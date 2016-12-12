Другие люди: как живут пациенты психиатрической больницы?
Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева (в народе - Петелино) празднует 105-летие. Корреспонденты Myslo побывали на экскурсии в четырех отделениях больницы.
Корреспонденты Myslo побывали в четырех отделениях - детском, отделении пограничных состояний, судебно-психиатрической экспертизы и самом жестком - отделении специального типа для принудительного лечения по решению суда.
«Когда жизнь - испытание, помогает только семья»
Затяжные депрессии, постоянный страх за свою жизнь, расстройство сна, необоснованные тревоги - признаки нарушения работы головного мозга. С этими симптомами люди поступают в отделение пограничных состояний. Внешне многие из них почти не отличаются от здоровых: улыбчивые, общительные, совсем не похожи на киношные образы пациентов психбольниц.
Женская палата.
В женской палате по-домашнему уютно: аккуратно застеленные кровати, сборники сканвордов на столах, а на подоконниках - букеты цветов.
- Мужья приносят цветы почти каждый день… Они даже не успевают завянуть, - радуются женщины. - В комнате для свиданий мы с ними видимся. Приносят вкусности, целуют, рассказывают, как дела дома. И дети часто звонят, просят с домашкой помочь: мы всей палатой сидим иногда, ломая голову над математическими задачками. Ну и задания пошли в школе! Взрослым не под силу…
Мужская палата.
Но такая гармония - не у всех пациентов отделения.
Врачи говорят: мужчины сильнее подвержены психическим расстройствам, поэтому и палат для них выделено больше.
В них также чисто и уютно, но царит какая-то беззаботная, чудаковатая атмосфера. Создают ее, конечно, сами пациенты.
Палата №6 ничем не отличается от других.
- Накройтесь одеялом, чтобы вас не было в кадре, - обращается врач к одному из мужчин, когда журналисты входят в палату.
Фотографировать лица обитателей таких больниц запрещено законом. Но пациент не смутился, а даже обрадовался.
- Ну что вы, это не одеяло, - рассмеялся мужчина. И потом вдруг резко перешел на серьезный тон. - Это же волны, волны моря… Сколько раз вам говорить?
Смотровая.
Кабинет психолога.
Такие психические расстройства поддаются лечению. И, как ни странно, довольно быстро: чуть больше месяца наблюдения, процедур, приема препаратов и бесед с психологом и здоровье возвращается.
Холл одного из отделений.
В свободное от лечения время пациенты смотрят телевизор, общаются, играют в настольные игры, читают.
На полках - настольные игры ("Эрудит", "Найди слово", шахматы), книги.
Несмотря на это, сотрудники отмечают проблему с организацией досуга больных. Раньше у больницы был договор с заводами, по которому пациенты помогали производить различные детали. В общем, проводили время на благо и себе, и региону. Теперь такой договоренности нет. Но многим и без того есть, чем заняться.
Александр. Заболел после аварии 50 лет назад. Говорит, что семья - это самое важное в жизни человека.
Александр К. - инвалид с детства. Пятьдесят лет назад по пути из школы домой он попал в аварию: его сбили сразу два автомобиля. Оба водителя этих машин погибли, а Александр остался жив. Но полученные травмы головы оказались серьезными: теперь мужчина вынужден периодически обращаться в больницу за психологической помощью.
- В отделении пограничных состояний врачи добрые, относятся к нам, как к детям, - рассказывает Александр. - Говорят, в других отделениях не так. Здесь я частый гость, меня знают и вроде любят. Скучно не бывает. Помогаю с уборкой, воду ношу, программы о животных по телевизору смотрю, в «Найди слово» с мужиками играю, читаю много. Есть время подумать о жизни. Хорошо, что поддерживают мои сыновья: постоянно навещают, рассказывают новости. В такие моменты понимаешь, что семья - самое дорогое и важное, что только может быть. Ведь бывают ситуации, когда тебе не помогут ни деньги, ни связи, ни карьерные успехи, и все существование становится сплошным испытанием. Тут и надежда-то только на близких…
Всё, как в школе
Когда входишь в детское отделение психиатрической больницы, кажется, что ты попал на школьную переменку. Весело болтающие о чем-то девчонки, скромные мальчишки, разбросанные повсюду учебники и плакаты о здоровом образе жизни.
Кабинет детского психолога.
Палата для выздоравливающих детей.
Палат всего пять. В них - дети с различными психическими расстройствами, от минимальных нарушений в поведении до шизофрении. Но как бы ни были выражены симптомы, образование все дети получают одинаковое - прямо в стенах больницы.
Ирина Вербовенко, заведующая детским отделением.
