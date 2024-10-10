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Косметология будущего: как в Клинике Елены Черных проводят омоложение на уровне клеток
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Косметология будущего: как в Клинике Елены Черных проводят омоложение на уровне клеток

Современные процедуры обеспечивают долговременный результат без операций. 

Давайте совершим путешествие в будущее на корабле Клиники эстетической медицины Елены Черных и погрузимся в мир невероятных, просто космических аппаратов!

MORPHEUS 8

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Эффект SilkFace – лицо без фильтров уже после первой процедуры!

MORPHEUS8 на платформе INMODE преображает кожу, возвращает молодость и свежесть вашему лицу. Принцип основан на фракционной многоигольчатой RF-технологии, которая комфортно устраняет морщины, неровности рельефа кожи и возрастные проблемы. Инструмент настолько деликатен, что может работать даже на коже век!

Преимущества процедуры:

  • Работа на субдермальном уровне улучшает состояние кожи, борется с морщинами, неровностями рельефа и шрамами.
  • Игольчатые электроды стимулируют синтез коллагена, который запускает процесс регенерации кожи и выразительно подтягивает ткани. Без повреждений кожного покрова и инъекций!
  • RF-лифтинг восстанавливает положение «треугольника молодости», который формируется скулами, щеками и подбородком.
  • Процедура подходит для кожи любых фототипов на лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и ягодицах.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

TRANSFORM на аппарате Evolve

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3 мишени – 1 выстрел! Комфортная альтернатива месяцу тренировок в зале.

Каждая женщина хочет оставаться привлекательной и иметь идеальную форму как можно дольше. Transform на аппарате Evolve обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Аппликатор оказывает тройной эффект: ремоделирование кожи, уменьшение объема жировых отложений и повышение тонуса мышц.

Преимущества процедуры:

  • Непревзойденный лифтинг, кожа более подтянутая и упругая.
  • Укрепление мышечного каркаса (за счет 280 000 сокращений за 30 минут, а это 2 года тренировок в зале).
  • Корректировка контуров фигуры.
  • Реконструкция тканей, оптимизация работы клеток кожи
  • Стимулирование выработки коллагена и эластина.
  • Уменьшение объемов проблемных зон.
  • Подходит для всех типов телосложения.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

BODY FX: липосакции – нет!

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Революционная методика коррекции фигуры устраняет локальные жировые отложения в области плеч, рук, бедер, ягодиц, живота. В ходе процедуры присутствует только ощущение приятного тепла, а за параметрами следит встроенный датчик. Первые результаты будут заметны уже через 10-14 дней. Жировая прослойка уменьшится, кожа подтянется и станет более плотной.

Результаты коррекции фигуры:

  • Уменьшение объема жировой ткани и как следствие – снижение объема тела на 3-5 см.
  • Укрепление и подтяжка тела.
  • Уменьшение проявлений целлюлита.
  • Решение проблемы дряблости и птоза.
  • Более скульптурный и эстетически привлекательный вид фигуры.
  • Улучшение общего состояния кожных покровов.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

HYDRAFACIAL – тройное воздействие на кожу

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Омоложение, увлажнение и очищение кожи в одной процедуре! Особенность технологии – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях. Процедура без повреждения кожи и подойдет практически всем!

Результат очевидный:

  • Глубокое увлажнение.
  • Ровный рельеф кожи.
  • Восстановление кожи после солнечных инсоляций.
  • Выраженное антиоксидантное, осветляющее, себорегулирующее и противовоспалительное действие.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лого Черных.jpg

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5
www.chernykh.clinic 
+7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

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Автор:
вчера, в 14:48
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