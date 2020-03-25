Знакомьтесь: единоборцы из спортклуба «Левша»!

Спортклуб «Левша» – большая дружная семья! На фото Дмитрий Кирюхин, Иван Поздняков, Анастасия Свиридина, Алена Бубенкова, Дарья Московкина, Антон Иванов, Тимур Морсин, Арсений Орешин, Илья Ахматов, Владимир Прокошин, Михаил Кузьмин, Андрей Суворов, Юрий Бондаренко, Ярослав Гаврилин, Тимофей Байдацкий, Михаил Функнер, Азизбек Ахматов, Дмитрий Филин, Даниил Игнатенко, Даниил Корабельников, Асадбек Ахматов, Владислав Борисенко, Дмитрий Кузьмин, Кирилл Мартиросян, Кирилл Мирошниченко, Павел Королёв.

Спортклуб «Левша» находится в Мясново на улице Санаторной. Двухэтажное здание Союз ветеранов дзюдо и самбо получил в собственность в 2017 году. Помещение находилось в жутком состоянии – крыша протекала, не было ни воды, ни отопления, ни света. Когда это всё увидел тренер Павел Королев, один из основателей клуба, он был в шоке:

Павел Королёв – Как только увидели помещение – полуразрушенное, без окон – стало страшно: как это всё восстанавливать? Может, в некоторые моменты и хотелось всё бросить, но пути назад уже не было. Сто ребят ждали тренировок, и я не мог их подвести.

С того момента прошло три года, и сейчас здание не узнать. Оно отремонтировано силами тренеров и родителей. Открыты два зала, тренажерная комната, раздевалка, методический класс.

Было:

Стало:

Появился даже живой уголок, в который поселили попугаев и хомячков. За это время воспитанники спортклуба завоевали множество медалей и дипломов, которые развесили на стенах помещения.

– Мы небюджетная организация, не получаем субсидий или грантов. Всё оборудование закуплено силами тренеров и родителей. Мы живем одной большой семьей. Все решения принимаем вместе на собраниях. Нам также помогает спортшкола «Олимп», - рассказал тренер.

Сейчас в «Левше» занимаются порядка 170 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет, в спортклубе работают три отделения – дзюдо, спортивное и боевое самбо, а также джиу-джитсу. Потренироваться приходят и ветераны этих видов спорта – они не только сами занимаются, но и проводят мастер-классы для младшего поколения.

– Наша цель – привлечь молодежь, чтобы она увлекалась спортом. Хотим проводить городские турниры между спортшколами. Все живут разрозненно, но мы сильнее, когда вместе. Хотим объединить это всё в общий механизм и доказать, что в городе есть талантливые и сильные ребята, - говорит Павел.

Павел Королев уверен, что самый оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься дзюдо и самбо, это 4 года. Именно с этих лет уже нужно воспитывать полноценную личность. Правда, для малышей должна быть своя программа подготовки, чтобы не травмировать их. В этом возрасте ребят учат кувыркаться, правильно группироваться при падении, прививают любовь к спорту.

Сам тренер пришел в самбо в 14 лет. По меркам спортсменов, это очень поздно. Добиться в этом возрасте каких-то серьезных успехов практически нереально.

– Мой тренер Сергей Владимирович Самборский сказал тогда: «Твои ровесники уже борются за медали на первенствах ЦФО и России, тебе не догнать их». Но я доказал, что невозможное возможно! В 16 лет я выполнил норматив мастера спорта, выиграл первенство России и первенство Европы. Тренер говорил про меня: «Я понял, что Паша – от слова пахать».

Так что Павел Королев личным примером доказывает воспитанникам, что упорство и трудолюбие очень важны в спорте.



В спортклубе придумали собственную эмблему. Тульский Левша символизирует кузницу мастеров (в данном случае мастеров спорта). Цветок сакуры – восточные единоборства.

В спортклубе «Левша» тренеры не ставят цель, чтобы воспитанники обязательно выигрывали медали.

– Грамоты, кубки ребят не повод для гордости, а повод для примера. Самым важным в моей работе считаю дисциплину, которую я прививаю ребятам. Это и отношение к взрослым, учебе. Дети меня уважают. Чем завоевать авторитет? Дети – не взрослые, они чувствуют фальшь. Если ты с ними неискренен, это бесполезно. Они всегда проверяют тебя на надежность. Не можешь сдержать слово, тогда не давай его. А еще мы здесь одна семья, и дети это чувствуют. Формируется их личность, а это важнее любого результата.

Чтобы ребят развивать всесторонне, в спортклубе чередуют тео­ретические и практические занятия, устраивают разные лекции. Юные спортсмены в игровой форме параллельно изучают и другие виды единоборств. Например, корэш (борьба на поясах) и сумо.

Тимофей Байдацкий, 9 лет:

– Я уже четыре года занимаюсь дзюдо. Мне нравятся красивые броски! За это время у меня уже много побед. Я умею за себя постоять, так что в школе меня не обижают, потому что знают – я боец. Мой кумир – японский спортсмен Шохей Оно, олимпийский чемпион. Чтобы стать таким крутым, как он, нужно больше и лучше тренироваться.

Даниил Корабельников, 15 лет:

– Меня в дзюдо привел друг, у меня начало получаться, и я остался. Занимаюсь пятый год. Медалей у меня много. Я занял третье место на ЦФО в 2017 году, а в 2019 году стал первым. Еще у меня есть награды с международных турниров. Побеждаю соперников за счет техники, силы. Дзюдо – это не просто броски, нужно уметь перехитрить оппонента. Мне нравится этот вид спорта, потому что ты не просто пришел, потренировался и ушел, ты развиваешь свой ум и свои навыки. Я хочу стать олимпийским чемпионом, но для этого нужно много трудиться.

Кирилл Мирошниченко, 13 лет:

– Меня в дзюдо привел друг, у меня начало получаться, и я остался. Занимаюсь пятый год. Медалей у меня много. Я занял третье место на ЦФО в 2017 году, а в 2019 году стал первым. Еще у меня есть награды с международных турниров. Побеждаю соперников за счет техники, силы. Дзюдо – это не просто броски, нужно уметь перехитрить оппонента. Мне нравится этот вид спорта, потому что ты не просто пришел, потренировался и ушел, ты развиваешь свой ум и свои навыки. Я хочу стать олимпийским чемпионом, но для этого нужно много трудиться.

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Детский спортивный клуб «Левша»:

Тула, ул. Санаторная, 7-а.

Тел. 8(906) 536-60-68.