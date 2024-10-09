Человек собаке друг? Кто такие догхантеры и как в Туле решают вопрос бродячих животных

Фото из архива Myslo и героев публикации.

Myslo постарался взглянуть на ситуацию беспристрастно и выяснить, как гуманно решить проблему с бродячими животными.

Не так давно в тульских СМИ публиковали сообщения о собаке по кличке Пальма и ее погибшем соплеменнике Толстяке. Кто-то отравил дворняжек — Пальма справилась только благодаря дорогостоящему лечению и реабилитации в ветклинике. Подозрения пали на догхантеров.

В комментариях под новостями далеко не новый спор — «живодеров» с «зоошизами». Одни ратуют за радикальное решение проблемы — отстреливать всех бездомных животных. Другие, сентиментальные «гринписовцы», призывают усыплять самих живодеров, «чтобы землю не засоряли».

На благо общества или в угоду жестокости?

Догхантеры (также известные как догкиллеры) — это сообщество анонимных лиц, которые по собственной инициативе расправляются с безнадзорными животными на улицах городов, поселков и деревень.

Самый распространенный среди догхантеров способ расправы над дворнягами — отравление. Начиненные ядом или острыми предметами лакомства (на сленге догхантеры ласково зовут приманку «вкусняшкой») оставляют на улице. Очевидно, голодное животное привередничать не станет и проглотит фарш с медикаментами или иглами. Наступает долгая и мучительная смерть.

Деятельность догхантеров на территории России является незаконной: их деятельность расценивается как жестокое обращение с животными.

— На догхантера можно пожаловаться, — сообщают в администрации Тулы. — Если у вас есть информация о жестоком обращении с животными, необходимо обратиться в отделение УМВД по Тульской области. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос, — Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «О животных» и Уголовный кодекс РФ, статья 245.

Елена Малкова, волонтер мини-приюта «Котобанда», не понаслышке знает о догхантерах — именно она спасла собаку по кличке Пальма.

Елена Малкова — С «дохами» я столкнулась второй раз. Впервые — несколько лет назад: в моем районе отравили собаку. Но хозяйка вовремя спохватилась, и собаку удалось спасти. Был случай, когда буквально за руку поймали человека, — он разбрасывал отраву. От полиции ничего добиться не вышло: 245-й статьи тогда еще не было. Да и сейчас доказать жестокое обращение с животными очень сложно. В основном жертвами живодеров оказываются ручные и безобидные животные, доверяющие людям, — «бывшедомашние», живущие на предприятиях. Могут попасть под раздачу и домашние питомцы, ибо «дохам» все равно, кого убивать, — это психически нездоровые люди. Вычислить их очень сложно, хотя в соцсетях они даже не прячутся. Выход из ситуации? Бескомпромиссные меры со стороны государства, более суровое наказание за жестокое обращение с животными. Социальная реклама и статьи. Пропаганда принципа гуманности и необходимости стерилизации животных, не имеющих породную ценность. Уроки доброты в школах и приучение к ответственному обращению с животными.



На фото слева — Пальма в ветклинике. Правее — мини-приют «Котобанда».

Фото Елены Малковой.

Вот анонимный пост тульского сообщества о получении услуг догхантера:

В комментариях пользователь пишет:

— Автор, я тебя понимаю! У самих такая же проблема во дворе.

Я сам люблю животных, но стая диких собак — это перебор!

Представить состояние отчаявшихся и запуганных агрессивной стаей горожан не так уж и сложно: нападения псов на людей, увы, не редкость. Однако действительно ли самостоятельная расправа над дворнягами — единственный выход? Так ли чисты намерения догхантеров, как они сами их преподносят?

Догхантеры — существа полумифические, связаться с ними довольно трудно. Поэтому разобраться в вопросе об их видимых и скрытых мотивах нам помог Дмитрий Ивашиненко, заместитель главного врача ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева по лечебной части и заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Медицинского института ТулГУ.

