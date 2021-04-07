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Лидер «Animal ДжаZ»: «Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили»

Лидер «Animal ДжаZ»: «Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили»

«Animal ДжаZ» отметил свое 20-летие в Туле большим концертом.

Днем рождения коллектива считается 22 декабря 2000-го – самый конец года, поэтому музыканты решили вместе с поклонниками отмечать круглую дату весь 2021-й. В минувшее воскресенье «Animal ДжаZ» выступил в Туле в клубе BACKSTAGE.

Увидеть и услышать любимых музыкантов пришли сотни туляков. 

Лидер группы Александр Красовицкий признался тулякам:

– Наверное, каждый музыкант сталкивался с такой ситуацией: ты вроде как играешь музыку, вроде даже крутую, но у тебя нет возможности ее кому-то показать. Сам что-то такое написал, порепетировали с группой, и такие друг другу: «Вау! Классная песня!»

Сейчас я вас всех [зрителей] люблю особенной любовью. Я вас люблю любовью какого-то извращенца, который как будто посидел в тюрьме и теперь на свободе. Спасибо, друзья, что вы здесь!

На самом деле тем, что вы приходите и хотите нас слушать, вы закрываете огромную дыру лично в моей душе. Когда-то давно я недолюбленный чувак, и вся моя музыка отчасти – это способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал. Спасибо, что вы это делаете. Лично от меня!

После концерта поклонники в группе благодарили коллектив за прекрасные два часа звука, света и возможность вживую услышать свои любимые песни.

Людмила Покровская:

– Слушаю «Animal ДжаZ» с «проклятого», как сказал Александр, года, но на концерт попала только сейчас. Я видела много видео их выступлений и примерно знала, чего ждать. Но то, что я увидела и почувствовала, просто ни с чем не сравнить! Участники группы не то что жгли, они зажигали огонь в сердцах тех, кто был в зале. Огромное спасибо за эту бешеную энергетику и эмоции!

Светлана Бурова:

– Мегакруто! Я второй раз на концерте «Animal ДжаZ», и это просто... не передать словами тех эмоций, которые я испытала.

Виктория Соколова:

– Я хочу еще! С первых аккордов у меня полились ручьем слезы и не прекращались весь концерт. От счастья или это выходила боль – до сих пор не могу понять. Я всё еще под впечатлением. Спасибо огромное, я счастлива!

Елена Медведева:

– Шквал эмоций! Это было офигенно! Как заново родилась, в душе поселилось счастье.

 

В 2000 году группа записала 8 электрических альбомов, 4 акустических, 16 синглов и 4 DVD, 24 официальных видеоклипа. Неоднократно принимала участие в фестивалях «Максидром», «Нашествие», «Нашвилл», «Крылья», «СКИФ», «Мегахаус», «Кубана». 

21 октября 2007 года представила публике акустический альбом «1:0 В Пользу Осени».

13 марта 2009 года – презентация альбома «Эгоист».

В 2009 году «Animal ДжаZ» вместе с Влади из группы «Каста» записала трек «Можно всё». Клип на эту песню входил в хит-парад «Русская десятка» на MTV-Russia.

После музыканты отправились в «ЭГОИСТичный тур» по России и СНГ.

25 марта 2011 года группа выпустила свой шестой альбом под названием «Animal ДжаZ». Альбом вышел ограниченным тиражом, в виде книги с постером группы и текстами песен. Каждый диск пронумерован.

16 марта 2015 года увидел свет восьмой студийный альбом «Animal ДжаZ» — «Хранитель весны». Деньги на запись альбома были собраны при помощи краудфандинга за 4 дня.

15 марта 2017 года вышел клип «Здесь и сейчас».

19 марта 2017 года группа выпустила мини-альбом под названием «Любовь к полетам». Пластинка состояла из двух треков («Питер» и «Любовь к полётам»). 

17 ноября – релиз компиляции «Шаг Вдох. Трибьют», на котором представлены песни из альбома «Шаг Вдох» в исполнении других музыкантов. Выход альбома, приуроченный к 10-летию «Шаг Вдох», был предварен двумя синглами, на один из которых был снят клип.

8 марта 2018 года вышел клип «Счастье». Релиз одноименного альбома – 30 марта 2018 года.

13 июля 2018 года вышел совместный релиз с рэп-исполнителем Децлом, акустический альбом Acoustic, в котором были представлены новые акустические версии легендарных песен «Пятница», «Кто ты», «Вечеринка» и новые песни Децла.

В преддверии презентации нового альбома все участники группы поочередно заявили об уходе из коллектива. В итоге это всё оказалось не более чем первоапрельской шуткой, но многие слушатели поверили. Впоследствии музыканты опровергли все свои заявления.

В марте 2019 года «Animal ДжаZ» представил клип на песню «Чувства», в котором снялись многие известные актеры и музыканты.

30 ноября 2019 года группа выпустила десятый электрический альбом «Время любить», который сразу вышел на 1-е место в российском iTunes.

30 марта 2020 года «Animal ДжаZ» выпустил сингл «Космонавты», а уже 1 апреля — клип на эту песню. Песня иносказательно повествует о том, «кому на Руси реально принадлежит корона и кто на Руси в действительности является вирусом».

1 июня 2020 года увидел свет клип на балладу-антиутопию «О хлебе и воде», снятый с помощью поклонников. 22 мая группа попросила поклонников в социальных сетях прислать для нового клипа 30-секундные видео с затемненными лицами на фоне окна. И за три дня было прислано около 1000 видеозаписей из разных уголков Земли.

26 июня 2020 года «Animal ДжаZ» представил свою версию песни ДДТ «Предчувствие гражданской войны». Александр Красовицкий о трибьюте:

«Это одна из тех песен, которые не утратили актуальности за 30 с лишним лет существования. Печальное предчувствие, вынесенное в заголовок песни, лично у меня лишь усилилось. Шевчук – мастер выпуклых образов, большой поэт. Но очень печально, что то, что он пел тогда о России, то страдание, живо и сейчас. Мы взяли за основу гитарного рифа соло партию синтезатора из оригинала и добавили слегка нюметаллического и постгранджевого звучания».

Галерея
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 1
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 2
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 3
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 4
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 5
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 6
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 7
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 8
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 9
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 10
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 11
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 12
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 13
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 14
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 15
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 16
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 17
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 18
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 19
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 20
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 21
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 22
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 23
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 24
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 25
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 26
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 27
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 28
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 29
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 30
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 31
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 32
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 33
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 34
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 35
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 36
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 37
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 38
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 39
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 40
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 41
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 42
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 43
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 44
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 45
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 46
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 47
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 48
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 49
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 50
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 51
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 52
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 53
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 54
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 55
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 56
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 57
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 58
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 59
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 60
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 61
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 62
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 63
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 64
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 65
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 66
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 67
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 68
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 69
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 70
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 71
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 72
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 73
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 74
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 75
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 76
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 77
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 78
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 79
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 80
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 81
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 82
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 83
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 84
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 85
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 86
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 87
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 88
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 89
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 90
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 91
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 92
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 93
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 94
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 95
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 96
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 97
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 98
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 99
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 100
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 101
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 102
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 103
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 104
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 105
Лидер Animal ДжаZ: Моя музыка – способ, чтобы меня долюбили за тех, кто когда-то этого не сделал, Фото: 106
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:44 0
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