Знакомьтесь: единоборцы из спортклуба «Левша»!
Спортклуб дзюдоистов и самбистов живет и процветает исключительно благодаря энтузиазму тренеров, самих юных спортсменов и их родителей.
Спортклуб «Левша» находится в Мясново на улице Санаторной. Двухэтажное здание Союз ветеранов дзюдо и самбо получил в собственность в 2017 году. Помещение находилось в жутком состоянии – крыша протекала, не было ни воды, ни отопления, ни света. Когда это всё увидел тренер Павел Королев, один из основателей клуба, он был в шоке:
Павел Королёв
– Как только увидели помещение – полуразрушенное, без окон – стало страшно: как это всё восстанавливать? Может, в некоторые моменты и хотелось всё бросить, но пути назад уже не было. Сто ребят ждали тренировок, и я не мог их подвести.
С того момента прошло три года, и сейчас здание не узнать. Оно отремонтировано силами тренеров и родителей. Открыты два зала, тренажерная комната, раздевалка, методический класс.
Было:
Стало:
Появился даже живой уголок, в который поселили попугаев и хомячков. За это время воспитанники спортклуба завоевали множество медалей и дипломов, которые развесили на стенах помещения.
– Мы небюджетная организация, не получаем субсидий или грантов. Всё оборудование закуплено силами тренеров и родителей. Мы живем одной большой семьей. Все решения принимаем вместе на собраниях. Нам также помогает спортшкола «Олимп», - рассказал тренер.
Сейчас в «Левше» занимаются порядка 170 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет, в спортклубе работают три отделения – дзюдо, спортивное и боевое самбо, а также джиу-джитсу. Потренироваться приходят и ветераны этих видов спорта – они не только сами занимаются, но и проводят мастер-классы для младшего поколения.
– Наша цель – привлечь молодежь, чтобы она увлекалась спортом. Хотим проводить городские турниры между спортшколами. Все живут разрозненно, но мы сильнее, когда вместе. Хотим объединить это всё в общий механизм и доказать, что в городе есть талантливые и сильные ребята, - говорит Павел.
Павел Королев уверен, что самый оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься дзюдо и самбо, это 4 года. Именно с этих лет уже нужно воспитывать полноценную личность. Правда, для малышей должна быть своя программа подготовки, чтобы не травмировать их. В этом возрасте ребят учат кувыркаться, правильно группироваться при падении, прививают любовь к спорту.
Сам тренер пришел в самбо в 14 лет. По меркам спортсменов, это очень поздно. Добиться в этом возрасте каких-то серьезных успехов практически нереально.
– Мой тренер Сергей Владимирович Самборский сказал тогда: «Твои ровесники уже борются за медали на первенствах ЦФО и России, тебе не догнать их». Но я доказал, что невозможное возможно! В 16 лет я выполнил норматив мастера спорта, выиграл первенство России и первенство Европы. Тренер говорил про меня: «Я понял, что Паша – от слова пахать».
Так что Павел Королев личным примером доказывает воспитанникам, что упорство и трудолюбие очень важны в спорте.
В спортклубе придумали собственную эмблему. Тульский Левша символизирует кузницу мастеров (в данном случае мастеров спорта). Цветок сакуры – восточные единоборства.
В спортклубе «Левша» тренеры не ставят цель, чтобы воспитанники обязательно выигрывали медали.
– Грамоты, кубки ребят не повод для гордости, а повод для примера. Самым важным в моей работе считаю дисциплину, которую я прививаю ребятам. Это и отношение к взрослым, учебе. Дети меня уважают. Чем завоевать авторитет? Дети – не взрослые, они чувствуют фальшь. Если ты с ними неискренен, это бесполезно. Они всегда проверяют тебя на надежность. Не можешь сдержать слово, тогда не давай его. А еще мы здесь одна семья, и дети это чувствуют. Формируется их личность, а это важнее любого результата.
Чтобы ребят развивать всесторонне, в спортклубе чередуют теоретические и практические занятия, устраивают разные лекции. Юные спортсмены в игровой форме параллельно изучают и другие виды единоборств. Например, корэш (борьба на поясах) и сумо.
Тимофей Байдацкий, 9 лет:
– Я уже четыре года занимаюсь дзюдо. Мне нравятся красивые броски! За это время у меня уже много побед. Я умею за себя постоять, так что в школе меня не обижают, потому что знают – я боец. Мой кумир – японский спортсмен Шохей Оно, олимпийский чемпион. Чтобы стать таким крутым, как он, нужно больше и лучше тренироваться.
Даниил Корабельников, 15 лет:
– Меня в дзюдо привел друг, у меня начало получаться, и я остался. Занимаюсь пятый год. Медалей у меня много. Я занял третье место на ЦФО в 2017 году, а в 2019 году стал первым. Еще у меня есть награды с международных турниров. Побеждаю соперников за счет техники, силы. Дзюдо – это не просто броски, нужно уметь перехитрить оппонента. Мне нравится этот вид спорта, потому что ты не просто пришел, потренировался и ушел, ты развиваешь свой ум и свои навыки. Я хочу стать олимпийским чемпионом, но для этого нужно много трудиться.
Кирилл Мирошниченко, 13 лет:
– Меня в дзюдо привел друг, у меня начало получаться, и я остался. Занимаюсь пятый год. Медалей у меня много. Я занял третье место на ЦФО в 2017 году, а в 2019 году стал первым. Еще у меня есть награды с международных турниров. Побеждаю соперников за счет техники, силы. Дзюдо – это не просто броски, нужно уметь перехитрить оппонента. Мне нравится этот вид спорта, потому что ты не просто пришел, потренировался и ушел, ты развиваешь свой ум и свои навыки. Я хочу стать олимпийским чемпионом, но для этого нужно много трудиться.
Детский спортивный клуб «Левша»:
Тула, ул. Санаторная, 7-а.
Тел. 8(906) 536-60-68.