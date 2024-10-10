Косметология будущего: как в Клинике Елены Черных проводят омоложение на уровне клеток

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Давайте совершим путешествие в будущее на корабле Клиники эстетической медицины Елены Черных и погрузимся в мир невероятных, просто космических аппаратов!

MORPHEUS 8

Эффект SilkFace – лицо без фильтров уже после первой процедуры!

MORPHEUS8 на платформе INMODE преображает кожу, возвращает молодость и свежесть вашему лицу. Принцип основан на фракционной многоигольчатой RF-технологии, которая комфортно устраняет морщины, неровности рельефа кожи и возрастные проблемы. Инструмент настолько деликатен, что может работать даже на коже век!

Преимущества процедуры:

Работа на субдермальном уровне улучшает состояние кожи, борется с морщинами, неровностями рельефа и шрамами.

Игольчатые электроды стимулируют синтез коллагена, который запускает процесс регенерации кожи и выразительно подтягивает ткани. Без повреждений кожного покрова и инъекций!

RF-лифтинг восстанавливает положение «треугольника молодости», который формируется скулами, щеками и подбородком.

Процедура подходит для кожи любых фототипов на лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и ягодицах.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

TRANSFORM на аппарате Evolve

3 мишени – 1 выстрел! Комфортная альтернатива месяцу тренировок в зале.

Каждая женщина хочет оставаться привлекательной и иметь идеальную форму как можно дольше. Transform на аппарате Evolve обеспечивает совершенный силуэт тела и подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Аппликатор оказывает тройной эффект: ремоделирование кожи, уменьшение объема жировых отложений и повышение тонуса мышц.

Преимущества процедуры:

Непревзойденный лифтинг, кожа более подтянутая и упругая.

Укрепление мышечного каркаса (за счет 280 000 сокращений за 30 минут, а это 2 года тренировок в зале).

Корректировка контуров фигуры.

Реконструкция тканей, оптимизация работы клеток кожи

Стимулирование выработки коллагена и эластина.

Уменьшение объемов проблемных зон.

Подходит для всех типов телосложения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

BODY FX: липосакции – нет!

Революционная методика коррекции фигуры устраняет локальные жировые отложения в области плеч, рук, бедер, ягодиц, живота. В ходе процедуры присутствует только ощущение приятного тепла, а за параметрами следит встроенный датчик. Первые результаты будут заметны уже через 10-14 дней. Жировая прослойка уменьшится, кожа подтянется и станет более плотной.

Результаты коррекции фигуры:

Уменьшение объема жировой ткани и как следствие – снижение объема тела на 3-5 см.

Укрепление и подтяжка тела.

Уменьшение проявлений целлюлита.

Решение проблемы дряблости и птоза.

Более скульптурный и эстетически привлекательный вид фигуры.

Улучшение общего состояния кожных покровов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

HYDRAFACIAL – тройное воздействие на кожу

Омоложение, увлажнение и очищение кожи в одной процедуре! Особенность технологии – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях. Процедура без повреждения кожи и подойдет практически всем!

Результат очевидный:

Глубокое увлажнение.

Ровный рельеф кожи.

Восстановление кожи после солнечных инсоляций.

Выраженное антиоксидантное, осветляющее, себорегулирующее и противовоспалительное действие.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

+7 960 602-85-13

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