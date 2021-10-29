Клиники, в которых помогут сохранить женское здоровье: обзор Myslo

Избавление от женских болей, маммологические исследования, интимная пластика – предлагаем обзор клиник, в которых можно решить самые важные вопросы женского здоровья.

Статистика по онкозаболеваниям молочный железы постоянно растет. Причина — в изменении образа жизни женщины. Представительницы прекрасного пола в XXI веке мало рожают, практически не кормят грудью, устанавливают грудные импланты и носят неподходящие бюстгальтеры. Генетическая предрасположенность также играет огромную роль.

Злокачественные новообразования в 2020 году были на первом месте в структуре заболеваемости у женщин. В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» уделяется огромное внимание ранней диагностике онкологии молочной железы.

Сергей Попов, врач онколог-маммолог – Молочная железа нуждается в периодических профилактических осмотрах, даже если вас ничего не беспокоит. Этот орган находится под большим влиянием эндокринной системы женщины и реагирует на происходящие в ней изменения. Следует помнить, что проблемы с этим, хоть и неразвитым, органом возможны и у мужчин. Откладывать визит к маммологу нельзя. При раке молочной железы время имеет особенно важное значение, и промедление с диагностикой и лечением может отрицательно сказаться на прогнозе заболевания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Существует целый ряд методов исследования, каждый из которых имеет свою область применения, свои преимущества и недостатки. Как правило, для получения исчерпывающей картины используется несколько видов диагностики.

Диагностика новообразований включает:

проведение самообследования молочных желез и доступных лимфатических узлов (в положении стоя, лежа, по определенному алгоритму). Также пальпация выполняется при осмотре доктором;

скрининговая маммография (после 40-45 лет), один раз в год обязательно;

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов;

МРТ молочных желез с контрастом. Назначается, когда ни УЗИ, ни маммография не позволяют в достаточной степени разобраться в проблеме;

исследование гормонального статуса женщины;

по показаниям выполняется тонкоигольная аспирационная биопсия и трепан-биопсия образований молочной железы под УЗ-навигацией.

Все эти исследования доступны в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА».

– Очень важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы предотвратить развитие болезни. Важно знать, что доброкачественные заболевания в ряде случаев могут спровоцировать развитие злокачественных процессов, поэтому проходить профилактическое обследование женщинам необходимо регулярно, а при появлении любых симптомов заболевания нужно срочно обращаться к врачу. Не надо паниковать, если вам поставили диагноз, подтвердивший заболевание молочной железы, — говорит Сергей Попов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В арсенале онколога-маммолога в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» есть целый ряд эффективных малоинвазивных методик: склерозирование, лазерная абляция и секторальная резекция доброкачественных новообразований с высоким косметическим результатом.

Раннее выявление и лечение злокачественных новообразований молочной железы позволяет достичь полного возвращения к полноценному образу жизни. Будьте здоровы!

Тула, ул. Болдина, 74.

Тел. 8 (4872) 33-70-96 .

mrtexpert.ru

Время работы: пн.-вс. — с 07.00 до 23.00.

Боли в нижней части живота, в пояснице и в паху знакомы многим женщинам. В медицинском центре «Статус» помогут избавиться от этих проблем без лекарств – с помощью мануальной терапии.

Андрей Введенский, врач-иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, стаж работы — 34 года:

– Не стоит бояться мануальной терапии. Некоторые пациенты опасаются этого метода лечения, потому что сталкивались с жестким типом. У нас в клинике всё по-другому: мануальная терапия проводится мягко и безболезненно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К мануальному терапевту в клинику «Статус» приходят женщины с гинекологическими проблемами: болями в пояснице, в нижней части живота, в паху. Многие из них проверяют органы женского здоровья, но не находят никаких проблем. Чаще всего это означает, что боль спровоцирована изменениями в нижнем отделе позвоночника, и эта проблема снимается с помощью мануальной терапии.

Количество сеансов рассчитывается индивидуально. Это зависит от степени запущенности процесса и возможности пациента расслабиться. После курса сеансов врач показывает упражнения на закрепление длинных околопозвоночных мышц. Они занимают десять минут утром и вечером, легко даются в любом возрасте и позволяют сохранить эффект от терапии на долгое время.

Также в клинике «Статус» есть особый подход к лечению раннего токсикоза беременных. Здесь женщинам помогает иглорефлексотерапия.

– Беременные часто сталкиваются с тошнотой, рвотой, напряжением нервной системы, плохим сном. Все эти симптомы хорошо снимает иглорефлексотерапия. Этот метод абсолютно безопасен для плода, но очень эффективен. Результаты есть уже после первых сеансов, а всего курс составляет от 5 до 10 приемов. У пациенток восстанавливается сон, они становятся спокойными, не страдают от тошноты, — рассказывает Андрей Введенский.

Иглорефлексотерапия оптимизирует все системы организма, закрепляя их работу на наиболее эффективном уровне.

Иглорефлексотерапия также показана женщинам, перенесшим ковид, которые столкнулись с неврологическими расстройствами, тиками и повышенной раздражительностью.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru.

Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1.

Тел. 8 (4872) 25-99-12 .

Об эстетических проблемах в гинекологии многие женщины говорить стесняются, тем временем это сильно влияет на качество жизни и доставляет дискомфорт.

Эстетическая гинекология помогает решить эти проблемы. В клинике «Семейная» доступна интимная контурная пластика. Это молодое направление в эстетической гинекологии. Ее суть заключается в корректировке интимной зоны с помощью филлера на основе гиалуроновой кислоты.

Екатерина Костина, врач-гинеколог, врач эстетический гинекологии:

Екатерина Костина – Интимная контурная пластика показана женщинам со слабостью мышц тазового дна, с которой сталкиваются почти все женщины после родов. Это момент, когда опущение еще не произошло, но зияние половой щели уже есть. Клинически женщина ощущает заброс воздуха во влагалище во время занятий спортом, при половом контакте и т. д. Это приводит к нарушению естественной микрофлоры во влагалище, естественные молочнокислые бактерии погибают, а патогенная флора разрастается. Из-за этого появляется вагиноз, выделения. Результаты анализов хорошие, а дискомфорт не уходит. Также интимная контурная пластика показана пациенткам с недержанием мочи и женщинам, страдающим сексуальными нарушениями, такими как аноргазмия.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Суть интимной контурной пластики – введение филлера под слизистую оболочку влагалища или в точку G. Место введения зависит от локализации проблемы.

Интимная контурная пластика хороша еще и тем, что помогает избавиться от сухости женщинам в период пременопаузы и менопаузы. Дело в том, что гиалуроновая кислота обладает отличными гидрофильными свойствами, притягивает к себе воду. При проведении контурной пластики гидрофильность ткани восстанавливается, исчезают сухость и дискомфорт.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Не стесняйтесь деликатных проблем, обратитесь к специалисту в клинику «Семейная» и решите их за несколько визитов!

Тула, ул. Рязанская, 1.

Тел. 77-05-77.

tula.semeynaya.ru