Ищи себя: 150 фото тульских улыбок

Сегодня, 2 октября, отмечается Всемирный день улыбки. Вы знали? Для вас – наша большая «улыбчивая» фотоподборка!

Думаете, всё как в детской песенке? Только дружба начинается с улыбки? А вот и нет. С улыбки начинается всё самое хорошее в этой жизни.

С очаровательной или кокетливой — любовь, с приветливой и открытой — сотрудничество и дружба, с неосознанной и милой улыбки младенца — жизнь.

Без улыбки нельзя. Она обезоруживает и решает конфликты, поднимает настроение и делает мир лучше!

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что такой замечательный праздник существует, мы обязаны художнику Харви Бэллу, жившему в Америке в середине ХХ века. Он не был известным, пока к нему не обратились местные страховщики с просьбой придумать для них логотип, яркий и запоминающийся символ. И тогда Харви придумал смайлик — улыбающуюся желтую рожицу.

В честь этого самого улыбчивого праздника на свете фотографы Myslo собрали для вас яркую фотоподборку из 150 снимков.