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Мой папа – самый лучший!

Мой папа – самый лучший!

17 июня в России и других странах мира традиционно отмечается День отца. Какой он, самый-самый лучший папа? Чему научил своих детей, какой его поступок вызывает у них чувство гордости? И что желают дети своим любимым отцам?

Мой папа – пожарный

Сергей Михайлович Скрыльков – начальник ФГКУ
«Специализированная пожарно-спасательная часть по Тульской области», подполковник внутренней службы. Вместе с женой воспитывает двоих сыновей –  13-летнего Володю и 6-летнего Женю. 
 
 
– Однажды я ездил с папой на пожар, – рассказывает Женя. – Мы были дома, папе позвонили и сообщили, что недалеко от нас загорелся частный дом. И мы поехали помогать людям! Приехали, а там уже разгорелся большой пожар. Папа спас мужчину из горящего дома. Я это запомнил на всю жизнь. И да, мне не было страшно!
 
– Папа много раз брал нас на работу, – подхватывает Вова. – Больше всего меня впечатлила техника: там были и катеры, и машины… Очень круто!
 
Ребята считают своего папу героем, но пойти по его стопам пока не хотят – слишком опасная профессия. Володя еще не определился, кем хочет стать, а Женя уверен, что станет футболистом и будет играть за тульский «Арсенал».
Мальчишки рассказали, какой папа дома.
 
– Он заботливый и добрый, а на работе – строгий, сосредоточенный, бесстрашный. Дома мы вместе строим второй этаж. А летом ходим на рыбалку. В основном нам попадаются караси. Самый большой улов был – карась с ладошку!
 
– Папа нас многому научил, – говорит Вова. – Молоток в руках держать, кататься на велосипеде, плавать, рыбачить. Пообещал научить ездить на квадроцикле. 
 
У Скрыльковых дома живут две черепахи и кот. Семейные увлечения – кататься на коньках, ходить на экскурсии, знакомиться с новыми городами, отдыхать на море, подниматься в горы.
 
– Я желаю папе, чтобы он на работе был сильным, смелым, ответственным, храбрым! – говорит Женя. 
 
– А еще чтобы почаще был дома, – добавляет Вова.
 

Мой папа – футболист 

 
Рассказывает 6-летняя Злата, дочь защитника тульского клуба «Арсенал» Александра Денисова.  
 
– Я очень люблю своего папу, а папа любит меня. У меня много ярких воспоминаний, связанных с ним. Он мне часто делает сюрпризы и дарит подарки. Например, на мой день рождения мы летали в Париж в «Диснейленд»! Мне очень понравилось! 
 
Папа футболист, его часто не бывает дома, он много летает на самолетах, много тренируется, даже в отпуске. 
 
Дома папа веселый, бодрый. Мне с ним всегда интересно. Он показывает мне фокусы, например жонглирует. Еще мы стреляем с ним из лука. А на работе он просто красавчик! 
 
Иногда папа берет Злату на работу. 
 
– Во время папиного отпуска мы с ним ездили на стадион. Папа тренировался, а я бегала по футбольному полю. А еще мы с мамой приходим на игры «Арсенала» – поболеть за папу и за команду. 
 
Злата рассказывает, что папа Саша учит ее хорошо себя вести, а еще готовит к школе: 
 
– Мы с ним делаем математику или выполняем задания по английскому языку.
Я желаю папе здоровья, счастья, хороших сюрпризов. Чтобы папа защищал ворота «Арсенала», забивал голы и его команда всегда выигрывала.
 

Мой папа – пилот воздушного шара

 
Туляк Олег Жохов – кандидат в мастера спорта по воздухоплавательному спорту, пилот тепловых аэростатов, у него за плечами 800 прыжков с парашютом и огромный список побед. Его 22-летний сын Дмитрий пошел по стопам отца и тоже связал свою жизнь с небом.
 
– Папа с 16 лет занимался парашютным спортом. И самое яркое воспоминание о нем из детства – когда он сделал свой сотый прыжок. Это было очень эмоционально, очень круто! Я гордился отцом!
Сколько себя помню, я всё свободное время проводил с отцом на аэродроме. С 2014 года я и сам начал летать, он меня научил всему. Самое главное, чему меня научил отец, – любить небо и быть сильным. С этим же связано самое главное наставление, которое папа мне дал в жизни: «Научись вовремя принимать решения».
 
Девиз папы: «Старайся делать всё и всегда хорошо, а плохо и так получится».
 
Сейчас мы с ним летаем как одна команда, и нам это очень нравится. Радуемся успехам друг друга и вместе сожалеем, когда кто-то из нас проиграл. 
 
В День отца я хочу пожелать папе крепкого здоровья и, конечно же, высоких спортивных результатов. 
 

