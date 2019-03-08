Чемпионки по красоте и стройности: Тульские спортсменки вне спорта

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Екатерины Реньжиной.

8 Марта – самый женственный международный праздник. В этот день прекрасной половине человечества хочется быть в центре внимания, получать комплименты, поздравления и подарки.

Как выглядеть женственно и красиво, как правильно ухаживать за собой, с читательницами Myslo делятся очаровательные спортсменки – Анастасия Щуринова (волейболистка «Тулицы»), Инна Жданова (двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по рукопашному бою) и Екатерина Реньжина (неоднократный победитель и призер чемпионатов России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, чемпион Всемирной универсиады). Девушки также рассказали, кому дарят подарки 8 Марта, что для них значит понятие «женское счастье» и какой должна быть настоящая женщина.

Анастасия Щуринова: «Нужно уметь хранить домашний очаг»

– Я пользуюсь кремами для лица и тела, хожу к косметологу. Но из-за нашего плотного графика свободное время для этого заранее предугадать сложно! Мы, волейболистки, публичные личности, поэтому на играх и в повседневной жизни должны выглядеть хорошо. Ухаживаем за волосами, делаем маникюр, педикюр. Во время игр при полном макияже на площадку мы, конечно, не можем выходить – это очень мешает. Бывает, что и мяч в лицо может прилететь. На матчах мы используем мэйкап по минимуму. Хорошо, что сейчас есть возможность нарастить ресницы (улыбается).

Женское счастье лично для меня – это когда гармония в семье. Счастлив муж, здоровы дети.

Качества, которыми должна обладать настоящая женщина? Лично я ценю хозяйственность. Девушка должна уметь следить за собой, быть красивой. Но хранить домашний очаг может не каждая. Нужно уметь быть в какой-то момент золушкой, а в какой-то – королевой.

На 8 Марта подарок для меня не важен, важно внимание. В этот день всегда получаю букет цветов от мужа. Также поздравляем мам, бабушек, нашу трехлетнюю дочку Лилию. Вообще мои дети – Лиля и пятилетний Гриша – постоянно делают какие-то поделки для нас. Скоро у них будут утренники в детском саду. Для меня, наверно, самый главный подарок, когда детишки рассказывают стишок или готовят танец.

Хочу пожелать читательницам «Слободы» счастья! Весеннего настроения, здоровья! Девушки, не забывайте за собой следить, ухаживать. Желаю, чтобы вы были для своих мужей самыми красивыми, а мужья пускай вам в этом помогают.

Инна Жданова: «Девушка должна быть мудрой»

– Как ухаживаю за собой? Пользуюсь кремами для тела, лица, использую маски. Дважды в месяц обязательно хожу в сауну. Я считаю, что это очень хорошо для кожи. Могу использовать патчи для глаз, чтобы убрать отеки. Мы, спортсмены, иногда очень сильно устаем, нам не хватает сна, нужно убрать усталость.

На соревнованиях я никакого макияжа не использую. Лишь на награждение могу немного подкраситься для фотографий.

Для меня женское счастье – это быть здоровой, получать внутреннее удовлетворение от исполнения своих желаний, быть в гармонии с собой. Мне кажется, для каждой девушки важно, чтобы рядом был дорогой человек, уважал ее, носил на руках. Я чувствую себя счастливой! Для полного счастья пока мне не хватает ребенка (улыбается).

Настоящая женщина обязательно должна быть мудрой, умной, начитанной, интересной, игривой, немножко кокеткой и иногда стервой. Думаю, это те качества, которые ценят мужчины.

8 Марта я обязательно дарю цветы маме, а также обмениваемся небольшими подарочками с подругами.

Должен ли мужчина в этот день выполнять всю домашнюю работу? С одной стороны, это глупые стереотипы, а с другой, считаю, что любящий мужчина должен сделать этот день для своей любимой женщины полностью идеальным.

Всем читательницам желаю, чтобы они были здоровыми, счастливыми, чтобы все мечты и планы сбывались!

Екатерина Реньжина: «Создавай счастье сама!»

– Так как у профессиональных спортсменов в основном мало свободного времени между тренировками и соревнованиями, ухаживать за собой так, как хотелось бы, не всегда получается. Но я стараюсь пользоваться увлажняющими кремами и различными масками. Походы к косметологу отнимают очень много времени, которого у меня нет, так что пока обхожусь без них. А так, конечно, делаю маникюр, педикюр, хожу к лэшмейкеру. Всё, что хочется девочкам.

На соревнованиях я обычно без макияжа. Иногда бывает, что макияж может сыграть злую шутку.

Качества у женщины, которые я ценю: доброжелательность, улыбчивость, кокетство и самодостаточность.

Чтобы быть счастливой, не нужно ждать, когда счастье привалит к вам. Надо его создавать самой!

На 8 Марта стараюсь дарить подарки не только маме и родственникам, но и своим подругам.

Должен ли мужчина в этот день стоять у плиты? Хочется, чтобы хотя бы в этот день за тебя и для тебя делали всю домашнюю работу! Была бы не против этого, а так, думаю, что это стереотипы.

Читательницам Myslo, прекрасному женскому полу, желаю быть здоровыми, заниматься собой и никогда не сдаваться. С этим девизом я тоже стараюсь идти по жизни.