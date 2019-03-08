Сама себе босс: успешные тулячки, которые построили бизнес на любимом деле
Накануне Международного женского дня удачливые бизнес-леди рассказали Myslo, как им удается находить время на семью и почему в современном мире женщине так важно быть самодостаточной.
Любовь Сабирова, владелица студии маникюра и педикюра Belle ile:
– Обучиться маникюру решила, когда ждала первого ребенка. Тогда клиентов не было. И это понятно, кто пойдет к 18-летней девочке, которая только закончила обучение? Сидеть и ждать я не хотела, поэтому пошла к клиентам сама: выходила работать в офисы и на дом. Уже с большим животом носила везде огромную сумку с инструментами и лампами. Этот опыт меня закалил, научил работать в любых условиях. Спустя два года решила открыть студию. Муж меня в этом поддержал, мы оценили свои силы и сняли офисное помещение в 23 кв. м. Нам казалось это огромным шагом!
Сейчас у нас большая студия с 12 мастерами, это лучшее, о чем я могла мечтать. Всего этого мы достигли сами: у нас нет спонсоров, и нам не давали деньги родители. Я говорю «мы», потому что муж – мой главный двигатель. Он поддерживает меня во всем, даже сменил госслужбу на наш бизнес. Он полностью занимается документацией, делает расчеты, а я отвечаю за творчество и обучение мастеров. Сейчас у нас трое детей, и я стараюсь успевать всё. Отдыхать некогда: из третьего декрета я вернулась через семь дней после рождения сына. Но моя жизнь мне безумно нравится. Семья – моя главная визитная карточка, стимул двигаться вперед. Уверена, что вместе мы покорим еще не одну вершину.
Екатерина Исаева, ведущая-организатор:
– Я занималась вокалом и собиралась петь в ресторанах, пока один из знакомых не попросил провести свадьбу. Я не знала ничего об этой сфере. Перерыла интернет, читала сценарии, придумывала что-то свое. После первой свадьбы я уже не захотела останавливаться.
Когда начинала, вообще не думала про прибыль, просто кайфовала от того, что делаю. Я провела много событий бесплатно, потому что мне нужен был опыт. Со временем начало работать сарафанное радио.
Я работаю еще и продюсером на телевидении. С понедельника по пятницу я посвящаю себя этой работе. А вечером переключаюсь: смотрю лекции, социальные сети, развиваю себя. Помимо этого, чтобы быть всегда в тренде, езжу на мастер-классы. Это необходимо: если ты не будешь соответствовать всем современным веяниям, люди перестанут к тебе обращаться. Это круглосуточная работа, потому что всегда есть куда расти.
Мой муж – моя противоположность. Он не касается моей работы ведущей, но всегда помогает в быту, когда видит, что я устала. И без него я бы не справилась.
Считаю, что у каждой успешной девушки должен быть мужской характер, железная хватка.
У всех бывают неудачи и падения, но они делают нас сильнее. А еще уверена, что многое зависит от нашего собственного настроя, наших мыслей. Если вы приведете в порядок мысли и желания, всё материализуется. Главное – правильно посылать свои мысли и правильно желать, и всё получится!
Инна Доронкина, владелица кондитерской Pink Milk:
– Кондитерским делом увлеклась в декрете 5 лет назад, когда это было еще совсем не популярно. У меня было свободное время, и я готовила тортики на праздники и встречи с друзьями. А потом они стали просить меня испечь что-то для них. А так как на празднике торт пробовали 10-12 человек, клиентов становилось всё больше. Я самоучка, сама в интернете изучила СанПиН, а теперь повышаю квалификацию на мастер-классах.
Моя самая большая сложность – я не могу отказывать людям. Я понимаю, что многие ждут торт на праздник как большое чудо, особенно дети, поэтому стараюсь помочь, даже когда заказов очень много. Из-за этого частенько пропадаю в студии по 17 часов в сутки. Моя семья такое рвение к работе не всегда одобряет: маленькая дочка иногда делает мне замечание, что я много работаю, а муж вообще категорически не ест торты. Но семья мне помогает. Мы всё делаем сами: заказываем продукты, доставляем заказы и ведем странички в социальных сетях. Часто клиенты хотят забрать торт в 12 ночи, чтобы сделать сюрприз имениннику в первые минуты дня рождения, идем и на это. Конечно, я устаю, но чем сложнее день, тем больше потом получаю отзывов от клиентов, они меня вдохновляют.
