почему бы ему не быть холодным и мягким, как мороженое?

Ну, во-первых, потому что официант не предупредил нас о необычном формате. Во-вторых, эксперимент не удался. Даже если подключить воображение и все силы писательского мастерства, мы не сможем внятно это описать. Приторно-сладкое и безвкусное одновременно, с песчинками в структуре, с превратившимся в кашицу бисквитом (немного теста там все же есть).

Словом, на успех того самого «Филипповского», который подавал хлеб к царскому столу, не похоже. Этот «круассан» не стоит ни ваших денег, ни вашего внимания.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

Entrée

Вес: 160 г.
Цена: 220 руб.

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Уже знакомое по тыквенному крем-супу заведение — миниатюрное кафе под боком у Кремля. В прошлый раз мы обделили вниманием главную достопримечательность Entrée — выпечку. А ведь кафе — это в первую очередь пекарня! Восполняем пробелы.

Здешний круассан может похвастаться нежнейшим, прямо-таки сливочным мягким тестом. Он умеренно сладкий с отчетливым, но ненавязчивым вкусом миндаля, будто в ореховую кашицу намеренно не доложили подсластителя. Оно и к лучшему: за время чаепития внушительный по размеру круассан не надоел, одной порции достаточно, чтобы наесться и неспеша распробовать утонченно-сдержанное французское лакомство. Снизим балл за нейтральный, неярко выраженный вкус. Начинка поначалу и незаметна — только когда открываешь круассан.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Эмиль Бонтэ

Вес: 125 г.
Цена: 98 руб.

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Кафе открылось всего два месяца назад — только-только убрали праздничные шарики. Здесь можно не только угоститься сладким, но и перекусить и даже полноценно поесть — в ассортименте широкий выбор фаст-фуда, готовых блюд и выпечки «домой».

Выглядит круассан не очень: небрежно кинутый на тарелку, он напоминает выточенный из дерева муляж. Твердый засохший крем сросся с выпечкой и нелепо топорщится на блюде. Тесто больше походит на тонюсенькое пересушенное безе — приторное и моментально тает во рту. Внутри булочка самую малость влажная из-за сиропа, едва пахнущего миндалем.

По итогу получаем сахарную пустышку без намека на вкус миндаля, которую хочется поскорее запить водой.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Кофе Культ

Вес: 190 г.
Цена: 180 руб.

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Вокруг этой кофейни действительно сложился культ — узнаваемый дизайн, сувениры и одежда, дисконтные карты и промо. Но что привлекает его последователей? Только ли вкусный кофе?

Подача стандартная: миндальные лепестки, пудра и немного крема сверху. Приборов нам не принесли — видимо, это реверанс в сторону этикета (круассан едят руками). И так действительно удобнее — небольшие кусочки теста легко отрываются, не оставляя после себя варварски растерзанную булку.

Тесто мягкое, с тончайшей хрустящей корочкой. Начинки много — нижняя часть десерта оказалась увесистой. Кремом наполнение назвать сложно, скорее миндальной кашицей с сиропом. В меру сладко и очень ароматно!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 
  • Самая большая порция — «Кофе Культ» (190 г);
  • Самая маленькая порция — «Филипповский» (115 г);
  • Самый дорогой — «Филипповский» (230 руб.);
  • Самый дешевый — «Эмиль Бонтэ» (98 руб.);
  • Самый вкусный, по мнению редакции, — Morozovsky.
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