Мой папа – шоумен

 
Роман Борисов (Dj Boris) в нашем городе личность легендарная – именно он стоял у истоков диджей-культуры, а его имя плотно вошло в тусовочную жизнь города начиная с середины 90-х. А еще Роман заботливый папа 6-летней Ульяны. У нее мы узнали, каков Dj Boris в повседневной жизни. 
 
 
– Папа на работе серьезный, ему тяжело. А домой он приходит уставший, но веселый, и играет со мной в разные игры, – говорит Ульяна Борисова. – Папа на работе печатает, что-то обсуждает там, ставит музыку и ведет праздники. Когда я приезжаю к папе на работу, кушаю конфетки или сахар. Когда в «Берендее», то катаюсь на горке. Самое яркое впечатление – когда мы поехали в парк и много раз катались на аттракционе «Гусеница». Папа меня учит ловить рыбку, делать омлет, кататься на роликах и страхует, когда я катаюсь на велосипеде. Я желаю папе, чтоб он никогда не старел и покупал каждый день мне и себе вкусняшки. Чтобы был всегда веселый и не уставал на работе. 
 

Мой папа – театральный режиссер 

 
Владимир Степанович Шинкарев – художественный руководитель тульского Театра юного зрителя. Его дочь Ярославна – актриса этого театра.
 
Ярославна Прилепская

Ярославна Прилепская

– Папу я обожаю! Мама умерла, когда мне было 13 лет. Я у папы одна любимая балованная дочь. У нас с ним недавно был разговор, и он сказал: «По-моему, всё твое детство с тобой занимались только мама и бабушка, я к тебе совсем не подходил». Я говорю: «Это неправда, ты со мной играл в куклы, ты строил мне домик для Барби». Каким бы усталым папа ни был, в дочки-матери мы играли с ним. У меня были длинные волосы, и папа всегда заплетал мне косы, делал сложные прически. 

 
Сначала папа работал главным режиссером в Тульской областной филармонии, я очень любила бывать у него на работе. Когда мне было восемь лет, папа пришел работать в ТЮЗ. Место было для него новым, и за кулисы меня он долго не брал – все спектакли я смотрела из зала как обычный зритель. 
Потом у папы появились студенты, они стали приходить к нам домой. Но мне он всегда говорил: «Моя дочь никогда не будет актрисой». Я собиралась поступать в педагогический институт. Какое счастье, что папа в самый последний момент передумал и разрешил мне поступить в МГУКИ, на режиссерский факультет! Я училась в университете, и параллельно папа устроил меня в ТЮЗ администратором – встречать зрителей. А потом несколько актрис ушли в декрет и папа ввел меня в спектакли. 
Как актриса я состоялась только благодаря ему. Как детей учат ходить, так он меня учил делать первые шаги на сцене. Теперь я смело по ней бегу, потому что папа всегда держал крепко за руку. Хотя изначально он был против того, чтобы я стала актрисой. Он так же говорил: «У нас никогда не будет кота», а сам привез из Анапы маленького котенка, который живет у нас до сих пор. Так что папа у меня человек слова (смеется).
Папа делает вид, что он очень строгий. Он ругает, но так любя это делает... Он не тиран и не деспот, практически никогда не кричит. Если уж закричал на репетиции, значит, реально накосячили. 
Он научил меня многому. Самое главное – поступай как должно, и будь что будет. Научил поступать по справедливости, жить правильно, но не быть занудой, быть ответственной и просто – быть хорошим человеком. 

 

Мой папа – клоун и акробат

Владимир - на фото первый справа.

Владимир Берников с юных лет работал в цирке, а несколько лет назад открыл собственную студию, где обучает подрастающее поколение премудростям циркового искусства. Клоун и акробат делится хорошим настроением с туляками на всех городских праздниках. А после работы Владимир спешит домой, где его ждет любящая семья и две маленькие дочки. Myslo узнал у старшей дочери Владимира 11-летней Карины, какой ее папа на самом деле.

- Мой папа самый лучший! Он строгий, но справедливый - он не дает мне лениться. На работе он учит других тому, что сам умеет, и даже больше. Конечно, он берет меня с собой, ведь я тоже занимаюсь в его цирковом коллективе! Там я растягиваюсь, чтобы сесть на шпагат, кручу хула-хупы и стою в стойках - рассказывает Карина Берникова. – Одним из самых ярких воспоминаний для меня стала поездка в парк аттракционов. Папа катался со мной на всех аттракционах, и мне поэтому не было страшно. Папа учит меня, что нужно всем помогать: родителям и сестре, а еще, например, убирать в комнате. Я желаю папе, чтобы у него в коллективе было много талантливых людей и их приглашали на разные концерты.

Текст Юлии Королевой, Кристины Вернигориной, Юлии Гришиной, Ларисы Тимофеевой.
вчера, в 11:01 +7
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