- Занятия идут два часа, пять дней в неделю, - говорит заведующая отделением Ирина Вербовенко. - Конечно, программа сокращенная, и учителя пытаются дать детям максимум знаний. Обычно детишки не любят ходить в школу, капризничают, жалуются, что много задают. У нас такого нет: я вижу, как ребята тянутся к знаниям и радуются, когда приходят учителя. Многие уже выбрали для себя профессию: кто-то хочет стать психологом, кто-то - артистом, а кто-то - врачом, чтобы помогать людям.
Обычное детское творчество.
Есть в отделении и творческий уголок: здесь собраны поделки, рисунки, аппликации, самодельные игрушки.
Врачи говорят, что, увлекшись процессом, дети забывают о своих проблемах.
А вы против?..
А ведь многие находятся на лечении больше двух месяцев! Для них каждая творческая работа - новый шаг к выздоровлению.
Вменяем ли я, доктор?
Отделение судебно-психиатрической экспертизы разделено на две части.
В первой проводят амбулаторную судебную экспертизу по схеме «привезли-увезли» - одним днем, как в обычной поликлинике. Сюда под конвоем отправляют тех, кто находится под арестом.
Как раз подъехала конвойная машина.
Здесь всегда рады гостям)))).
В другой части - стационар. Здесь в течение месяца наблюдаются обвиняемые или подозреваемые в преступлении. После длительного обследования их ждет заключение комиссии. В год проводят около 2500 амбулаторных и 200 стационарных экспертиз.
Жизнь в стационаре, в принципе, как в санатории. Полноценное питание, телевизор, три дня в неделю - встречи с родственниками.
Но Андрей Е. все равно недоволен: слишком мало времени на общение с дочерью. Зато кормят вкусно. И каши, и супы, и фрукты, и овощи.
Посмотреть телек и посудачить о прическах телеведущих - основной досуг.
Взаимоотношения пациентов довольно теплые. Сидя перед телевизором, они обмениваются колкостями по поводу сегодняшних новостей и прически телеведущей. Холл вообще – любимое место местных обитателей.
Во время стационарной экспертизы какие-либо действия органов следствия с пациентами запрещены. Допросы, предъявление каких-либо документов, фотографий, имеющих отношение к уголовному делу, не допускаются. Это нарушает контакт врачей не только с подэкспертным, но и с его соседями по палате.
Опасное отделение
И на закуску - самое жесткое отделение психиатрической больницы - отделение специального типа для принудительного лечения по решению суда. Здесь обитают самые опасные преступники - убийцы, насильники. Это вам не «Пролетая над гнездом кукушки», где иногда и посмеяться можно. Страшное место - понимаешь уже с порога.
Среди этих людей большинство - убийцы и насильники.
Милое местечко, ничего не скажешь.
Все двери - на замках. Первое, что мы увидели - лицо одного из докторов отделения - хмурое, строгое, слегка уставшее, но расплывшееся в приветственной улыбке. Не знаю, как при такой работе вообще можно найти повод улыбнуться. На них колоссальная ответственность - охранять здоровых от невменяемых и опасных.
В палатах - чистота и порядок.
Доктор провел нас внутрь. «Войдете?», - с ухмылкой спросил он, указав на решетку. За ней, как в ужастике про зомби-апокалипсис, столпились пациенты, все - с одинаково пустыми глазами.
Журналистское любопытство – мы за решеткой. Когда в метре от тебя проходит серийный убийца, по коже пробегает холодок.
Палаты в этом отделении обычные, разве что на окнах - четырехслойный стеклопакет.
Душевая - также за решеткой, прием - по расписанию.
Прогулочный дворик. Довольно своеобразный.
Прогулки - в строго установленное время на территории небольшого двора. Он, конечно же, обнесен высоким забором.
Вадим Оликов, заведующий отделением.
- 55% наших пациентов - убийцы. Многие - неоднократные, - говорит заведующий отделением Вадим Оликов. - Они освобождены от уголовной ответственности в связи с серьезными психическими нарушениями. Большинство из этих пациентов страдают шизофренией. По уголовному кодексу за такие преступления им дали бы от 6 до 15 лет, некоторым - больше. Здесь же, в среднем, они проводят три с половиной года. Раз в шесть месяцев приезжает комиссия, которая проводит освидетельствование по изменению применению мер медицинского характера. Только после решения суда пациента могут перевести в более легкое отделение общего типа.
Из отделения принудительного лечения специального типа выйти на свободу невозможно.
Вероника Левина, корреспондент
Дорогие читатели! Какие репортажи вы бы хотели видеть на Myslo? Делитесь идеями вк.