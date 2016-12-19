Во что поиграть в Туле взрослым и подросткам

Обзор интерактивных игр для взрослых, а также для семейных развлечений.

Ищете интересные развлечения, какой-то новый увлекательный досуг, чтобы добавить эмоций в свою жизнь? Предлагаем вам несколько вариантов квестов и интерактивных игр на местности.

INCUBO

Компания INCUBO появилась совсем недавно, но сразу же вывела рынок тульских реалити-квестов на новый уровень, создав технологичный и мрачный хоррор-перфоманс «ШАХТА».

По сюжету вы — группа молодых туристов, путешествующих по Европе. На пути к очередному городу ваш автомобиль ломается, и вам приходится идти пешком до ближайшего населенного пункта. Несколько часов спустя вы добираетесь до маленькой глухой деревеньки и после долгих скитаний по пустынным улочкам встречаете местного жителя, который соглашается приютить вашу компанию.

За ужином он рассказывает историю о том, что в молодости работал на местной шахте. За тяжелую работу платили мало, и он с радостью согласился побыть проводником для странного человека, приехавшего в их деревню вместе женой.

Никто не знал, зачем он всеми силами пытается спуститься в шахту, в те ее уголки, где забои шахтеров соприкасались с древними кавернами, служившими страшилками для местных детей. Щедрая оплата закрыла жителям деревни глаза на то, что профессор перевозил свою жену в странном саркофаге, объясняя это тем, что она неизлечимо больна… На этом моменте рассказчик замолкает, а вы понимаете, что с вами происходит что-то странное. Голова начинает кружиться, и на грани ускользающего сознания вы слышите голос местного жителя, повторяющего одну и ту же фразу: «Время пришло! Скоро она будет среди нас!»

Интригует? Это только начало!

Декорации и интерьер выполнены на очень высоком уровне, что, несомненно, порадует ценителей качественных квестов. Антураж позволяет игрокам полностью погрузиться в мрачную атмосферу заброшенной шахты. Здесь вы не увидите множества ключей и замков. Интерактивные и необычные загадки не оставят равнодушными никого, а некоторые механизмы и технические решения запомнятся вам надолго.

Игра построена таким образом, что никто из игроков не заскучает и только совместными усилиями можно продвигаться дальше. Взаимодействие с актерами добавит реалистичности происходящему и не раз заставит ваше сердце биться чаще.

В преддверии Нового года с 15 декабря по 15 января будет действовать специальная версия локации «ШАХТА» «Новый год: Битва магов».

Игра проходит в формате новогодней хоррор-сказки, к основным загадкам квеста добавляются интересные задания новогодней тематики. На эту версию можно прийти даже с детьми. Здесь вас ожидает совсем другой сюжет: «Для нас Новый год — это добрая сказка, но на самом деле не все так сказочно…

На протяжении многих веков Санта-Клаус борется с Дедом Морозом за рынок сбыта своих подарков. В этом году Санта-Клаус сошел с ума и потерял над собой контроль. Старая ведьма наделила его магической силой… и он устремил свой взгляд на восток! Дед Мороз похищен и заточен в подземелье Санты.

Вы — команда лучших наемников Деда Мороза! Только вы сможете его спасти и разделаться с Сантой!»

Стоимость игры на команду от 2 до 4 человек (стандартная версия) — 3000 рублей.

Стоимость игры на команду от 2 до 4 человек (HARD-версия — до 5 человек, 80 минут игрового времени) — 3500 рублей.

Стоимость игры на команду от 2 до 4 человек (новогодняя версия) — 4000 рублей.

Почитать отзывы игроков и узнать более подробную информацию вы можете в группе ВКонтакте.

Тула, ул. Штыковая, 47 (вход со двора)

8 (953) 438-80-68

Группа ВК

Территория квеста

«Спасти Новый год»

Приглашаем вас на новый, самый новогодний квест «Спасти Новый год». Только те, кто по-настоящему верит в Деда Мороза, смогут его пройти.



Представьте, что будет, если никто не будет верить в сказку и в Деда Мороза? Он, конечно, уйдет на пенсию, раз больше не нужен, и все останутся без праздника и подарков! Но один из гномов, помощников Дедушки, обратился именно к вашей команде с важной миссией: спасти Новый год. Теперь все в ваших руках!





Квест «Спасти Новый год» — это командная игра для 2−4 человек (5-й игрок возможен за дополнительную плату).



Длительность игры — 60 минут.

