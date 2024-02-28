В честь 8 Марта подарок для милых дам: -8000 рублей от клиники «Л’Мед»

Директор Александр Варев говорит:
Александр Варев
— Бывают ситуации, когда болезнь мешает жизнь полноценно, а чтобы избавиться от нее, не всегда хватает финансов. Мы помогаем сохранить баланс «цена = качество» и дать нашим пациенткам возможность стать здоровыми.
8 Марта — время заботы о себе.
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В какое время года лучше лечить варикоз?
Флеболог Эрадж Худойназаров:
Эрадж Худойназаров
— Варикозную болезнь можно и нужно лечить в любое время года. И на эффективности сезонность никак не отражается. Но у каждого сезона есть свои особенности, которые имеют свои плюсы для начала лечения.
Почему удобно лечить варикоз весной?
- Ношение компрессионного трикотажа наиболее комфортно (нет жары).
- Весной варикоз не склонен к обострению, поэтому период восстановления будет легким.
- К началу летнего сезона период реабилитации уже закончится, и вы смело сможете надевать любимые летние вещи, загорать и наслаждаться здоровыми ножками.
- Весна не так насыщена активностями, как остальные сезоны, поэтому найти время для своего здоровья становится значительно проще.
Лечение варикоза лазером — больно или нет?
Флеболог Вадим Бондарь:
Вадим Бондарь
— Безусловно, у каждого из нас разный болевой порог. По статистике, наши пациенты отмечают уровень боли как 2 по 10-балльной шкале. У каждого своё восприятие, но в целом все пациенты отмечают, что ожидание от боли во время операции намного выше, чем на самом деле.
Вот лишь некоторые фразы, которые говорят врачам клиники после операции лазером:
- «Думала, что будет больнее»,
- «Очень комфортно»,
- «Рожать больнее»,
- «Хоть выспалась у вас на операции»,
- «Лазерная эпиляция больнее».
Как в клинике «Л’Мед» лечат варикоз?
- Безболезненно.
- Безопасно.
- Без следов.
- Без госпитализации — «встал и пошёл».
Лечение варикоза лазером — это не страшно и не больно. Результат — сразу после операции.
Еще сомневаетесь? Тогда смотрите видео из операционной:
Всё — больше не осталось причин, чтобы откладывать лечение. :)
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Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
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