Евгений Петросян в Туле: Наступили на грабли? Наслаждайтесь фейерверком!

Фото Дмитрия Дзюбина и из инстаграма Евгения Петросяна.

После многолетнего перерыва в Тулу снова приехал с концертом любимец публики Евгений Петросян.

По словам Евгения Вагановича, он собрал свою новогоднюю программу «Шутка за шуткой» так, чтобы получился настоящий новогодний салат оливье. И зрители блюдо от главного юмориста страны оценили!

Евгений Петросян вышел на сцену Городского концертного зала легкой походкой, в отлично сидящем костюме и с такой всем знакомой, обаятельной улыбкой на лице.

– Мои уважаемые, дорогие зрители! Прежде всего я хочу поздравить вас с Новым годом. Всех православных – с Рождеством! Да принесет этот год вам добро и радость. Пусть сбудутся все ваши мечты. И пусть этот Огненный Петух, который кричит: «Ко-ко-ко!», для вас кричит наоборот – чтобы у вас все было ок-ок-ок! Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний концерт запомнился на долгие годы и принес радость. Причем взаимную. Я считаю, что от юмористического концерта удовольствие должен получать и сам артист.

Я, например, бываю счастлив, когда во время концерта вижу ваши радостные лица. Для меня это не только оценка смешного, но и момент нашего взаимопонимания.

По словам Петросяна, он не может делать компактные программы, они у него все время «набухают». И действительно – Евгений Ваганович радовал туляков своим юмором два с половиной часа!



Из инстаграма Евгения Петросяна: «Сегодня трасса Тула-Москва. Встали на самой середине. Проверка документов. Она же – фотографии на память. Холод вроде сошёл. Ура!»

Шутки от Евгения Петросяна

Иностранец рассказывает другу: «Недавно побывал в России. Очень отсталая страна! У них мужики до сих пор с бабами спят».

рассказывает другу: «Недавно побывал в России. Очень отсталая страна! У них мужики до сих пор с бабами спят». Муж говорит жене : «Попрыгай по кровати, пусть соседи думают, что мы сексом занимаемся!» Утром жена мужу: «Постучи ложкой по тарелке, пусть соседи думают, что ты завтракаешь!»

: «Попрыгай по кровати, пусть соседи думают, что мы сексом занимаемся!» Утром жена мужу: «Постучи ложкой по тарелке, пусть соседи думают, что ты завтракаешь!» Чтобы подкова приносила счастье, нужно прибить ее к копыту коня и пахать, пахать, пахать!..

приносила счастье, нужно прибить ее к копыту коня и пахать, пахать, пахать!.. Недавно купил стиральный порошок. На коробке четко написано – сто грамм в подарок. Открываю – обман! Один порошок там.

стиральный порошок. На коробке четко написано – сто грамм в подарок. Открываю – обман! Один порошок там. Я вчера смеялся на тестя . Смотрю, он сидит такой грустный-грустный. Держит в одной руке парик, в другой – челюсть и глаз. И говорит: «Вот это я чихнул так чихнул!»

. Смотрю, он сидит такой грустный-грустный. Держит в одной руке парик, в другой – челюсть и глаз. И говорит: «Вот это я чихнул так чихнул!» Смотрите на мир веселыми глазами, а наступив на грабли, наслаждайтесь фейерверками!

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, чтобы мир посмотреть. Наш пенсионер на свою пенсию тоже, конечно, может попутешествовать. Но куда бы он ни поехал, крайней точкой его путешествия васегда будет конечная остановка льготного автобуса. Сын спрашивает у мамы: «Мы в этом году поедем на море?» – «Нет, сынок, в этом году поедут твои репетиторы».

у мамы: «Мы в этом году поедем на море?» – «Нет, сынок, в этом году поедут твои репетиторы». Почему все любят смотреть передачи о здоровье? Для поднятия настроения! Когда узнаешь, что кому-то хуже, чем тебе, настроение резко поднимается.

смотреть передачи о здоровье? Для поднятия настроения! Когда узнаешь, что кому-то хуже, чем тебе, настроение резко поднимается. На восточном базаре продавцы учатся русской находчивости. Я видел ценник на колготках: «Женский трус с длинным рукавом!» А кавказец, который не знал, как по-русски слово «курица», указал продавщице на лежащие на прилавке яйца и спросил: «А где мама?»

продавцы учатся русской находчивости. Я видел ценник на колготках: «Женский трус с длинным рукавом!» А кавказец, который не знал, как по-русски слово «курица», указал продавщице на лежащие на прилавке яйца и спросил: «А где мама?» Только у нас в России, когда обгоняешь по встречной, могут въехать сзади. Только у нас, объезжая яму на дороге, можно заехать в другой город. Только наши люди могут выпить перед сном пять стаканов чая, а потом ворочаться и думать – встать или до утра потерпеть? И только у нас, если женщина в толпе крикнет: «Эй ты, козел!» – обернутся все!

в России, когда обгоняешь по встречной, могут въехать сзади. Только у нас, объезжая яму на дороге, можно заехать в другой город. Только наши люди могут выпить перед сном пять стаканов чая, а потом ворочаться и думать – встать или до утра потерпеть? И только у нас, если женщина в толпе крикнет: «Эй ты, козел!» – обернутся все! Виски со льдом вреден для печени, ром со льдом – для почек, а коньяк со льдом – для сердца. Вот, оказывается, какой этот лёд вредный!

вреден для печени, ром со льдом – для почек, а коньяк со льдом – для сердца. Вот, оказывается, какой этот лёд вредный! Один мужик у входа на свою дачу написал объявление: «Собака не злая, но нервы ни к черту!»

Досье Myslo



Евгений Ваганович Петросян

Настоящая фамилия Петросянц.

Родился 16 сентября 1945 г. в Баку.



Баку, СССР, 1958 год. Евгений Петросян в начале своей карьеры.

Народный артист РСФСР.

Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, отделение режиссёров эстрады ГИТИСа.

С 1962 г. выступает на профессиональной сцене.

5 августа 1995 года Указом Президента РФ награждён орденом Почёта за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.

Семья: четвертая жена Елена Степаненко, дочь Виктория (от первого брака), искусствовед, продюсер кино и телевидения, внуки Андрей и Марк.



С Еленой Степаненко.

Глас народа

Легенда юмора и очень обаятельный мужчина!

Туляки о Евгении Петросяне

Ирина Борисова Очень люблю ходить на концерты! Тем более у нас такой замечательный, уютный концертный зал в центре города. Евгений Ваганович Петросян – это легенда, а все его рассказы – настоящие произведения искусства! У меня хорошее чувство юмора, поэтому все миниатюры Петросяна принимаю на ура. Можно сказать, что это мой любимый юморист. Всегда с большим удовольствием смотрю по телевизору его «Кривое зеркало», нравятся все артисты, которые там выступают. Смотрю и балдею!







Владимир Гудков Творчество Евгения Петросяна лично мне всегда поднимает настроение. Это артист высокого класса. Он умеет так точно, четко и с юмором рассказывать о вещах, которые волнуют всех людей. У Евгения Вагановича тонкий, интеллигентный юмор, который вызывает не только смех, но и желание задуматься, сделать какие-то выводы для себя и даже погрустить. На концерте было приятно, что туляки, провожая артиста, аплодировали ему стоя.





Нина Хохлова:

Нина Хохлова У Петросяна очень, как я называю, «активный» юмор. Уважаю и люблю его за профессионализм. У него отличная пластика, он великолепный рассказчик. И несмотря на годы, выглядит Евгений Ваганович просто прекрасно. Очень обаятельный мужчина!



