Семья пенсионеров создала в своем доме бесплатный клуб для детей

Раиса Семеновна и Михаил Юрьевич Ключниковы

Михаил Юрьевич и Раиса Семеновна Ключниковы – люди активные. Несмотря на возраст и заботы о большой семье, они успевают менять мир вокруг себя и делать окружающих хоть чуточку счастливее.

Небольшой детский клуб расположился в обычной тульской многоэтажке на пр. Ленина, 120. И все в нем от идеи до воплощения – дело рук семьи Ключниковых.

Михаил Ключников – Место, в котором мы организовали клуб, – это вообще-то запасной выход, который есть во многих девятиэтажках. Раньше здесь все было завалено хламом: жители складывали сюда старую мебель, ведра, тряпки... Мы даже ванну тут нашли, когда разбирались. И мы решили, что это помещение можно использовать с пользой.

Раиса Ключникова – Конечно, у нас тут не шик. Но сделали всё что могли. Здесь даже света не было, провести его помогла управляющая компания. А остальное сами: украсили стены поделками, гости принесли из дома стульчики, даже пианино нам подарили.

– Раньше были комнаты школьника, которые не отличались дизайном, а порой вообще располагались в полуподвальных помещениях, но дети в них ходили, чтобы пообщаться, и были счастливы. К нам дети приходят за тем же. И к тому же бесплатно! Сейчас всё вокруг за деньги, а здесь мы принимаем всех желающих безвозмездно.

Создатели клуба решили, что будут учить детей тому, что умеют сами: проводят занятия по вышивке и вязанию, рассказывают об истории, организуют конкурсы чтецов, учат стихи и поют песни.

Мы хотим ото­рвать детей от компьютеров и телефонов, поднять их с диванов. И дети откликаются.

– Они многого не знают, – говорит Михаил Ключников. – Я сам большой патриот и стараюсь привить это детям: приношу исторические книги, фотографии, они с удовольствием слушают. А с малышами мы изучаем буквы, читаем азбуку. Дети с удовольствием, делают поделки из бумаги, берут задания на дом и потом с радостью показывают, что у них получилось.

Чтобы занятия не были однообразными, семья Ключниковых постоянно привлекает в клуб гостей. Туляки с интересными увлечениями и профессиями регулярно приходят на встречу с детьми.

– Был у нас в гостях мужчина, который создает трамваи в масштабе, они небольшие, с ладошку, но там даже сиденья есть! – рассказывает Михаил Юрьевич. – Тульские певцы приходят с концертами, а иногда в гости заглядывают и представители власти. Они нашу инициативу, кстати, полностью одобряют. Этим летом нашу работу отметил даже губернатор Алексей Дюмин, сказал, что таких инициативных туляков нужно поддерживать. Это приятно, конечно!

В клубе дети учатся не только полезным навыкам, но и общению. А иногда и сами проводят мастер-классы для сверстников, учат, например, как собирать оригами или мастерить поделки из бумаги. Научиться выстраивать свой монолог перед аудиторией, да еще и учить новому тоже нужно уметь.

Еще одна интересная составляющая клуба – уголок краеведения. Здесь и старинные утюги и швейные машины, и предметы с археологических раскопок, и даже настоящая прялка есть.

– Подарки в наш клуб нам передают из разных уголков России, – говорят Ключниковы. – Уже есть редкие вещи из Вологды, Костромы. Может быть, когда-то мы даже дорастем до небольшого музея!

Сейчас в клуб приходит по 15-20 человек, но для небольшого помещения этого достаточно. А на праздники порой заходят по 35 человек! В детском клубе тогда просто не протолкнуться.

Правда, семья Ключниковых рассказывает, что сначала завлечь ребят бывает сложно, они всегда находят отговорки: некогда, спешу, много дел... А потом заходят, втягиваются и приходят снова. Всё потому, что к такому досугу современные дети не привыкли.

– Мы устраиваем встречи раз в неделю, пишем о них прямо на двери клуба, так что наши посетители – это дети из нашего и ближайших домов, – говорит Михаил Юрьевич. – Но я занимаюсь еще и с другими детьми. Я руковожу международной академией туризма в Тульской области и придумал патриотическую викторину с вопросами об истории и провожу ее в школах Тульской области. Так я обошел уже 157 учебных заведений в 20 районах. И на каждой встрече было по 20-30 учеников.

Детям нравится! Они всегда оставляют отзывы. Например, в Алексине совсем недавно школьники после встречи написали: «Душевная атмосфера. Вопросы сложные, но благодаря им мы многое узнали. Дедок просто супер! Такие викторины нам очень нужны». Оставил это на память, приятно, что они так хорошо воспринимают мои труды.

За свою активность пенсионеры не получают никаких грантов и финансовой поддержки. Все появляется исключительно благодаря их инициативе.

– Некоторые говорят, ну-ну, так мы и поверили, что вы бесплатно бегаете, – говорит Раиса Семеновна. – А мы, если посчитать, еще и в убыток работаем. Муж ездит проводить викторины на собственной машине, и потом мы стараемся порадовать детей. За свой счет иногда покупаем презенты за успехи в конкурсах: книгу или коробку конфет. Ну не будем же мы мелочь собирать с родителей.

Я занимаюсь этим, потому что мне нравится видеть горящие глаза детей, которые к нам приходят. Они узнают что-то новое, улыбаются, а значит, проводят время не зря. Получается, что и мы тоже.

Нам просто нравится то, что мы делаем. И это не значит, что нам нечем заняться. Вообще-то у нас большая семья: две дочери и четверо внуков. И все мы единомышленники. Они наше увлечение поддерживают, а младший внук, когда приезжает в гости, и сам с удовольствием заглядывает в клуб.

– Некоторые не понимают, как можно отнимать свое время и отдавать его другим совершенно бескорыстно. А нам кажется, что людям элегантного возраста, вроде нашего, очень часто есть чем поделиться с другими. И было бы здорово, если бы каждый из нас делал что-то полезное для других.



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