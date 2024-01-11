Гороскоп-2024: каким знакам зодиака год Дракона сулит богатство, успех и любовь?

Фото Дмитрия Дзюбина

В Китае и других странах Востока Дракон как символ года ассоциируется с удачей, благополучием и большим успехом. На Востоке принято считать Дракона могущественным и буквально наполненным энергией существом. Символ года обладает удивительной способностью управлять природными явлениями, в том числе дождем и ветром, может оказывать благоприятное влияние на урожай. Кроме того, именно Дракон в качестве символа года способен принести всему миру процветание.

Каждый год имеет свой определенный символ не только в виде какого-либо существа, но и конкретного элемента: земля, огонь, дерево, вода или металл. Цикл составляет 60 лет. Согласно ему 2024 год — год Деревянного Дракона. В последний раз год под таким символом отмечался в 1964 году. Дерево относится к элементам, которые символизируют динамичный рост.

Энергетика символа года Дракона только усиливает эти свойства. Зеленый цвет означает вдохновляющие перемены, гармонию и процветание. Так что можно утверждать, что Зеленый Деревянный Дракон как символ года — это действительно удачное совпадение и очень хорошее предзнаменование для 2024 года.

Поэтому год идеально подходит для балансирования и гармонизации как своего внутреннего состояния, так и разных сфер собственной жизни. Например, Дракон поможет выйти из конфликтов с противоположным полом, найти баланс между работой и семьей, перестать зацикливаться на деньгах или, наоборот, начать относиться к ним с уважением, ценить (в зависимости от ваших текущих установок).

Дракон — огненное существо, которое аккумулирует в себе внушительный объем энергии, символизирует перемены, мощь. Все это отразится на жизни людей. Будущий год обещает стать временем, подходящим для творчества, различных инноваций.

Дракон подарит множество возможностей, которыми стоит воспользоваться.



Изменения год сможет привнести и в то, что имеет отношение к семейной, личной жизни. Те, кто пока еще не нашел вторую половину, имеют все шансы встретить ее в 2024 году, с головой окунуться в новый, вдохновляющий и страстный роман. Те, кто уже состоит в отношениях или браке, тоже смогут ощутить на себе положительную энергию символа года — она проявится в виде гармонии и счастья.



Овен. 21 марта — 20 апреля



Дмитрий Судариков (1 апреля), участник шоу «Выжить в Дубае»

Год станет очень успешным в финансовом плане, весной откроются возможности для дополнительных заработков. Овны ощутят прилив сил и энергии. Они могут рассчитывать на поддержку близких и друзей не только словом, но и делом. Также откроются возможности для личностного роста.

Год хорош для знакомств и свиданий, особенно в июле. Именно в этом месяце Венера проходит через ваш дом любви. Но в супружеских отношениях во второй половине года могут возникнуть сложности, поэтому не горячитесь, будьте взвешенны в своих решениях и осторожны в словах.

В конце года Овны ощутят дружескую атмосферу на работе, получат помощь коллег и начальства.



Телец. 21 апреля — 21 мая



Лариса Соломатина (29 апреля), зам. министра

экономического развития Тульской области

Год пройдет под знаком личностного роста. Усилятся амбиции, захочется прокачать профессионализм. Хорошее настроение и несгибаемый оптимизм вам обеспечены с января по июнь. Вы будете решительны и ответственны во всех делах. Для вас это отличная возможность завязать новые и весьма влиятельные знакомства.

Лето — благоприятное время для семейных и сердечных дел. Транзит Венеры по четвертому дому принесет взаимопонимание с близкими и решение многих вопросов. В доме будет царить душевная атмосфера, вы сможете договориться с детьми и решить накопившиеся проблемы.

Уделите внимание здоровью. Пройти обследование — самое лучшее решение во второй половине года.

Близнецы. 22 мая — 21 июня



Николай Воробьев (4 июня), председатель Тульской

областной Думы

Год будет у Близнецов динамичным и разносторонним. Сатурн поселился в доме карьеры на все 12 месяцев, это говорит о некоторых сложностях в бизнесе, могут завершиться важные дела.

В первой половине года вредоносные планеты также сосредоточатся в доме семьи. Могут возникать ссоры и конфликты, как говорится, на ровном месте. Но уже с августа ситуация изменится в противоположную сторону, и в доме воцарится спокойствие.

Лето подарит энергию. Это прекрасное время для поиска новых контактов, активности. Стресс и перегрузки имеют накопительный эффект и в итоге могут вылиться в разного рода неприятности. Поэтому осенью важно чередовать рабочие процессы с отдыхом.

Рак. 22 июня — 22 июля



Мария Панюкова (7 июля), финалистка проекта «Голос. Уже не дети»

У Раков 2024 год — период ответственного выбора. Начало года и вплоть до мая — время для укрепления социальных связей, новых знакомств, улучшения отношений с единомышленниками или командой. Это удачный год для карьерных продвижений, но не стоит забывать, что многое зависит от вашей коммуникабельности.

Неблагоприятные моменты могут случаться и в семейных вопросах. Возможны ссоры и разногласия с родителями.

Июль сулит повышение заработков, и все благодаря тем усилиям, которые были заложены в начале года. Осень благоприятна для саморазвития, вы будете полны сил и энергии. Не игнорируйте свои эмоциональные потребности.



Лев. 23 июля — 23 августа



Александр Сторожук (10 августа), главный тренер ПФК «Арсенал»

Год будет очень насыщенным. В январе можно ожидать сложностей с финансами, важно не участвовать в сомнительных авантюрах и не тратить деньги просто так. Важно проявлять осторожность при заключении сделок. Зато транзит Венеры в конце января и начале февраля подарит позитивные эмоции в отношении семьи. Это самое удачное время для налаживания отношений с близкими, вступления в брак, а также заключения договоров с надежными партнерами.

