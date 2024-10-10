Косметология будущего: как в Клинике Елены Черных проводят омоложение на уровне клеток

Давайте совершим путешествие в будущее на корабле Клиники эстетической медицины Елены Черных и погрузимся в мир невероятных, просто космических аппаратов!
MORPHEUS 8
Эффект SilkFace – лицо без фильтров уже после первой процедуры!
MORPHEUS8 на платформе INMODE преображает кожу, возвращает молодость и свежесть вашему лицу. Принцип основан на фракционной многоигольчатой RF-технологии, которая комфортно устраняет морщины, неровности рельефа кожи и возрастные проблемы. Инструмент настолько деликатен, что может работать даже на коже век!
Преимущества процедуры:
- Работа на субдермальном уровне улучшает состояние кожи, борется с морщинами, неровностями рельефа и шрамами.
- Игольчатые электроды стимулируют синтез коллагена, который запускает процесс регенерации кожи и выразительно подтягивает ткани. Без повреждений кожного покрова и инъекций!
- RF-лифтинг восстанавливает положение «треугольника молодости», который формируется скулами, щеками и подбородком.
- Процедура подходит для кожи любых фототипов на лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и ягодицах.
TRANSFORM на аппарате Evolve
3 мишени – 1 выстрел! Комфортная альтернатива месяцу тренировок в зале.
Каждая женщина хочет оставаться привлекательной и иметь идеальную форму как можно дольше. Transform на аппарате Evolve обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Аппликатор оказывает тройной эффект: ремоделирование кожи, уменьшение объема жировых отложений и повышение тонуса мышц.
Преимущества процедуры:
- Непревзойденный лифтинг, кожа более подтянутая и упругая.
- Укрепление мышечного каркаса (за счет 280 000 сокращений за 30 минут, а это 2 года тренировок в зале).
- Корректировка контуров фигуры.
- Реконструкция тканей, оптимизация работы клеток кожи
- Стимулирование выработки коллагена и эластина.
- Уменьшение объемов проблемных зон.
- Подходит для всех типов телосложения.
BODY FX: липосакции – нет!
Революционная методика коррекции фигуры устраняет локальные жировые отложения в области плеч, рук, бедер, ягодиц, живота. В ходе процедуры присутствует только ощущение приятного тепла, а за параметрами следит встроенный датчик. Первые результаты будут заметны уже через 10-14 дней. Жировая прослойка уменьшится, кожа подтянется и станет более плотной.
Результаты коррекции фигуры:
- Уменьшение объема жировой ткани и как следствие – снижение объема тела на 3-5 см.
- Укрепление и подтяжка тела.
- Уменьшение проявлений целлюлита.
- Решение проблемы дряблости и птоза.
- Более скульптурный и эстетически привлекательный вид фигуры.
- Улучшение общего состояния кожных покровов.
HYDRAFACIAL – тройное воздействие на кожу
Омоложение, увлажнение и очищение кожи в одной процедуре! Особенность технологии – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях. Процедура без повреждения кожи и подойдет практически всем!
Результат очевидный:
- Глубокое увлажнение.
- Ровный рельеф кожи.
- Восстановление кожи после солнечных инсоляций.
- Выраженное антиоксидантное, осветляющее, себорегулирующее и противовоспалительное действие.
г. Тула, ул. Шевченко, дом 5
www.chernykh.clinic
+7 960 602-85-13