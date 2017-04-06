Рисунки тульской художницы голливудские звезды берут на аватарки

Фото Алексея Пирязева и из архива героини публикации.

Лера Кирьякова благодаря портретам зарубежных звезд стала известна по всему миру. На аккаунт Леры в инстаграм подписаны 186000 человек.

Среди подписчиков Леры и россияне, и иностранцы. Несмотря на огромную популярность в интернете, в жизни Лера Кирьякова — скромная девушка, воспитывает 9-летнего сына. Она с головой погружена в семейные дела, и скоро снова станет мамой. Мы встретились с Лерой в одном из торговых центров города, где она ждала сына с детского праздника. Как у примерной мамы остается время на хобби?

…Я любила рисовать с самого детства. Но это было несерьезно до тех пор, пока не родился сын. Сначала рисование стало хобби, а потом переросло в профессию.

…По образованию я инженер, но в жизни выбрала другой путь — я рисую компьютерные игры. Уже 10 лет удаленно сотрудничаю с фирмой, создающей игровые приложения.

…Моему увлечению портретами всего полгода. За это время я создала несколько десятков рисунков. На них – популярные актеры, певцы, герои фильмов и сказок. Я долго экспериментировала с техниками и стилями и, наконец, нашла свое.

…Все герои портретов — мои любимчики. Но есть и просто популярные личности. Например, когда Эмма Стоун получила Оскар, я не смогла пропустить это событие. В моей коллекции, в основном, портреты иностранцев. Из русских я рисовала только Данилу Козловского. И то, потому что просили подписчики.

...Все портреты я пишу на бумаге маркерами и карандашами. Сначала традиционно эскиз простым карандашом. Потом в дело идут маркеры, они у меня, кстати, необычные — японские спиртовые. А детали добавляю карандашами, тоже профессиональными. Они сильно отличаются от привычных детских — более яркие, мягкие, позволяют добиться интересных эффектов.

...Страницу в инстаграм я создала, чтобы отдохнуть от работы и компьютера. Даже представить не могла, что портреты станут такими популярными. Аккаунт я никак не раскручивала. Все мои подписчики пришли через «сарафанное радио». Мои работы размещали в других пабликах и группах в инстаграм и фейсбуке. После этого меня стали узнавать.

...Лайки и лестные комментарии оставляют люди разного возраста из разных стран. Сами знаменитости редко пишут, но все же. Недавно звезда сериала «Шерлок» Аманда Аббингтон оценила свой портрет и спросила можно ли поставить его на аватарку. Конечно, я согласилась.

...Я не пишу портреты на заказ. Это большая ответственность. Такие работы требуют больше внимания и времени. А так рисую, что хочу. Джонни Депп ведь не обидится, если вдруг увидит портрет, и он ему не понравится!

...Самое сложное — найти время на хобби. А скоро родится второй ребенок и будет еще сложнее.

...Мой любимый рисунок сделан в компьютерной графике — это портрет Матильды из фильма «Леон». Он у меня такой пока единственный. На компьютере рисовать сложнее, это отнимает больше времени и сил. Но и результат впечатляет!

...Мой самый главный критик — сын. Сначала все работы показываю ему, он сразу говорит, похож или нет, и что нужно исправить.

...Научиться рисовать может каждый. Это несложно, главное захотеть. И любить это дело всей душой. Я, например, вообще без рисования не могу, начинаю себя физически плохо чувствовать. А когда в руках маркеры и карандаши — совсем другое дело!