Готовимся к пляжному сезону!

Пора надевать короткие платья, шорты, купальники, обувать любимые босоножки на высоком каблуке. Чтобы выглядеть на все сто, нужно тщательно ухаживать за своей кожей. В этом вам помогут тульские салоны красоты.

Студия эпиляции iSweet

Лето необходимо встречать во всеоружии и быть совершенной в мелочах — именно из них складывается образ.

Чтобы нежелательные волосы не мешали вам блистать на пляже и чувствовать себя уверенной при занятиях спортом, доверьте себя профессионалам.

Специалисты студии эпиляции iSweet помогут тщательно и аккуратно удалить волосики, сделав вашу кожу гладкой, а также обеспечить уход, который требуется после процедур. Во время процедуры вам предложат напитки, а также есть доступ к wi-fi.

Опыт и профессионализм мастеров поможет подобрать вам подходящий вид эпиляции, оставив вас довольными результатом.

Процедуры проходят с учетом всех требований гигиены, что гарантирует их безопасность и чистоту.

Специальное предложение для мастеров!

Теперь в нашей студии вы можете пройти курсы по обучению шугарингу от Яна Шеина™ или повышению квалификации на данной линии, а также приобрести всю необходимую продукцию для проведения шугаринга.

Запись по телефону 8 (953) 188-03-54

Тула, пр. Ленина, 112-б

цокольный этаж, каб. 3

isweet71.ru

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Vins — твоя свобода!

Море, солнце, легкий бриз на твоей идеально гладкой коже принесет ощущение свободы. Vins поможет тебе быть лучшей на пляжной вечеринке и наслаждаться безупречностью максимально долго. Летом всегда хочется прохладного мохито, сладкого мороженого и, конечно же, новое бикини. Vins учли и это. Будь свободной в выборе: только до 30 августа 2017 года Vins дарит тебе бонус на первое посещение.

Скажи мастеру код VINSCOAST и получи скидку 20%.

В студии Vins ты можешь оценить возможности «Бикини дизайна» и удивить всех идеальной сверкающей кожей.

Vins предлагает бережный уход за кожей. Шугаринг совмещает функцию пилинга и лимфодренажа. Он бережно удаляет омертвевшие клетки кожи, улучшает кровообращение. Сахар не вызывает аллергических реакций и подходит даже для гиперчувствительной кожи.

Современные профессиональные сахарные пасты делают процедуру удаления волос наиболее качественной и безболезненной, а поддержка чуткого мастера позволит вам наслаждаться теплотой общения. Пасты, которые использует Vins, настолько натуральны, что их даже можно попробовать на вкус, не переживая за своё здоровье. Не мучайте себя дома, а приходите в Vins и расслабьтесь в руках квалифицированного мастера!

Массаж от мастера Vins — это способ не только побаловать себя приятной процедурой, но и пробудить легкость в теле и насладиться приятными ароматами масел кокоса, ванили, лаванды и многих других. Он расслабляет и понижает гормон стресса: мы предлагаем не тянуть и освободиться от стресса в дружеской компании Vins — просто скажи мастеру код VINSCOAST и получи скидку 20% на первый массаж, до 30 августа 2017 года.

Как часто нужен массаж?

Идеально сочетать высокоинтенсивные тренировки и еженедельный массаж. В день, когда у вас запланирована самая тяжелая тренировка, сразу после нее лучше сходить на массаж. Это очень удобно, если мастер ждёт тебя за соседней дверью. Vins находится на территории фитнес центра «Легенда» по адресу ул. Галкина 3. Поэтому тебе не придётся ехать на другой конец города.

Vins — лучшее решение, для подготовки к пляжному сезону. Тренировка — депиляция — расслабляющий массаж — всё в одном здании, это очень экономит время на свободные решения. Не забудь: Vins дарит тебе бонус на первое посещение — просто скажи мастеру код VINSCOAST и получи скидку 20%.

Vins — твоя свобода!

Студия депиляции и массажа VINS

8 (920) 777 33 66 (Viber/Whatsapp)

Тула, ул. Галкина, 3, Фитнес центр «Легенда"

vinstula.ru

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Маникюр и педикюр в салоне «Париж»

Летняя жара — хороший повод похвастаться безупречным маникюром и педикюром. При выборе дизайна для ногтей можно полагаться только на собственные предпочтения, а можно ориентироваться на модные бьюти-тенденции.

В моду врываются яркие принты: экзотический принт с пальмовыми листьями покоряет сердца модниц. На пике по-прежнему остаются цветы и броши: 3D шармы в виде лепестков станут прекрасным аксессуаром для любого случая. В тренде также пастельная графика и воздушное кружево.

Но превыше всего все же не дизайн ногтей, а безопасность клиента. Доверяйте маникюр и педикюр только профессионалам и будьте спокойны за свое здоровье.

В салоне «Париж» безопасность первом месте!

Мастера строго соблюдают следующие пункты:

Очистка и дезинфекция инструмента. Для этого используется ультразвуковая мойка с дезинфицирующим раствором. По окончанию маникюра весь инструмент, используемый в работе, погружается в дезинфицирующий раствор в раскрытом виде. Время выдержки инструмента в растворе — 30 минут. На этом этапе полностью удаляется загрязнение и частично удаляются микроорганизмы.

Стерилизация. Для этой процедуры используется сухожаровой шкаф. В результате с инструмента полностью удаляются все микроорганизмы.

Хранение. После очистки, дезинфекции и стерилизации инструмент хранится в ультрафиолетовом стерилизаторе. Это защищает инструменты от попадания микроорганизмов.

В салоне «Париж» каждому клиенту предоставляется персональный набор пилок, который хранится в индивидуальной упаковке.

Только после этих процедур инструменты становятся полностью стерильными, безопасными для клиента и мастера. Так проходит подготовка к процедурам в салоне «Париж».

«Париж» работает с продукцией Е. Мi- маникюр, хорошо зарекомендовавшей себя среди дам. Создатель продукта нейл-кутюрье Екатерина Мирошниченко доказала: E. Mi-маникюр помогает всегда быть на высоте! Каждая коллекция подчеркивает определенный стиль в одежде, усиливает впечатление, дополняет и завершает образ. E. Mi-маникюр — это стильно и статусно.

Что касается педикюра, то в «Париже» он самый разный: аппаратный, обрезной, комбинированный — каждая найдет процедуру себе по душе. Особо популярен бразильский педикюр — спа-педикюр, который не требует применения воды. Есть у него и другие преимущества: снятие раздражения с кожи ног, дезинфекция, укрепление ногтей, размягчение кожи ног, восстановление, питание ногтей. Бразильский педикюр делает кожу более мягкой и красивой!

Наборы для педикюра одноразовые и включают все необходимое.

Приходите в «Париж», чтобы сделать ваши ногти идеальными!

Тула, ул. Фрунзе, 29

Телефоны для записи: 58−08−86 8 902−846−08−86

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