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День Победы в Тульском цирке: большой концерт и патриотический спектакль
erid: F7NfYUJCUneLrX2JrSLF; Фото Александры Боковой.

День Победы в Тульском цирке: большой концерт и патриотический спектакль

Место, в котором всегда звучит детский смех и аплодисменты, подарило зрителям проникновенную историю, не оставляющую никого равнодушным.

День Победы в Тульском цирке в этом году был по-настоящему фееричным. С самого утра на площади перед зданием цирка зрителей собрал большой концерт.

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Перед туляками выступил духовой оркестр, ребята из юношеских творческих коллективов города и цирковой студии. А еще свои таланты продемонстрировали артисты действующей программы — эквилибрист Дмитрий Васильев, жонглер Гор Исаджанян и конный аттракцион под руководством Роберта Голоева.

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Кульминацией празднования стала премьера военно-патриотического циркового спектакля «Салют Победы» от компании «Росгосцирк». Этому представлению уже 19 лет, оно исколесило почти всю Россию, но в Туле оказалось впервые.

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«Салют Победы» — уникальный для цирка спектакль. Это проникновенная история о Великой Отечественной войне, которая не лишена юмора и сочетает в себе много цирковых жанров.

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Спектакль рассказывает историю о цирковых артистах в годы войны, об их силе, смелости, самоотдаче, с которой они воевали за свободу нашей страны, героически защищая ее от фашистских захватчиков.

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Светлана Олейникова, директор Тульского государственного цирка:

— К нам представление приехало после Курска, там оно было три года назад. Туляки смогут увидеть историю о том, как артисты цирка уходили на фронт и защищали Родину. Мы считаем, что каждому туляку необходимо прикоснуться к этой истории.

В честь Дня Победы мы также сделали в цирке выставку, на которой можно узнать, как животные — собаки, лошади и даже дельфины — помогали солдатам в годы Великой Отечественной войны.

Очень хочется, чтобы люди поняли: цирк — это очень глубоко, это больше, чем мы привыкли думать.

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На премьеру спектакля в цирк пригласили ветеранов и семьи участников СВО. 

Премьерный показ открыла министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова. Она обратилась к зрителям от имени губернатора Алексея Дюмина:

— В этот день самые искренние слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам. Спасибо вам за то, что у нас сегодня есть возможность жить и радоваться жизни. Особенные слова благодарности хочу сказать нашим защитникам. Сегодня здесь собрались те, кто оказывает им поддержку. Мы также будем делать все возможное, чтобы тоже не оставаться в стороне. Здоровья всем, счастья и мирного неба над головой.

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Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина: 

— Представления в нашем цирке всегда являются одними из самых ярких культурных событий региона. «Салют Победы» — уникальная программа, которая сочетает и военную тематику, и многообразие цирковой программы. В Туле это особое представление пройдет 13 раз. Важно, что увидеть спектакль бесплатно смогут дети, матери и жены наших защитников, это стало возможно благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. Это большой подарок ко Дню Победы.

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В постановку вошли лучшие номера отечественного цирка: аттракцион «Горская легенда» под руководством Роберта Голоева, который является одним из самых звездных номеров проекта; непревзойденные по мастерству номера «Канатоходцы Медниковы» под руководством заслуженной артистки РФ Патимат Гаджикурбановой; «Лабиринт» заслуженной артистки РФ, дрессировщицы медведей Натальи Волковой и другие известные артисты компании «Росгосцирк».

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Сергей Беляков, директор компании «Росгосцирк»:

— Мы гордимся тем, что сегодня в Туле воссоздана одна из лучших цирковых патриотических программ «Салют Победы». Каждый, кто смотрит этот спектакль, гордится, восторгается и плачет от того, как в нем рассказана история великой Победы.

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Анатолий Марчевский, художественный руководитель и автор спектакля:

— Уникальность программы в том, что в спектакле использованы именно цирковые, а не театральные средства. Жанры подобраны так, чтобы раскрыть тему. Это интересно!

Остаться равнодушным, посмотрев «Салют Победы», нельзя. Своими впечатлениями с нами поделились первые зрители спектакля в Туле.

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Любовь и Анна:

— Мы даже не ожидали, что представление будет таким впечатляющим! Очень красиво, артисты играют бесподобно. Больше всего понравился танцевальный коллектив. Хотелось бы, чтобы в цирке было больше таких спектаклей.

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Юлия с сыном Иваном:

— Я впервые на таком спектакле в цирке, это очень необычно. Это не просто детский праздник, а проникновенная история. Удивлена, как в нее вписались все номера и даже животные. Интересно было и мне, и ребенку.

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Анастасия:

— Представление очень понравилось. Сколько в нем волнительных моментов! Артисты заставили проникнуться и даже переживать. Мы в восторге.

Филиал Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Тульский государственный цирк». Реклама.
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