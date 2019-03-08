Сама себе босс: успешные тулячки, которые построили бизнес на любимом деле

Екатерина Исаева, ведущая-организатор:

– Я занималась вокалом и собиралась петь в ресторанах, пока один из знакомых не попросил провести свадьбу. Я не знала ничего об этой сфере. Перерыла интернет, читала сценарии, придумывала что-то свое. После первой свадьбы я уже не захотела останавливаться.

Когда начинала, вообще не думала про прибыль, просто кайфовала от того, что делаю. Я провела много событий бесплатно, потому что мне нужен был опыт. Со временем начало работать сарафанное радио.

Я работаю еще и продюсером на телевидении. С понедельника по пятницу я посвящаю себя этой работе. А вечером переключаюсь: смотрю лекции, социальные сети, развиваю себя. Помимо этого, чтобы быть всегда в тренде, езжу на мастер-классы. Это необходимо: если ты не будешь соответствовать всем современным веяниям, люди перестанут к тебе обращаться. Это круглосуточная работа, потому что всегда есть куда расти.

Мой муж – моя противоположность. Он не касается моей работы ведущей, но всегда помогает в быту, когда видит, что я устала. И без него я бы не справилась.

Считаю, что у каждой успешной девушки должен быть мужской характер, железная хватка.

У всех бывают неудачи и падения, но они делают нас сильнее. А еще уверена, что многое зависит от нашего собственного настроя, наших мыслей. Если вы приведете в порядок мысли и желания, всё материализуется. Главное – правильно посылать свои мысли и правильно желать, и всё получится!