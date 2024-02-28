В честь 8 Марта подарок для милых дам: -8000 рублей от клиники «Л’Мед»

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Полезный гайд о том, как вылечиться и при этом сэкономить.

Директор Александр Варев говорит:

Александр Варев — Бывают ситуации, когда болезнь мешает жизнь полноценно, а чтобы избавиться от нее, не всегда хватает финансов. Мы помогаем сохранить баланс «цена = качество» и дать нашим пациенткам возможность стать здоровыми.

8 Марта — время заботы о себе.

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В какое время года лучше лечить варикоз?

Флеболог Эрадж Худойназаров:



Эрадж Худойназаров — Варикозную болезнь можно и нужно лечить в любое время года. И на эффективности сезонность никак не отражается. Но у каждого сезона есть свои особенности, которые имеют свои плюсы для начала лечения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему удобно лечить варикоз весной?

Ношение компрессионного трикотажа наиболее комфортно (нет жары).

Весной варикоз не склонен к обострению, поэтому период восстановления будет легким.

К началу летнего сезона период реабилитации уже закончится, и вы смело сможете надевать любимые летние вещи, загорать и наслаждаться здоровыми ножками.

Весна не так насыщена активностями, как остальные сезоны, поэтому найти время для своего здоровья становится значительно проще.

Лечение варикоза лазером — больно или нет?

Флеболог Вадим Бондарь:

Вадим Бондарь — Безусловно, у каждого из нас разный болевой порог. По статистике, наши пациенты отмечают уровень боли как 2 по 10-балльной шкале. У каждого своё восприятие, но в целом все пациенты отмечают, что ожидание от боли во время операции намного выше, чем на самом деле.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вот лишь некоторые фразы, которые говорят врачам клиники после операции лазером:

«Думала, что будет больнее»,

«Очень комфортно»,

«Рожать больнее»,

«Хоть выспалась у вас на операции»,

«Лазерная эпиляция больнее».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как в клинике «Л’Мед» лечат варикоз?

Безболезненно.

Безопасно.

Без следов.

Без госпитализации — «встал и пошёл».

Лечение варикоза лазером — это не страшно и не больно. Результат — сразу после операции.

Еще сомневаетесь? Тогда смотрите видео из операционной:



Всё — больше не осталось причин, чтобы откладывать лечение. :)

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Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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