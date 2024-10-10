Туляки-паралимпийцы открыли спортшколу в Заречье: как сильные духом спортсмены растят будущих чемпионов

Фото Алексея Пирязева.

Побывали в спортшколе с говорящим названием «Чемпион»: как и их титулованные тренеры, юные спортсмены здесь нацелены на Олимпийские игры — не меньше!

В спортшколу приходим к самому началу тренировки. Чтобы попасть в здание, проходим через обустроенный дворик. Тут ребята проводят время до и после тренировки, пользуются турниками и отвесными тренажёрами, играют в мини-футбол и настольный теннис.

Встречает нас бывший паралимпиец, обладатель чёрного пояса, а ныне тренер и основатель спортшколы Виталий Корякин. На удобном диванчике ждём, пока Виталий даст указания воспитанникам (тренировку никто не останавливал!) и вернётся, чтобы рассказать про жизнь «Чемпиона».

Виталий Корякин — В этом году нам будет семь лет. Начинали мы в спортивном зале другой спортшколы в Заречье, набрали дай бог 20 ребят и с ними занимались. Но с каждым годом воспитанников у нас становилось всё больше — сейчас их уже около 200.

Собственное здание у спортшколы появилось не так давно. По признанию Виталия, это была «стройка века»:

— Нам очень помогали родители наших воспитанников: кто-то отоплением занялся, кто-то вместе с нами отделочные работы проводил. Не выразить словами, насколько я им благодарен.

Помогают и президентские гранты: Виталий активно подаёт заявки на развитие спортшколы. С помощью одного из грантов удалось закупить маты, шведские стенки и другое спортивное оборудование, на деньги от другого — появилась спортивная площадка во дворе. Виталий представляет, каких результатов удалось бы достичь, если бы к обустройству спортшколы активно подключились и муниципальные власти.

Так сейчас выглядит зал, в котором тренируются воспитанники, — чистый, светлый и ухоженный. Кстати, именно здесь на основе спортшколы «Чемпион» проходит этап проекта «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан» — он направлен на популяризацию здорового образа жизни.

Виталий — титулованный спортсмен. В его арсенале — звания мастера спорта по самбо и мастера спорта международного класса по дзюдо. Из титулов — чемпион Европы по дзюдо и член паралимпийской сборной 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— На тех играх я был фаворитом, в мировом рейтинге шёл на третьем месте. Но, к сожалению, время тогда такое было. Скандал за скандалом — и так я и остался лишь участником сборной, которая и до Паралимпиады не доехала.

У Виталия есть особенности здоровья — он инвалид по зрению. Зная не понаслышке, каково приходится спортсменам с ослабленным зрением, Виталий готов тренировать особенных детей. Говорит, правда, что зачастую их отдавать на секции опасаются:

— Я старался набирать в спортшколу детей с проблемами зрения, ходил даже в специализированный интернат. Но врачи против, говорят: «Не надо, противопоказано, будет только хуже».

Ни в коем случае не спорю с врачами! Справки мы у всех детей собираем, что со здоровьем у них всё ОК. Просто, со своей стороны, хочу сказать: я вот, например, инвалид по зрению, и спорт мне проложил дорогу в жизни. Целеустремлённость — вот что важно. Она меня довела до паралимпийской сборной.

12-летний Карлен Мхитарян уверен, что может достичь главного спортивного титула. Ненадолго отвлекаем Карлена от тренировки и расспрашиваем о том, что он делает ради Олимпиады.

— Ради неё я каждый день прихожу на тренировки, работаю в зале и после него. У меня уже оранжевый пояс. Кто не знает, расскажу: сначала спортсмену дают белый пояс, потом желтый, затем оранжевый, зеленый, синий, коричневый и черный. Так что половина пути уже почти пройдена!

Еще стараюсь набираться опыта у профессиональных спортсменов: смотрю в интернете и по телевизору соревнования. Мне нравятся российские спортсмены, но самые классные, как по мне, — армянские и грузинские. Моя мечта помимо олимпиады — построить красивый город. Я собираюсь стать инженером, открыть свое дело и строить красивые дома.

Про тренера и основателя спортшколы Владимира Федина мы уже рассказывали вам в прошлом году. Прочитайте интервью человека, чьим девизом по жизни стало «Вся наша жизнь — борьба». Владимир — бронзовый призёр Паралимпийских игр, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения. Сейчас он тренирует юных самбистов в «Чемпионе».

Владимир Федин — очень приятный и скромный человек. На вопрос «Что новенького?» отвечает: «Да всё по старому, только стараемся больше» и улыбается, не отводя взгляда от воспитанников. Тренировку по-прежнему никто не останавливал.

