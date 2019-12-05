Оставить геморрой в прошлом поможет Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула

Любые проктологические заболевания доставляют не только сильный дискомфорт, и могут спровоцировать более серьезные заболевания.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тулы» поможет избавиться от проктологических заболеваний быстро и легко.

Геморрой – один из самых частых недугов прямой кишки на сегодняшний день, с ним сталкивается, согласно статистике, порядка 80% жителей России старше 25 лет. Застой крови в венах прямой кишки и малого таза провоцирует развитие геморроя. Это может быть следствием хронических запоров, сидячего образа жизни, сдавливания вен маткой при беременности и многое другое.

Данное заболевание протекает весьма болезненно и подвергает безоперационному лечению лишь на самых ранних этапах. Как и при остальных формах варикозного расширения вен, от геморроя можно быстро избавиться на начальной стадии – при проявлении первых признаков: ощущение тяжести и зуда в заднем проходе. На этом этапе возможно обойтись местной медикаментозной без операции.

Кровотечение, выпадение геморроидальных узлов из заднего прохода, развитие их тромбоза, постоянные боли – это уже более поздние симптомы, говорящие о том, что надо срочно обращаться к врачу. В ряде случаев будет необходимо проведение операции.

Дело в том, что стабильная потеря крови провоцирует развитие анемии, а выпадение узлов не только болезненно, но и становится причиной воспаления кожных покровов вокруг анального отверстия, что в свою очередь может привести к заражению инфекциями и воспалению.

Справиться с любой стадией геморроя или избавиться от других проктологических заболеваний поможет врач-проктолог ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ города Тула» Алексей Ачкасов:

Алексей Ачкасов – В нашей больнице применяются безоперационные и малоинвазивные методики, позволяющие получить помощь как амбулаторно, так в стационаре. Выбор наиболее оптимального метода из всего спектра консервативной и оперативной помощи зависит от состояния и стадии заболевания и осуществляется врачом-проктологом индивидуально после тщательного обследования. Наша больница занимается диагностикой и лечением заболеваний прямой кишки и заднего прохода, таких как: геморрой, анальная трещина, полипы, папилломы и кондиломы, анальные бахромки, свищи прямой кишки, проктит, парапроктит.

Современное хирургическое оборудование позволяет проводить малоинвазивные операции. Такой метод менее травматичен и позволяет пациенту быстро восстановиться после оперативного вмешательства и вернуться к привычному образу жизни. Длится операция в среднем около получаса, выполняется она под общим или спинальным наркозом.

Перед операцией пациента обследуют, ведь, как и любой другой медицинской процедуры, у нее могут быть противопоказания. В числе них – анемия, в этом случае пациенту назначается лечение, после которого проводится операция.

После нее пациент несколько дней находится на стационарном лечении. Отделение хирургии в Туле имеются комфортабельные двухместыне палаты с телевизором, холодильником, туалетной комнатой и душем.

Медперсонал железнодорожной больницы поможет быстро восстановиться после операции и окружит заботой и вниманием.

Но далеко не во всех случая оперативного вмешательства требуется нахождение в стационаре.

Современная хирургия позволяет проводить множество операций и в тот же день отпускать пациента домой.

Для обезболивания при проведении оперативного лечения широко применяется инфильтрационная анестезия и проводниковая анестезия.

Преимущества амбулаторной хирургии

Быстрое получение хирургического лечения

Пациент сам планирует время посещения врача

Значительно снижается стоимость операции, так как нет необходимости оплачивать пребывание в стационаре

С психологической точки зрения послеоперационный период проводить дома комфортнее, чем в больнице

Пациент не теряет работоспособность, практически не выбивается из своего графика запланированных дел. Пациент может в короткие сроки вернуться к обычному ритму жизни.

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