Дмитрий Ивашиненко — Поведение догхантеров является как минимум проявлением избыточной агрессии. Появлению подобного «увлечения» зачастую предшествует определенная травма. Думаю, многие попадали в ситуации, когда на них или их близких нападала бродячая собака. Как следствие, кто-то начинает бояться, избегать уличных собак. Но ведь не у каждого человека появляется мысль начать их отстреливать или затевать масштабную борьбу против бродячих животных. Что касается охотников на собак, то, с моей точки зрения, это все же сочетание внешнего, провоцирующего фактора (травмы) и внутренней предрасположенности человека к агрессивному поведению.

— Мотивами истребления собак может быть как действительно стремление очистить улицы города и сделать пространство более безопасным, так и получение определенных эмоций от самого процесса, — продолжает Ивашиненко. — Так что можно сказать, что правда где-то посередине и определяется целым рядом дополнительных факторов.

Безусловно, среди догхантеров есть психически нездоровые люди, представляющие опасность как для животных, так и для людей.

Болезнь это или не болезнь — вопрос конкретного случая и его соответствия общепринятым социальным нормам.

Если говорить о личностях с психопатическими наклонностями, то, конечно же, договориться с ними или разжалобить их не получится. Тут помогут только жесткие санкции и меры со стороны правоохранительных органов.

Ярые зоозащитники, на мой взгляд, это обратная сторона той же медали. Эмпатичный и ранимый человек вряд ли будет призывать к «жестокому наказанию». Тут, скорее, можно говорить о той же избыточной агрессии, прикрытой благими намерениями.

Безусловно, каждый случай уникален, и мы не выставляем «диагнозы» только лишь по позиции человека относительно животных.

Собака лает, «Континент» уносит

Возвращаясь к вопросу выше: как проблему бродячих животных решают на муниципальном уровне? Myslo разузнал у администрации города:

— В Тульской области ежегодно насчитывается около трех тысяч бездомных собак. Бродячие собаки могут переносить опасные болезни, такие как бешенство, бруцеллёз, туберкулёз и дирофиляриоз. Они представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных.

В Российской Федерации основным документом, регулирующим решение проблемы животных без владельцев на государственном уровне, является Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основное требование Федерального законодательства: обращение с животными должно быть основано на нравственных принципах и принципах гуманности. В Туле применяют метод ОСВВ:

О — отлов собак по заявкам граждан и организаций,

С — стерилизация для предотвращения размножения,

В — вакцинация для защиты от заболеваний,

В — выпуск привитых и стерилизованных собак в безопасные места, вдали от детских площадок и учреждений.

Люди, столкнувшиеся с опасными и агрессивными животными, могут обратиться в администрацию муниципального образования и оставить заявку на отлов бездомного животного.

Мы уже рассказывали от том, как и куда жаловаться на агрессивных животных. Прочитать можно тут.

В Туле собак отлавливают частные компании по заявкам, поступающим от горожан, через муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика». Всего таких компаний три: ООО «Континент +», ИП Стариков В. В. и МУП «Дорожник».

В этом году на отлов и содержание бездомных животных в области выделили 44,2 млн рублей из регионального бюджета — на 70% больше, чем в 2021 году. Больше всего средств досталось Туле (12,6 млн рублей), однако эта сумма составляет всего лишь 28% от всей суммы субсидий против 38% три года назад. Проще говоря, денег на отлов бездомных собак дали больше, но областному центру досталось не многим больше, чем в 2021 году (2021 г. — 10 022 600 руб., 2024 г. — 12 680 344 руб.).

«Приюты — это ад»?

Многие зоозащитники недовольны качеством реализации программы ОСВВ и ее аналогами. Свое мнение о вариантах решения проблемы и тульских приютах высказала Елена Малкова:

— Я — зоозащитник. Как я могу сказать, как поступать в таких случаях? Это должно регламентировать государство. Мы, зоозащитники, пожинаем плоды безответственности.

Да, в первую очередь — стерилизация. Но самое главное — быть ответственными и человечными. Тогда и бездомных животных не будет, либо их популяция сильно уменьшится. На самом деле, их не так уж и много — просто на них почему-то делают акцент. А агрессию могут проявлять и домашние животные.

Ведь откуда берутся бездомные животные? Есть расхожее мнение, что собака родила 12 щенков, они выросли и начали кидаться на людей. Большинство животных просто выброшены! Сейчас заканчивается дачный сезон — будет оставлена куча животных, которые считаются хозяйскими. Нет у людей ответственности!

