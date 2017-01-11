Евгений Петросян в Туле: Наступили на грабли? Наслаждайтесь фейерверком!
После многолетнего перерыва в Тулу снова приехал с концертом любимец публики Евгений Петросян.
По словам Евгения Вагановича, он собрал свою новогоднюю программу «Шутка за шуткой» так, чтобы получился настоящий новогодний салат оливье. И зрители блюдо от главного юмориста страны оценили!
Евгений Петросян вышел на сцену Городского концертного зала легкой походкой, в отлично сидящем костюме и с такой всем знакомой, обаятельной улыбкой на лице.
– Мои уважаемые, дорогие зрители! Прежде всего я хочу поздравить вас с Новым годом. Всех православных – с Рождеством! Да принесет этот год вам добро и радость. Пусть сбудутся все ваши мечты. И пусть этот Огненный Петух, который кричит: «Ко-ко-ко!», для вас кричит наоборот – чтобы у вас все было ок-ок-ок! Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний концерт запомнился на долгие годы и принес радость. Причем взаимную. Я считаю, что от юмористического концерта удовольствие должен получать и сам артист.
Я, например, бываю счастлив, когда во время концерта вижу ваши радостные лица. Для меня это не только оценка смешного, но и момент нашего взаимопонимания.
По словам Петросяна, он не может делать компактные программы, они у него все время «набухают». И действительно – Евгений Ваганович радовал туляков своим юмором два с половиной часа!
Из инстаграма Евгения Петросяна: «Сегодня трасса Тула-Москва. Встали на самой середине. Проверка документов. Она же – фотографии на память. Холод вроде сошёл. Ура!»
- Иностранец рассказывает другу: «Недавно побывал в России. Очень отсталая страна! У них мужики до сих пор с бабами спят».
- Муж говорит жене: «Попрыгай по кровати, пусть соседи думают, что мы сексом занимаемся!» Утром жена мужу: «Постучи ложкой по тарелке, пусть соседи думают, что ты завтракаешь!»
- Чтобы подкова приносила счастье, нужно прибить ее к копыту коня и пахать, пахать, пахать!..
- Недавно купил стиральный порошок. На коробке четко написано – сто грамм в подарок. Открываю – обман! Один порошок там.
- Я вчера смеялся на тестя. Смотрю, он сидит такой грустный-грустный. Держит в одной руке парик, в другой – челюсть и глаз. И говорит: «Вот это я чихнул так чихнул!»
- Смотрите на мир веселыми глазами, а наступив на грабли, наслаждайтесь фейерверками!
- Швейцарец выходит на пенсию, чтобы мир посмотреть. Наш пенсионер на свою пенсию тоже, конечно, может попутешествовать. Но куда бы он ни поехал, крайней точкой его путешествия васегда будет конечная остановка льготного автобуса.
- Сын спрашивает у мамы: «Мы в этом году поедем на море?» – «Нет, сынок, в этом году поедут твои репетиторы».
- Почему все любят смотреть передачи о здоровье? Для поднятия настроения! Когда узнаешь, что кому-то хуже, чем тебе, настроение резко поднимается.
- На восточном базаре продавцы учатся русской находчивости. Я видел ценник на колготках: «Женский трус с длинным рукавом!» А кавказец, который не знал, как по-русски слово «курица», указал продавщице на лежащие на прилавке яйца и спросил: «А где мама?»
- Только у нас в России, когда обгоняешь по встречной, могут въехать сзади. Только у нас, объезжая яму на дороге, можно заехать в другой город. Только наши люди могут выпить перед сном пять стаканов чая, а потом ворочаться и думать – встать или до утра потерпеть? И только у нас, если женщина в толпе крикнет: «Эй ты, козел!» – обернутся все!
- Виски со льдом вреден для печени, ром со льдом – для почек, а коньяк со льдом – для сердца. Вот, оказывается, какой этот лёд вредный!
- Один мужик у входа на свою дачу написал объявление: «Собака не злая, но нервы ни к черту!»
Евгений Ваганович Петросян
Настоящая фамилия Петросянц.
Родился 16 сентября 1945 г. в Баку.
Баку, СССР, 1958 год. Евгений Петросян в начале своей карьеры.
Народный артист РСФСР.
Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, отделение режиссёров эстрады ГИТИСа.
С 1962 г. выступает на профессиональной сцене.
5 августа 1995 года Указом Президента РФ награждён орденом Почёта за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры.
Семья: четвертая жена Елена Степаненко, дочь Виктория (от первого брака), искусствовед, продюсер кино и телевидения, внуки Андрей и Марк.
С Еленой Степаненко.
Легенда юмора и очень обаятельный мужчина!
Туляки о Евгении Петросяне
Ирина Борисова
Очень люблю ходить на концерты! Тем более у нас такой замечательный, уютный концертный зал в центре города. Евгений Ваганович Петросян – это легенда, а все его рассказы – настоящие произведения искусства! У меня хорошее чувство юмора, поэтому все миниатюры Петросяна принимаю на ура. Можно сказать, что это мой любимый юморист. Всегда с большим удовольствием смотрю по телевизору его «Кривое зеркало», нравятся все артисты, которые там выступают. Смотрю и балдею!
Владимир Гудков
Творчество Евгения Петросяна лично мне всегда поднимает настроение. Это артист высокого класса. Он умеет так точно, четко и с юмором рассказывать о вещах, которые волнуют всех людей. У Евгения Вагановича тонкий, интеллигентный юмор, который вызывает не только смех, но и желание задуматься, сделать какие-то выводы для себя и даже погрустить. На концерте было приятно, что туляки, провожая артиста, аплодировали ему стоя.
Нина Хохлова:
Нина Хохлова
У Петросяна очень, как я называю, «активный» юмор. Уважаю и люблю его за профессионализм. У него отличная пластика, он великолепный рассказчик. И несмотря на годы, выглядит Евгений Ваганович просто прекрасно. Очень обаятельный мужчина!