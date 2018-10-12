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Туляки выбрали три лучших паба

Туляки выбрали три лучших паба

Итоги народного голосования на Myslo.

С 11 сентября по 11 октября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие пабы в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще всего заглядывают, чтобы насладиться напитками и вкусно отдохнуть. 

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 октября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал Clever Bar — он набрал 755 голосов!

Второе место и ровно 700 голосов получил паб «Другое Дело».

Третье место и 568 голосов туляки отдали пабу «Понеслось».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание паба.

 

 

Пабы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг пабов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

сегодня, в 13:57 0
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