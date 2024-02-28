  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. В честь 8 Марта подарок для милых дам: -8000 рублей от клиники «Л’Мед» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
В честь 8 Марта подарок для милых дам: -8000 рублей от клиники «Л’Мед»
erid: 4CQwVszH9pWwJHPzuV6

В честь 8 Марта подарок для милых дам: -8000 рублей от клиники «Л’Мед»

Полезный гайд о том, как вылечиться и при этом сэкономить.

Директор Александр Варев говорит:

Александр Варев

— Бывают ситуации, когда болезнь мешает жизнь полноценно, а чтобы избавиться от нее, не всегда хватает финансов. Мы помогаем сохранить баланс «цена = качество» и дать нашим пациенткам возможность стать здоровыми.

8 Марта — время заботы о себе.

Называйте промокод «8 МАРТА» и получайте лечение варикоза лазером на 8000 рублей дешевле.

В какое время года лучше лечить варикоз?

Флеболог Эрадж Худойназаров:
 

Эрадж Худойназаров

— Варикозную болезнь можно и нужно лечить в любое время года. И на эффективности сезонность никак не отражается. Но у каждого сезона есть свои особенности, которые имеют свои плюсы для начала лечения.

Фото 1.jpg

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему удобно лечить варикоз весной?

  • Ношение компрессионного трикотажа наиболее комфортно (нет жары).
  • Весной варикоз не склонен к обострению, поэтому период восстановления будет легким.
  • К началу летнего сезона период реабилитации уже закончится, и вы смело сможете надевать любимые летние вещи, загорать и наслаждаться здоровыми ножками.
  • Весна не так насыщена активностями, как остальные сезоны, поэтому найти время для своего здоровья становится значительно проще.

Фото 2.jpg

Лечение варикоза лазером — больно или нет?

Флеболог Вадим Бондарь:

Вадим Бондарь

— Безусловно, у каждого из нас разный болевой порог. По статистике, наши пациенты отмечают уровень боли как 2 по 10-балльной шкале. У каждого своё восприятие, но в целом все пациенты отмечают, что ожидание от боли во время операции намного выше, чем на самом деле.

Фото 3.jpg

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вот лишь некоторые фразы, которые говорят врачам клиники после операции лазером:

  • «Думала, что будет больнее»,
  • «Очень комфортно»,
  • «Рожать больнее»,
  • «Хоть выспалась у вас на операции»,
  • «Лазерная эпиляция больнее».

Фото 4.jpg

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

Как в клинике «Л’Мед» лечат варикоз?

  • Безболезненно.
  • Безопасно.
  • Без следов.
  • Без госпитализации — «встал и пошёл».

Лечение варикоза лазером — это не страшно и не больно. Результат — сразу после операции. 

Еще сомневаетесь? Тогда смотрите видео из операционной:
 

Всё — больше не осталось причин, чтобы откладывать лечение. :)

Называйте промокод «8 МАРТА» и получайте лечение варикоза лазером на 8000 рублей дешевле. Акция действует с 28 февраля до 31 марта 2024 года включительно. Подробности по телефонам ниже.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

Без имени-1.jpg

  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Ждем вас!

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Наш сайт: Клиника Л’Мед.

ООО «Лазермед». Реклама.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 11:00
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клиника ЛМед
 
Лимоны, кофе, инжир, гранаты: чем удивляет и радует теплица в Ясной Поляне
Лимоны, кофе, инжир, гранаты: чем удивляет и радует теплица в Ясной Поляне
Актриса Арина Жаркова: «Хотелось бы всегда оставаться молодой, как Константин Райкин»
Актриса Арина Жаркова: «Хотелось бы всегда оставаться молодой, как Константин Райкин»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.