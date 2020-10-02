Ищи себя: 150 фото тульских улыбок
Сегодня, 2 октября, отмечается Всемирный день улыбки. Вы знали? Для вас – наша большая «улыбчивая» фотоподборка!
Думаете, всё как в детской песенке? Только дружба начинается с улыбки? А вот и нет. С улыбки начинается всё самое хорошее в этой жизни.
С очаровательной или кокетливой — любовь, с приветливой и открытой — сотрудничество и дружба, с неосознанной и милой улыбки младенца — жизнь.
Без улыбки нельзя. Она обезоруживает и решает конфликты, поднимает настроение и делает мир лучше!
Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что такой замечательный праздник существует, мы обязаны художнику Харви Бэллу, жившему в Америке в середине ХХ века. Он не был известным, пока к нему не обратились местные страховщики с просьбой придумать для них логотип, яркий и запоминающийся символ. И тогда Харви придумал смайлик — улыбающуюся желтую рожицу.
В честь этого самого улыбчивого праздника на свете фотографы Myslo собрали для вас яркую фотоподборку из 150 снимков.
Ищите себя и друзей на фото!
И — улыбайтесь!