Владимир Федин — Видели площадку во дворе, когда заходили к нам? Вот ею мы с Виталием очень гордимся! С трёх часов начинаются тренировки, и ребята часов до девяти вечера у нас остаются, занимаются и играют на ней. А так продолжаем обустраиваться и работать. Вырастили за последний год несколько новых призёров первенства России. Правда, пока это только девочки, но мальчики изо всех сил их догоняют!



Кубки, медали и награды воспитанников «Чемпиона».

Кстати, и без соревнований «чемпионам» скучно не бывает. Тренеры дают им возможность участвовать в забегах...



Забег «Динамо бежит» в лыжероллерном центре «Веденино». Фото Виталия Корякина.

...съездить в летние спортивные лагеря...



«Чемпионы» в спортивном лагере. Фото Виталия Корякина.

...встретить праздники, как подобает юным спортсменам...



«Чемпионы» празднуют Новый год. Фото Виталия Корякина.

...пробовать силы в благотворительных турнирах...



Благотворительный турнир «Борцы за добро». Фото Виталия Корякина.

...и завоевать первые награды!



Турнир SAMBO MASTER KIDS в Щёкино. Фото Виталия Корякина.

На фото выше — турнир SAMBO MASTER KIDS, не так давно он прошёл в Щёкино. Сразу девять «чемпионов» завоевали золотые медали, семь удостоились серебра, ещё шесть — бронзы.

Теперь отвлекаем от тренировки Варвару и Софию Фокиных — на прошедшем турнире они стали первыми в своих весовых категориях. Девчонки не сёстры — однофамилицы!

Варваре Фокиной 14 лет. Она занимается дзюдо и самбо уже больше половины своей жизни — восемь лет. Ещё какое-то время Варя занималась плаванием, а сейчас собирается ещё и на танцы:

— Танцы мне нужны, чтобы раскрыть новые грани своих возможностей, стать более гибкой и плавной. А дзюдо, самбо — это про силу воли, выносливость и характер. Я очень люблю тренировки, потому что тренеры у меня замечательные! Они всегда придут на помощь, подскажут, если что-то не получается. Иногда, бывает, и кричат, ругаются, но это только плюс — значит, им не все равно на меня. Обижаться на такое точно не стоит.

Кстати, мои тренеры настолько классные, что я тоже в будущем захотела стать тренером! Для этого активно изучаю биологию — нужно же знать, с чем придется работать.

София Фокина занимается в «Чемпионе» четвёртый год.

— Мне очень нравится система наших тренировок, да и вообще этого спорта: мы не дерёмся бездумно, а боремся по определённым правилам. Например, нельзя бить, кусать, ниже пояса соперника никак нельзя касаться. Хотя, конечно, иногда хочется замахнуться и ка-а-ак врезать! (Смеётся)

Иногда приходится бороться с мальчиками, хоть это и редко бывает. Тогда я лучше понимаю, с чем мне ещё нужно поработать, какие приёмы отточить.

В школе мой любимый предмет — физика. Но это пока. Я уже жду не дождусь, когда начнётся химия. Потом она станет моим любимым предметом — я ведь врачом хочу стать!

А это Виктория Корякина — дочь Виталия. Ей 12 лет, из них борьбе она посвятила уже семь. Останавливаться не собирается!

— Что меня заставляет приходить изо дня в день на тренировки? Папа! (Смеётся) Я имею в виду, он мне помогает во всём, поддерживает и направляет. Спасибо ему огромное!

Даже танцы мне не так понравились, как борьба. В борьбе я уже дважды чемпионка ЦФО, а на всероссийских соревнованиях — бронзовая призёрка в составе команды. Соревнуюсь, кстати, с ребятами постарше: свой возраст уже переросла.

В будущем стану тренером. Ну или дизайнером, но лучше тренером!

Это Виталий Витальевич. Фамилия его тоже Корякин, в спортшколу он ходит вслед за сестрой и папой-тренером.

— Борьба — немного опасный вид спорта: можно и синяк получить, и сломать что-нибудь. Но я синяков не боюсь: мне папа поможет! Да и вообще, синяки мужчину украшают.

В будущем я хочу стать тренером. Знаю, что девчонки тоже хотят ими стать. Посмотрим, кто кого!

Сейчас тренеры «Чемпиона» обустраивают тренировочный зал на втором этаже, в котором смогли бы заниматься дошколята. Они с благодарностью примут помощь в организации спортзала. Надеются и на скорый ремонт фасада здания.

Совсем скоро ребят ждут соревнования в Калуге. Подготовка идёт полным ходом.

Ещё больше про жизнь уютной спортшколы в Заречье вы узнаете из нашего фоторепортажа. Расскажите, каким спортом вы занимались в детстве и какие у вас результаты!