Другие люди: как живут пациенты психиатрической больницы?

Фото Алексея Пирязева.

Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева (в народе - Петелино) празднует 105-летие. Корреспонденты Myslo побывали на экскурсии в четырех отделениях больницы.

Корреспонденты Myslo побывали в четырех отделениях - детском, отделении пограничных состояний, судебно-психиатрической экспертизы и самом жестком - отделении специального типа для принудительного лечения по решению суда.

«Когда жизнь - испытание, помогает только семья»

Затяжные депрессии, постоянный страх за свою жизнь, расстройство сна, необоснованные тревоги - признаки нарушения работы головного мозга. С этими симптомами люди поступают в отделение пограничных состояний. Внешне многие из них почти не отличаются от здоровых: улыбчивые, общительные, совсем не похожи на киношные образы пациентов психбольниц.



Женская палата.

В женской палате по-домашнему уютно: аккуратно застеленные кровати, сборники сканвордов на столах, а на подоконниках - букеты цветов.

- Мужья приносят цветы почти каждый день… Они даже не успевают завянуть, - радуются женщины. - В комнате для свиданий мы с ними видимся. Приносят вкусности, целуют, рассказывают, как дела дома. И дети часто звонят, просят с домашкой помочь: мы всей палатой сидим иногда, ломая голову над математическими задачками. Ну и задания пошли в школе! Взрослым не под силу…



Мужская палата.

Но такая гармония - не у всех пациентов отделения.

Врачи говорят: мужчины сильнее подвержены психическим расстройствам, поэтому и палат для них выделено больше.

В них также чисто и уютно, но царит какая-то беззаботная, чудаковатая атмосфера. Создают ее, конечно, сами пациенты.



Палата №6 ничем не отличается от других.

- Накройтесь одеялом, чтобы вас не было в кадре, - обращается врач к одному из мужчин, когда журналисты входят в палату.

Фотографировать лица обитателей таких больниц запрещено законом. Но пациент не смутился, а даже обрадовался.

- Ну что вы, это не одеяло, - рассмеялся мужчина. И потом вдруг резко перешел на серьезный тон. - Это же волны, волны моря… Сколько раз вам говорить?



Смотровая.



Кабинет психолога.

Такие психические расстройства поддаются лечению. И, как ни странно, довольно быстро: чуть больше месяца наблюдения, процедур, приема препаратов и бесед с психологом и здоровье возвращается.



Холл одного из отделений.

В свободное от лечения время пациенты смотрят телевизор, общаются, играют в настольные игры, читают.



На полках - настольные игры ("Эрудит", "Найди слово", шахматы), книги.

Несмотря на это, сотрудники отмечают проблему с организацией досуга больных. Раньше у больницы был договор с заводами, по которому пациенты помогали производить различные детали. В общем, проводили время на благо и себе, и региону. Теперь такой договоренности нет. Но многим и без того есть, чем заняться.



Александр. Заболел после аварии 50 лет назад. Говорит, что семья - это самое важное в жизни человека.

Александр К. - инвалид с детства. Пятьдесят лет назад по пути из школы домой он попал в аварию: его сбили сразу два автомобиля. Оба водителя этих машин погибли, а Александр остался жив. Но полученные травмы головы оказались серьезными: теперь мужчина вынужден периодически обращаться в больницу за психологической помощью.

- В отделении пограничных состояний врачи добрые, относятся к нам, как к детям, - рассказывает Александр. - Говорят, в других отделениях не так. Здесь я частый гость, меня знают и вроде любят. Скучно не бывает. Помогаю с уборкой, воду ношу, программы о животных по телевизору смотрю, в «Найди слово» с мужиками играю, читаю много. Есть время подумать о жизни. Хорошо, что поддерживают мои сыновья: постоянно навещают, рассказывают новости. В такие моменты понимаешь, что семья - самое дорогое и важное, что только может быть. Ведь бывают ситуации, когда тебе не помогут ни деньги, ни связи, ни карьерные успехи, и все существование становится сплошным испытанием. Тут и надежда-то только на близких…

Всё, как в школе

Когда входишь в детское отделение психиатрической больницы, кажется, что ты попал на школьную переменку. Весело болтающие о чем-то девчонки, скромные мальчишки, разбросанные повсюду учебники и плакаты о здоровом образе жизни.



Кабинет детского психолога.



Палата для выздоравливающих детей.

Палат всего пять. В них - дети с различными психическими расстройствами, от минимальных нарушений в поведении до шизофрении. Но как бы ни были выражены симптомы, образование все дети получают одинаковое - прямо в стенах больницы.