Играть могут лица, достигшие 12 лет. Лица моложе 12 лет могут принять участие в игре в сопровождении взрослого.



Стоимость игры — от 2000 руб.

«Глубина»

Океан — древняя и непознанная колыбель цивилизации…

Морские просторы всегда манили человека. Океан красив и притягателен, во многом неизведан и хранит в себе загадки, тайны и необъяснимые события: внезапные исчезновения самолетов, экипажей и кораблей.

На протяжении столетий эти тайны не дают покоя людям, и они, словно ведомые зовом сирен, погружаются в морские пучины в надежде, что именно им удастся разгадать их. У вас есть уникальная возможность отправиться в подводное путешествие на дно одной из самых аномальных зон мирового океана.

Кто знает, что ждет вас впереди? Рискнете ли вы на погружение?

Сумеете ли преодолеть себя, выжить в экстремальных условиях и покорить ГЛУБИНУ?

Длительность игры — 60 минут.

Играть могут лица, достигшие 14 лет. Лица моложе 14 лет могут принять участие в игре в сопровождении взрослого.

Стоимость игры — от 2000 руб.

«Наследие майя»

Цивилизации сменяют друг друга, отставляя после себя загадки и тайны. На протяжении столетий находятся смельчаки, отправляющиеся на поиски артефактов. Однако нетронутые древние сокровищницы продолжают хранить свои тайны.

Вы готовы? Тогда в путь! Ваша команда отправляется в затерянный в землях центральной Америки мир легенд и мифов цивилизации майя. Вас ждет полный опасностей храм, таящий главное сокровище древнего племени.

Сумеешь ли ты отыскать

бесценный артефакт?

Сумеешь ли понять, что

дороже золота?

Длительность игры — 60 минут.

Играть могут лица, достигшие 14 лет. Лица моложе 14 лет могут принять участие в игре в сопровождении взрослого.

Стоимость игры — от 2000 руб.

«Ночная охота»

Как только сгущается тьма, охотники и вампиры вступают в смертельную схватку. Когда зрение вам не помощник, все остальные чувства обостряются до предела.

Сможете ли вы, положившись только на свою интуицию, слух и осязание, выследить и уничтожить вампиров, а затем сами надежно спрятаться в абсолютно темном лабиринте так, чтобы они вас не нашли?

Эта игра похожа на знакомые с детства прятки, только действовать вам придется в кромешной темноте. В запутанном лабиринте (площадью около 100 квадратных метров) вас поджидают тщательно спрятанные лазейки, звуковые и световые ловушки, неожиданные предметы, совершено необычные тактильные ощущения. Здесь множество различных мест для убежища или маскировки, но сумеете ли вы найти самое укромное и надежное из них? Попадете ли вы в команду «охотников» или команду «вампиров», определит слепой жребий. И вот ваша судьба решена!

Теперь задача охотников — найти и опознать тщательно прячущихся в темном лабиринте вампиров, а вампиров — не обнаружить себя в их тайном убежище.

Но помните, время охотников ограничено — теперь уже они превратятся в дичь. От того, сумеют ли охотники укрыться в лабиринте и спрятаться от вампиров, зависит, наступит ли для людей утро следующего дня.

Прячась во мраке, никогда не знаешь, кто именно придет за тобой, но здесь побеждает каждый, кто преодолевает себя и делает шаг в темноту.

Обшитые углы и ровные поверхности, защитные очки, а также присутствие в локации ведущего обеспечат безопасность для каждого игрока.

Для того, чтобы чувствовать себя во время игры комфортно, мы рекомендуем надеть удобную одежду и обувь (желательно принести с собой обувь без каблуков, кроссовки).

Максимальное количество игроков — от 4 до 10 человек.

Стоимость игры — от 2500 руб.

Тула, ул. Фр. Энгельса, 70-а

8 (962) 271-10-01

quest-area.ru

Группа ВК

DоZоR

DоZоR — это динамичная интерактивная ночная игра с элементами логики и риска, в которую играют в 130 российских городах, в том числе и в Туле.

Вы не боитесь бродить ночью по пустынным улицам, любите быструю езду и ненавидите серые будни? Вы умны, энергичны и упрямы? Тогда DozoR — это для вас! Только здесь вас ждут «гонки по вертикали», сложные лабиринты, зашифрованные места и закоулки нашего города, о существовании которых вы даже не подозревали.

Суть игры заключается в выполнении на местности города различных миссий, которые выдаются на сайте игры координатору команды.

