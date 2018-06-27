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Актриса Алиса Гребенщикова: о спектакле «Девять писем», Марине Цветаевой и детях

Актриса Алиса Гребенщикова: о спектакле «Девять писем», Марине Цветаевой и детях

28 июня в Туле на сцене кластера «Октава» покажут постановку «Девять писем». 

Главные роли исполнят музыкант Павел Артемьев и актриса, лауреат национальной премии «Триумф» и по совместительству продюсер спектакля Алиса Гребенщикова.

Спектакль-читка впервые прошел в рамках «Ночи музеев» в Москве в 2016 году в Доме-музее Марины Цветаевой, с тех пор постановка неоднократно повторялась по просьбам зрителей.

В преддверии спектакля Алиса Гребенщикова уделила Myslo несколько минут для блиц-интервью, где рассказала, какую роль для актрисы играет личная переписка Марины Цветаевой, почему театральный зритель никому ничего не должен и насколько интересно было озвучивать дневники рабочих в тульском Музее станка.

— В одном из интервью Вы рассказывали, что «Девять писем» — одна из особенных для Вас книг. Расскажите о ней подробнее.

– «Девять писем» — малоизвестная новелла Марины Цветаевой, почти не издававшаяся отдельно. В 1999 году Дом-музей Марины Ивановны выпустил эту книгу ограниченным тиражом, в тысячу экземпляров, и я была одним из первых покупателей. Купила и влюбилась в эти тексты. Читала их в сложные минуты своей жизни, ныряла в эту книгу и когда была счастливо влюблена, и когда тосковала, — моё сердце отзывалось на все строчки этого произведения. До него так было только с «Евгением Онегиным».

— Насколько сложно было делать театральную читку по переписке?

– Жанр читки сложен не столько для исполнителей, тут, скорее, должна быть более подготовленная публика. Больше слушатель, чем зритель. В читке нет ярких визуальных эффектов, нет пластических решений, и благодаря этому на первый план выходит текст. Для меня это важно — дать возможность пришедшим людям оценить красоту и магию строк.

— Это работа не для большой сцены, проект, скорее, камерный... Что может изменить индустриальная акустика бывших цехов завода «Октава»?

– Задумывался он как камерный, но так случилось, что нас очень внимательно и бережно слушали и на больших площадках. Мы показывали «Девять писем» на открытии книжной ярмарки на Красной площади, в нашем распоряжении были огромная сцена и солидный амфитеатр, специально выстроенные для мероприятия. А индустриальная акустика даёт мощь слову, и я знаю, что слово Марины Цветаевой не потеряется.

— Вы репетировали материал читки в Доме-музее Цветаевой. Это как-то поменяло изначальное отношение к тексту?

– Моё нет, конечно. Я отношусь к нему с трепетом и восхищением, с благоговением. Как и к Дому-музею. Кстати, видеоряд для «Девяти писем» снят там же, в мемориальной квартире.

— Что должен сделать зритель после «Девяти писем»?

– Моя позиция такова, что зритель никогда ничего никому не должен после спектакля.

— Вы озвучивали аудиоматериалы для Музея станка кластера «Октава», расскажите об этой работе.

– Это очень интересное предложение! Я счастлива, что мне предложили поучаствовать в создании экспозиции. Для меня это новый опыт.

— Во времена СССР труд воспевался, ему была отведена большая роль в искусстве. Нужно ли возвращать такой подход?

– Насильно нет. Но если это произойдёт естественным путём, то это было бы хорошо.

— Помогает ли музею такая мультимедийность?

– Да! Мне нравится, когда музеи идут в ногу со временем. Сейчас эта тенденция заметна в Москве, и я с удовольствием замечаю в музеях большое количество молодых людей.

— Давайте поговорим о детях. Во многих интервью Вы с большой любовью рассказываете о сыне Алексее, несколько лет Вы вели детские программы на ТВ, играли в детских театральных постановках. Хватает ли сегодня качественного современного контента для детей на ТВ, в театре, в интернете?

– Ничего не могу сказать про ТВ и интернет, телевизор мы совсем на смотрим, а интернет тоже пока используется только мной, это, скорее, база информации для родителей. В театрах Москвы идёт очень много всего интересного для детей, но больше я ценю этот город за огромное количество программ дополнительного образования.

— Несколько лет назад Вы получили премию как лучшая актриса на фестивале комедий «Улыбнись, Россия!», который получил прописку в Туле. А есть ли хорошие современные российские комедии?

– Увы, я совсем не слежу за этой частью киноиндустрии.

 

Спектакль-читка пройдет в Большом зале кластера «Октава» 28 июня в 19.00. Вход бесплатный. Необходима регистрация на странице мероприятия в Timepad.

сегодня, в 15:22 0
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