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«Некрасовская»: отличная вода – отличная жизнь!

Партнерский материал

«Некрасовская»: отличная вода – отличная жизнь!

«Вотерхаус» заботится о здоровье туляков и предлагает новую воду высокого качества.

Туляки давно знакомы с маркой воды «Калинов ключъ». Тульский бренд полюбился жителям нашего региона, что неудивительно, ведь этот продукт прочно зарекомендовал себя как качественный и полезный для здоровья.

Но с недавних пор на замену ему пришел новый продукт еще более высокого качества. Оказалось, что компания-производитель ООО «Вотерхаус» провела модернизацию производства и портфеля брендов — теперь торговый знак «Некрасовская» — флагман производства!

Название «Калинов ключъ» — фантазийное и не отражало в полной мере сути и происхождения продукта, именно поэтому производитель решил его обновить, сделать бренд более открытым для потребителей.

«Некрасовская» — новая, еще более качественная и сбалансированная вода.

Вода производится, как и раньше, на ул. Некрасова. Здесь есть две собственные артезианские скважины, одна из них — минеральная, находится в разработке.

Сейчас «Некрасовская» представлена в объеме 19,3 и 5 л, а вскоре ее можно будет купить и в мелкой таре. Также компания готовится к запуску новых брендов вод, в том числе и минеральной.

«Некрасовскую» выбирают активные и целеустремленные!

Многие туляки ведут активный и здоровый образ жизни. Это побуждает их, в том числе, следить за тем, что они едят и пьют. Вода же является основой правильного функционирования всего организма человека.

Знали ли вы, что большинство источников Тульской области характеризуются повышенным содержанием железа в воде?

Этот и некоторые другие показатели домашние системы фильтрации привести в норму не способны. В итоге потребление «железной» воды может пагубно сказаться на здоровье, в первую очередь — на почках и печени, а также на желудочно-кишечном тракте.

«Некрасовская» — питьевая вода высокого качества. Ее безопасность гарантируют семь ступеней очистки:

  1. Фильтрация грубых частиц на механическом фильтре.
  2. Фильтрация мелких механических частиц на песочных фильтрах.
  3. Удаление органических веществ на угольных фильтрах.
  4. Умягчение воды на Na-катионитовых фильтрах (частичное удаление солей жесткости кальция и магния).
  5. Обратный осмос — удаление вредных солей из воды с последующим насыщением недостающими макро- и микроэлементами.
  6. Обеззараживание питьевой воды с помощью стерилизующей фильтрации (удаление всех микроорганизмов, спор водорослей).
  7. Обеззараживание питьевой воды УФ-лучами на специальной установке.

Производитель контролирует качество ежедневно в собственной сертифицированной лаборатории и периодически — в лабораториях Роспотребнадзора.

Качество, удобство и доступность — три правила компании «Вотерхаус»

Современный ритм жизни не всегда позволяет уделить должное внимание здоровью и продуктам, которые мы потребляем. Компания ООО «Вотерхаус» уже более 10 лет заботится о туляках и осуществляет доставку воды «до дверей» — будь то квартира, офис или крупное предприятие. Заказать «Некрасовскую» можно традиционно по телефону, а также на сайте. Это особенно удобно, если нет возможности тратить время на телефонный заказ.

Современный сервис: для удобства клиентов введена безналичная система оплаты — по безналу можно расплатиться в режиме онлайн при заказе на сайте.  

Интервальная доставка особенно популярна среди занятых и работающих в плотном графике клиентов. Она позволяет существенно экономить время ожидания и планировать весь день по своему усмотрению.

На сайте компании действуют пакетные предложения, каждый из вариантов имеет свою выгоду и будет интересен разным категориям потребителей.

Например, приобретая пакет «Экономный», вы сэкономите 18%! В набор входит питьевая вода «Некрасовская» 19,3 л, возвратная тара и механическая помпа.

Акции и скидки на любимую воду

На сайте компании постоянно появляются различные акции. Например, к Новому году «Вотерхаус» дарит подарки: при суммарном заказе на 2000 рублей — набор чая, на 3000 рублей — чайная пара (термокружка и новогодний набор чая). Акция действует до 1 февраля. Количество подарков ограничено.

Большим семьям подойдёт акция 4+1, где при заказе четырех бутылей «Некрасовской» пятую компания дарит в подарок.

Пятилитровые бутыли воды «Некрасовская» уже можно купить во всей сети супермаркетов «СПАР».

Сайт

* Подробности акции уточняйте в компании ООО «Вотерхаус».
вчера, в 10:00 +4
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