Современному кондитеру некогда скучать: нужно изучать новинки, учиться создавать 3D-торты. В кондитерском деле нет границ – карамель, шоколад, глазурь, огромный простор для творчества.
Я считаю, каждая девушка, которая хочет превратить хобби в бизнес, должна себе это позволить, но стоит запастись смелостью. Будьте готовы, что сначала в вас могут не верить даже самые близкие люди, но когда вы делом докажете, что можете добиться успеха, вами будут гордиться!
Юлианна Демидова, дизайнер одежды:
– Моя мама шьет, и в детстве, когда я просила ее сшить что-то для меня, она делала это очень долго из-за большого объема работы. И я решила действовать сама. Тогда я училась в школе, мне было лет 12, в моде были спортивные штаны adidas с лампасами. Мне такие не купили, и я решила это исправить – пришила белые полоски к строгим черным брюкам и пошла в них на физкультуру. Это и стало моей первой собственноручно сшитой работой. Потом я села за машинку только после университета. Шила что-то для себя, когда не могла найти подходящую одежду в магазинах.
Первой моей заказчицей была Леди Ксю. Она попросила сшить платья подружек невесты для ее свадьбы. С этого всё началось. Заказов становилось всё больше, и мне пришлось снять офис. Сейчас я шью только женскую одежду, в основном свадебные и вечерние платья.
Самыми сложными были первые свадебные платья. Ко мне приходили девочки с картинками, я говорила, что, конечно, смогу сшить их платье мечты, а потом днями и ночами ломала голову, как это сделать. Сейчас, могу, кажется, сшить абсолютно всё. Однажды для артистов огненного шоу создала платье и мужской костюм полностью из искусственных цветов. Вообще заказы бывают разные, у каждой девушки свое видение. Из самого необычного – прозрачное свадебное платье, расшитое цветами.
Но ни одно свадебное платье не сравнится с мужским костюмом. Мужчины гораздо привередливее женщин.
Я работаю без выходных, но я уже привыкла к этому. Я считаю, стереотип, что женщина должна быть только «за мужем», давно стал неактуальным. Классно, когда женщина зарабатывает, еще лучше – когда ее доход больше, чем у мужа. Так она становится самодостаточной и независимой. Ну а муж должен только гордиться ее успехами!
Елена Брежнева, вице-президент Федерации чир-спорта Тульской области, председатель Тульского отделения Федерации спортивной хореографии:
– На занятия хореографией меня привела мама, когда мне было 4 года. И с того времени вся моя жизнь оказалась связана с танцами. Каждый день я тренировалась минимум по три часа в день. Занималась в школе-студии танцев, после нее почти все поступили в институт культуры, но я пошла в ТулГУ на юриспруденцию. Решила, что, несмотря на любовь к танцам, мне нужна серьезная профессия. Пыталась даже работать юристом, но душа не лежала. Потом все-таки хореография взяла свое, я окончила МГУКИ и получила спортивное образование.
Моя жизнь – это дети, которых тренирую, постоянные выступления и чемпионаты. Мы активно развиваем направление чирлидинга и спортивной хореографии в Туле, в частности, направление мажореток и батон твирлинга. Это виды спорта, которые в России пока на стадии признания. Развивать новое направление непросто. Чтобы выезжать на соревнования, нужны деньги. Приходится искать спонсоров для коллектива, вкладывать свои средства. Но мы стараемся сделать всё, чтобы дети могли развиваться. Когда меня приглашают в качестве судьи на чемпионаты, часто разрешают вместо выплаты моего гонорара взять с собой кого-то из детей. Конечно, в таких случаях выбор в пользу учеников, потому что это и есть моя главная миссия – передать свои знания детям.
Мой успех – результат большой работы. Мне пришлось где-то жертвовать личной жизнью и свободным временем. Но я уверена, что нашла именно свое дело. С детьми мне настолько комфортно, что я не ощущаю усталости. Мы с ними одна команда, и их достойные результаты – моя главная победа!