Ирина Вербовенко, заведующая детским отделением.

- Занятия идут два часа, пять дней в неделю, - говорит заведующая отделением Ирина Вербовенко. - Конечно, программа сокращенная, и учителя пытаются дать детям максимум знаний. Обычно детишки не любят ходить в школу, капризничают, жалуются, что много задают. У нас такого нет: я вижу, как ребята тянутся к знаниям и радуются, когда приходят учителя. Многие уже выбрали для себя профессию: кто-то хочет стать психологом, кто-то - артистом, а кто-то - врачом, чтобы помогать людям.



Обычное детское творчество.

Есть в отделении и творческий уголок: здесь собраны поделки, рисунки, аппликации, самодельные игрушки.

Врачи говорят, что, увлекшись процессом, дети забывают о своих проблемах.



А вы против?..

А ведь многие находятся на лечении больше двух месяцев! Для них каждая творческая работа - новый шаг к выздоровлению.

Вменяем ли я, доктор?

Отделение судебно-психиатрической экспертизы разделено на две части.

В первой проводят амбулаторную судебную экспертизу по схеме «привезли-увезли» - одним днем, как в обычной поликлинике. Сюда под конвоем отправляют тех, кто находится под арестом.



Как раз подъехала конвойная машина.



Здесь всегда рады гостям)))).

В другой части - стационар. Здесь в течение месяца наблюдаются обвиняемые или подозреваемые в преступлении. После длительного обследования их ждет заключение комиссии. В год проводят около 2500 амбулаторных и 200 стационарных экспертиз.





Жизнь в стационаре, в принципе, как в санатории. Полноценное питание, телевизор, три дня в неделю - встречи с родственниками.

Но Андрей Е. все равно недоволен: слишком мало времени на общение с дочерью. Зато кормят вкусно. И каши, и супы, и фрукты, и овощи.



Посмотреть телек и посудачить о прическах телеведущих - основной досуг.

Взаимоотношения пациентов довольно теплые. Сидя перед телевизором, они обмениваются колкостями по поводу сегодняшних новостей и прически телеведущей. Холл вообще – любимое место местных обитателей.

Во время стационарной экспертизы какие-либо действия органов следствия с пациентами запрещены. Допросы, предъявление каких-либо документов, фотографий, имеющих отношение к уголовному делу, не допускаются. Это нарушает контакт врачей не только с подэкспертным, но и с его соседями по палате.

Опасное отделение

И на закуску - самое жесткое отделение психиатрической больницы - отделение специального типа для принудительного лечения по решению суда. Здесь обитают самые опасные преступники - убийцы, насильники. Это вам не «Пролетая над гнездом кукушки», где иногда и посмеяться можно. Страшное место - понимаешь уже с порога.



Среди этих людей большинство - убийцы и насильники.

Милое местечко, ничего не скажешь.

Все двери - на замках. Первое, что мы увидели - лицо одного из докторов отделения - хмурое, строгое, слегка уставшее, но расплывшееся в приветственной улыбке. Не знаю, как при такой работе вообще можно найти повод улыбнуться. На них колоссальная ответственность - охранять здоровых от невменяемых и опасных.



В палатах - чистота и порядок.

Доктор провел нас внутрь. «Войдете?», - с ухмылкой спросил он, указав на решетку. За ней, как в ужастике про зомби-апокалипсис, столпились пациенты, все - с одинаково пустыми глазами.

Журналистское любопытство – мы за решеткой. Когда в метре от тебя проходит серийный убийца, по коже пробегает холодок.

Палаты в этом отделении обычные, разве что на окнах - четырехслойный стеклопакет.

Душевая - также за решеткой, прием - по расписанию.



Прогулочный дворик. Довольно своеобразный.

Прогулки - в строго установленное время на территории небольшого двора. Он, конечно же, обнесен высоким забором.



Вадим Оликов, заведующий отделением.

- 55% наших пациентов - убийцы. Многие - неоднократные, - говорит заведующий отделением Вадим Оликов. - Они освобождены от уголовной ответственности в связи с серьезными психическими нарушениями. Большинство из этих пациентов страдают шизофренией. По уголовному кодексу за такие преступления им дали бы от 6 до 15 лет, некоторым - больше. Здесь же, в среднем, они проводят три с половиной года. Раз в шесть месяцев приезжает комиссия, которая проводит освидетельствование по изменению применению мер медицинского характера. Только после решения суда пациента могут перевести в более легкое отделение общего типа.

Из отделения принудительного лечения специального типа выйти на свободу невозможно.