Координатор передает задание полевым игрокам. А они с помощью своей логики, везения и удачи, а также знания города и водительского мастерства пилота экипажа как можно быстрее ищут в ночном городе то самое место, где написан код, который переводит команду на следующий уровень.

Побеждает команда, выполнившая все задания за наименьшее время. Всего пять миссий. Победителем становится та команда, которая прошла их быстрее всех.

Играть может любой человек, от 18 лет и старше.

В игре участвуют команды с собственными названиями, у каждой есть свой координационный центр со стационарными компьютерами. В команде неограниченное количество машин и игроков, каждый из которых снаряжен обязательным атрибутами (картой города и окрестностей, фонариком и мобильным телефоном) и дополнительными (ноутбуками, GPRS- и интернет-связь, рациями). В игре может принять участие любое количество команд.

Игры проводятся два раза в месяц, только в темное время суток.

В Туле существует два формата игры DozoR: DozoR.Classic и DozoR.Lite.

DozoR Lite отличается от классики более простыми заданиями, меньшим взносом за участие, отсутствием штаба и тем, что для участия в ней нужна будет только одна машина. Это игра без призового фонда. Победитель получает бесплатное участие в следующей игре DozoR. Lite и призы от спонсоров. Задания и подсказки игроки получают через браузер на мобильном телефоне. На уровнях присутствуют арбитры, которые проверяют присутствие на уровне и количество экипажей в команде. Всё остальное, как в классическом DozoRе.

Стоимость участия — 1000 руб. с команды.

classic.dzzzr.ru

lite.dzzzr.ru

Группа ВК

Экипаж

«Экипаж» — это ночное приключение, в котором компании друзей на машине соревнуются с другими в скорости, сообразительности, знании города и умении работать в команде. Вас ждёт динамичный сюжет, интересные места, колоритные персонажи. И всё это в лучших традициях детективных, приключенческих и авантюристических жанров. Вы сами — главный герой игры!

Что принесёт вам игра:

Призы партнёров;

Знакомство с интересными людьми;

Разнообразие привычного досуга;

Адреналин и веру в свои силы.

Для участия нужно:

Собрать экипаж из 2-5 человек на машине;

Прибыть на место сбора перед игрой (указывается в анонсе игры);

Заявить о своем желании организатору (на сборе перед игрой либо заранее через регистрацию на сайте);

Сдать командный взнос;

Во время начала игры ввести в телефон ссылку на игровую систему.

Стоимость участия — 1000 руб. с команды.

Почувствуйте адреналин, скорость и драйв — попробуйте сыграть в «Экипаж»!

ekipazh.org

Группа ВК

Переполох от NIGHT SHADOWS Street Racing Club

Street Racing Club NIGHT SHADOWS среди повседневных гонок периодически позволяют себе повеселиться и развлечь прохожих и участников игрой «Переполох». Эта гонка является игровой и не направлена принципиально на скорость езды.

На старте экипажу выдаётся 20 заданий. Все задания разные по сложности, от простых (пришить пуговицу прохожему) до очень необычных.

Каждое задание имеет свою цену в баллах. Экипаж состоит из 4 парней и 1 девушки (допускается чисто женский состав команды).

Экипажи соревнуются между собой, кто быстрее и качественнее сделает как можно больше заданий.

На выполнение заданий даётся 2 часа.

Чтобы принять участие в игре, нужно прислать заявку организаторам.

Играть могут участники в возрасте от 18 лет. В экипаже должно быть не более 5 человек, из них обязательно одна девушка.

Стоимость участия: 500 рублей с экипажа.

Дополнительно победители получают призы от партнёров.

Все деньги участников делятся на приз за первые три места: 50% первое место от общего взноса всех команд, второе место 30%, третье 20%.

Ближайшая игра совсем скоро — 23 декабря! Игровая гонка будет посвящёна Новому году.

Это будет лайт-версия обычного «Переполоха».

Вас ждёт больше позитива, нежели страха, и сложных заданий не будет. Всё мило, весело и в конце всех ожидают новогодние призы и подарки. Ну и конечно же, будут Дед Мороз со Снегурочкой.

В городе будет восемь точек, которые загаданы в стихах. Игрокам нужно будет разгадать загадки, посетить все места и выполнить на этих точках задания. На каждой точке участников будут ждать организаторы в антуражных костюмах.

Взнос с каждого экипажа — 300 рублей.

Общий банк будет распределен между призовыми местами.

Группа ВК