Апрель благоприятен для путешествий и отдыха, чтобы набраться сил.

На работе Львов оценят по достоинству, ваш профессионализм будет востребован, и это отметит ваше окружение и начальство.

Дева. 24 августа — 23 сентября



Ярослав Беседин (25 августа), актер Тульского академического театра драмы

Год кропотливой работы и инвестиций. В начале года появятся замечательные возможности для расширения кругозора, будь то поступление в вуз, защита ученой степени или просто путешествие. Первая половина года благоприятна для труда, самосовершенствования. Но не забываем, что в этот период возможны сплетни, клевета в ваш адрес. Относитесь к этому спокойно.

Совет Девам: с июля по сентябрь почаще проявляйте свою индивидуальность и уверенность в себе. Ваши ораторские способности будут на высоте! Осень принесет финансовую стабильность.

Ноябрь привнесет в вашу жизнь новые увлечения, хобби и романтические отношения с перспективой на будущее.

Весы. 24 сентября — 23 октября



Николай Шрайбер (6 октября), актер кино и сериалов

Год сотрудничества и гармонии в семейных отношениях. Его начало благоприятно для любых денежных операций. Благоприятны будут знакомства, особенно в деловой сфере. Самое сильное место для реализации на весь год — это партнерство. Весов может ожидать выгодное сотрудничество, компаньоны по бизнесу станут вашими единомышленниками и помогут реализовать ваши идеи.

Лето принесет незапланированные траты, будьте внимательны в расходах. Но с осени дела в финансах улучшатся. Осень принесет успешное деловое сотрудничество с теми, кто разделяет ваши интересы и ценности. Полезно налаживать связи с коллегами и начальством, чтобы получить поддержку и помощь в конце года.

Скорпион. 24 октября — 22 ноября



Милана Яворская (7 ноября), «Мисс Тула — 2024»

Год семейного благополучия. Первая его половина принесет удачу в партнерстве — как деловом, так и личном. Взаимопонимание, хорошие отношения, совместные планы и цели, которые можно будет реализовать, — все то, чем порадует год Зеленого Деревянного Дракона. Также в этот период вы можете встретить будущего супруга или супругу.

У Скорпионов значительно возрастет мотивация, чтобы приступить к новым проектам. Но стоит помнить, что враги не дремлют: могут активизироваться тайные недоброжелатели.

Осень благоприятна для карьерного роста. Через новые проекты и открывшиеся перспективы вы повысите самооценку и укрепите свои позиции в коллективе.

Стрелец. 23 ноября — 21 декабря



Анастасия Акилова (17 декабря), «Миссис Тула — 2024»

Год плодотворной работы. И его начало у Стрельцов пройдет очень бодро. Великолепное самочувствие, прилив жизненных сил, повышение тонуса — залог благоприятного исхода любых дел. В это время будет ощущаться развитие в профессиональной сфере. Но помните простую истину: выше головы не прыгнешь! Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается.

Весной Стрельцы получат выгодные предложения, проведут успешные сделки и повысят финансовый потенциал.

Во второй половине года в семье воцарится гармония и взаимопонимание. Если же у вас еще нет семьи, то год подарит шанс встретить своего человека. В ноябре возможны выгодные сделки и крупные покупки.

Козерог. 22 декабря — 20 января



Илья Беспалов (6 января), глава администрации города Тулы

Год раскрытия творческого потенциала или пополнения в семье. Все благоприятные показатели сосредоточены в сфере детей, творчества и любви. В наступающем году может появиться долгожданный наследник, или же вы наконец-то достигнете взаимопонимания с родными. Эти показатели также хороши для людей творческих профессий. В 2024 году самое время заявить о себе и своих талантах, они будут оценены по достоинству.

Весной Козерогам стоит посвятить себя семье и дому. Любые дела, касающиеся строительства, ремонта или покупки недвижимости, увенчаются успехом.

Летом неприятные моменты могут произойти в отношениях с друзьями, пришло время «почистить контакты».

Водолей. 21 января — 19 февраля



Дмитрий Марков (31 января), зам. председателя правительства Тульской области

Год семейного благополучия. Его начало способствует укреплению отношений с близкими, самые сильные планеты находятся у вас в доме семьи. Плюс ко всему эти показатели сулят успешную сделку по купле-продаже недвижимости. Первые несколько месяцев года идеальны для решения жилищных вопросов.

С июля по октябрь уделите время детям и отдыху. Это прекрасная возможность улучшить отношения с близкими, либо задуматься о продолжении рода.

Конец года обещает продвижение по карьерной лестнице, Водолеи будут полны сил и энергии. Но у вас могут возникнуть сложности с юридическими вопросами, не нарушайте закон и читайте пункты, написанные мелким шрифтом во всех договорах.

Рыбы. 20 февраля — 20 марта



Любовь Труфанова (5 марта), певица, победительница шоу «Ярче звезд»

Год достижения целей и укрепления здоровья. Первая его половина принесет Рыбам уникальную возможность выстроить новые связи и доверительные отношения с окружающими. Это важно для саморазвития и постановки себе долгосрочных целей и планов. Но представителям этого знака стоит быть внимательными к своему здоровью в связи с тем количеством ответственности, которая на них возложена. Будет казаться, что переутомление и стресс — это «спутники» года. Но дело в другом: важно пересмотреть объемы работы и свои обязательства.

Июль и август идеальны для романтических знакомств и заключения брака. Семейным Рыбам гарантированы гармоничные отношения с любимыми людьми.

