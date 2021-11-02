Из финансиста в грумеры: как мама особенного ребенка осуществила свою детскую мечту

Глубокая личная драма перевернула жизнь Ольги, но в то же время подарила возможность реализовать себя в любимом деле.

Младший сын Ромка появился в семье 11 лет назад. Особенный ребенок, который полностью изменил жизнь и уклад семьи Починок:

– В 32 недели из-за отслойки плаценты мне сделали экстренное кесарево сечение. Врачи спасали меня, но Бог дал — и Рому спасли. Сын родился недоношенным, 2 кг веса. Он не задышал сам, из-за этого случилось кровоизлияние в мозжечок. Врачи сказали: «Готовьтесь, у ребенка будут проблемы со здоровьем». Его состояние определяли как стабильно тяжелое. Было очень страшно. В тот же день после операции я, забыв о боли, поднялась по лестнице на четвертый этаж, увидела его и зарыдала.

Маленький, весь в датчиках и трубках. Кожа прозрачная… Помню, меня тогда отругал доктор:

– Если ты будешь здесь плакать, не пущу на порог. Оплакивают мертвых, а он живой. Он же всё чувствует!

Я пообещала, что больше плакать не буду, и слово сдержала.

Первый год мы практически жили в больницах. Вся семья объединилась вокруг нас, все очень помогали. Никто не отвернулся, а ведь в душе я этого боялась.



Рома Починок.

Диагноз ДЦП Роме поставили в полтора года. Для меня это был настоящий шок, следом еще один, когда врач сказал: «Ну что, подавайте документы на инвалидность». Нам пришлось всё это принять и жить дальше.

Рома боец! Врачи из Центра детской психоневрологии на ул. Бундурина говорили мне: «Не жалей его, он должен делать! Жалостью ничего не добьешься». И мы добились. Мне говорили, что недоношенные дети не берут грудь и их невозможно кормить материнским молоком. Рома взял грудь. Говорили, что такие дети не ползают — я научила его ползать. Сейчас Рома учится в обычной школе, вместе с другими мальчишками катается на самокате и двухколесном велосипеде. Он добрый, веселый, общительный, коммуникабельный и очень харизматичный. Ему 11 лет, но, мне кажется, по своему мышлению и восприятию жизни он взрослее старшего брата.



Рома и Егор.

Ольга окончила Торгово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит». До декрета она работала в компании «Метро» — в логистическом отделе, в бухгалтерии. Когда Рома родился, в связи с его особенностями и постоянными больницами Ольга была привязана к этой работе. Там всегда шли ей навстречу, помогали, относились с пониманием. Она очень ценила это, но заниматься всю жизнь она мечтала совсем другим.

– Я собачница! В детстве, когда мне давали деньги на карманные расходы, я не тратила их на сладости, а копила на книги о собаках. А в 17 лет накопила денег и купила щенка американского стаффордширского терьера. Грей стал моей первой собакой. И Егор, и Рома с ним выросли. Он был добрейшей души! Мальчики могли лечь на него и смотреть мультики. Сейчас с нами живут две собаки — йорк Эльф и стаффорд Балу.



Эльф.

Мне всегда хотелось научиться стричь собак. Тренироваться я начала на своем йорке. Он молча сидел часами, терпел. Потом друзья начали подтягиваться — кому собаке когти подстричь, кому машинкой пройтись, сделать гигиеническую стрижку. «Оль, можно, мы забежим? – Конечно, забегайте!»

Мечта жила в моей голове уже лет десять. Еще работая в «Метро», я хотела пойти на курсы, искала информацию. Но тогда дети были маленькие, и с Ромой были трудности — сыну нужна была реабилитация четыре раза в год по 2-3 недели, ну как бы я пошла учиться?



Балу.

А летом 2021 года всё удачно сложилось и я нашла возможность сделать шаг к своей мечте. Узнала, что в Туле есть курсы по стрижке собак. Рома подрос, в больнице я с ним уже не лежу, у меня освободилось время. Всё совпало: желание, время, помощь близких — и мечта стала явью. Особенно ценна была поддержка мужа.

В том салоне, где училась, я начала подрабатывать. И потом решила уйти из «Метро».

Муж снова поддержал: «Уходи, ты же давно хотела заниматься собаками, это твое призвание».

Сначала был страх бросить стабильную компанию, которой отдала 15 лет. Родители говорили: «Ну что это за профессия? Ты на что жить собираешься?» Но муж снова встал на мою сторону: «Я работаю, справимся!» И 20 сентября я уволилась.



Сейчас работаю в двух салонах, набираюсь опыта, стригу собак и кошек разных пород. Уже закупила всё оборудование и могу стричь дома. В будущем, совсем недалеком, хочу открыть свой салон, свой маленький бизнес. Но всему нужно время. Несколько лет — и мой бизнес будет процветать. Самое главное, что я нашла себя. И мое хобби переросло в профессию.



Знаете, животные великолепны! Я не понимаю тех людей, кто не любит животных. С людьми бывает очень сложно, собаки же — позитивные, от них исходит положительная энергетика. С ними легко работать, особенно с воспитанными и приученными к стрижке. Есть и те, кто вредничает, упрямится — но это тоже опыт, который очень пригодится мне в будущем.

У меня сейчас появилось больше свободного времени на домашние дела, на общение с мужем и детьми, на прогулки с собаками на природе. Когда у тебя свое дело, ты понимаешь, что есть другая жизнь — не на работе. Я до сих пор перестраиваю свой мозг, но мне всё нравится!