Содержать животных в приютах никто не будет. А если и есть приюты, то это ад — посмотрите, в каких условиях они живут и чем питаются. «Котобанда» — несанкционированный, на минуточку, приют — существует на пожертвования неравнодушных и мою зарплату. Для меня это как хобби.

Марина Ковсман, создательница приюта «Любимец»:

Марина Ковсман — В 2004 году я открыла приют «Любимец». Сейчас в нем могут единовременно содержаться порядка 200-250 животных, но это при очень плотном размещении. Здание, оказавшееся в нашем распоряжении, не было оборудовано вольерами, поэтому мы строили их сами, фактически без помощи. Фактически — потому что с постройкой первых вольеров нам помогала Пролетарская администрация, а потом — мэр Владимир Могильников. Больше никто. Мы, в отличие от «Континента +», не финансируемся из бюджета.



Фото из сообщества приюта «Любимец» в соцсети «ВКонтакте».

— По этой же причине мы не занимаемся бесплатной стерилизацией и чипированием животных, — продолжает Марина. — Часть животных, у которых нет опекунов и которые не могут найти хозяина, мы размещаем бессрочно. Это принципиальное решение.

Я не сторонник пожизненного заточения животных в приютах. Но они, по крайней мере, должны уходить не на улицу, не в лес, а в добрые руки.



Фото из сообщества приюта «Любимец» в соцсети «ВКонтакте».

С последствиями действий догхантеров мы, конечно, сталкивались. К нам привозили собак с тяжелыми отравлениями — спасать удавалось не всех.

Но я считаю, что настоящих догхантеров, то есть членов идеологического организованного сообщества, в Туле нет. Есть одиночки с мозгами набекрень, которые озлоблены на весь свет или считают, что животное не должно ни гавкать, ни ходить, ни жить. Моих собственных собак травили, и оба раза это делали соседи. Просто им показалось, что животные не должны лаять в частном секторе или панельном доме. Проблему они решили вот так.

Я не считаю, что у нас ад: собаки сыты и ухожены. Тем не менее каждой собаке лучше дома и с хозяином.



Фото из сообщества приюта «Любимец» в соцсети «ВКонтакте».

Власти лет 15 грозятся построить муниципальный приют. Но воз и ныне там.

В 2013 году мы с координатором российского зоозащитного движения Дарьей Хмельницкой представили на суд комитета ветеринарии и публики проект «Человек и животные — гуманность и эффективность» на 2013–2020 год. Все почитали, покачали головами, но выделили только стерилизацию, которая без должной подготовки вопрос не решает.

Краткий зооликбез

В первую очередь помните о личной ответственности . Прежде чем сыграть в героя и великодушно забрать трясущийся комок шерсти домой, объективно оцените свои возможности.

Если вы взяли на себя ответственность за жизнь животного, выполняйте обязанности хозяина: убирайте за питомцами отходы жизнедеятельности, выгуливайте на поводке, в наморднике и под пристальным присмотром. Также позаботьтесь о воспитании своего хвостатого подопечного: питомец должен слушаться хозяина и выполнять команды.

. Прежде чем сыграть в героя и великодушно забрать трясущийся комок шерсти домой, объективно оцените свои возможности. Если вы взяли на себя ответственность за жизнь животного, выполняйте хозяина: убирайте за питомцами отходы жизнедеятельности, выгуливайте на поводке, в наморднике и под пристальным присмотром. Также позаботьтесь о своего хвостатого подопечного: питомец должен слушаться хозяина и выполнять команды. Если по какой-то причине вы все-таки не можете оставить животное у себя, позаботьтесь о его размещении у других хозяев или в приюте . Во-первых, это гуманно. Во-вторых, так вы пресечете увеличение популяции бездомных животных.

. Во-первых, это гуманно. Во-вторых, так вы пресечете увеличение популяции бездомных животных. Если вас не устраивает лай соседской собаки или агрессия уличной, решайте проблему законно и мирно .

. Столкнувшись с догхантерами, не спускайте ситуацию на тормозах: сообщите о незаконной деятельности в правоохранительные органы. Так вы убережете от мучительной смерти не только уличных, но и домашних животных.

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