Сотовый и монолитный поликарбонат - отличное решение для теплиц и беседок

Компания предлагает полный спектр услуг — от продажи поликарбоната и перевозки, до монтажа конструкций из него разной сложности. «УникумПласт» — это официальный дистрибьютор завода «Юг ойл пласт BORREX», производство которого находится в России.

Заказав поликарбонат в этой компании, вы получите продукцию неизменно высокого качества и по очень выгодным ценам.

Здесь вам предложат как листы стандартных размеров, которые есть в наличии, так и поставят на заказ поликарбонат любых других нестандартных пропорций, идеально подходящих под ваши задачи.



Опытные специалисты компании проконсультируют вас по всем важным вопросам.

Услуги «УникумПласт»:

Продажа и поставка поликарбоната; Дизайн и изготовление козырьков, навесов, Дизайн и изготовление светопрозрачных конструкций; Теплицы; Бутыли на 19 литров; Поликарбонатные трубы; Другая продукция из поликарбоната.

Поликарбонат заслуженно считается одним из лучших материалов для остекления павильонов, бассейнов, зимних садов, производственных и промышленных зданий, изготовления теплиц и многого другого. Цветные навесы и козырьки из сотового пластика, устанавливаемые над входом в коттеджи, офисы, на автобусных остановках и т. д. — удобное и красивое решение. Навес для машины рядом с дачей или коттеджем, или беседка не только прослужат долгое время, но органично дополнит архитектуру здания.

Компания предлагает два вида поликарбоната: сотовый и монолитный.

Сотовый поликарбонат назван так из-за многокамерной ячеистой структуры. Каждый лист состоит из нескольких тонких слоев, которые соединены между собой многочисленными ребрами жесткости. Листовой пластик можно легко согнуть поперек ребер, и при этом он не сломается. Материал можно безопасно сверлить и резать.

Уникальные свойства сотового пластика:

Устойчив к воздействию агрессивных химических веществ.

Монтаж изделий из поликарбоната очень прост.

Многокамерная структура обеспечивает пластику высокие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Теплопередача сотовых листов толщиной 8 мм. по своим параметрам приближена к теплопередаче двухкамерной деревянной оконной рамы.

Фактически не пропускает опасное для кожи ультрафиолетовое излучение.

Обладает гарантированным сроком службы более 20 лет.

Монолитный (литой) поликарбонат по своей прозрачности и большинству категорий качества не уступает стеклу, поэтому сквозь него внутренний объем помещения просматривается так же хорошо.

Литой поликарбонат невозможно разбить даже ударом молотка, поскольку он в 8 раз прочнее, чем оргстекло и в 250 раз,

чем обычное стекло.

Благодаря всему перечисленному, и тому, что монолитный поликарбонат обладает низкой горючестью, его активно используют при вертикальном остеклении производственных помещений, создания уличных павильонов или, например, при изготовлении кровли для бассейнов. Экономическая выгода от его использования в тех местах, где существует риск серьезного механического воздействия, в разы превышает выгоду от приобретения стекла.

Компания «УникумПласт» предлагает литой пластик следующих видов:

- Листовой с одно и двусторонним солнцезащитным покрытием.

- Листовой с тиснением.

- Огнестойкий с солнцезащитным покрытием.

Панели и одного и другого вида пластика бывают бесцветными или окрашенными на всю толщину листа в разнообразные цвета. Это позволяет сделать навес, беседку и другие объекты одного цвета с домом или забором. Благодаря современной технологии создания, цвета поликарбоната могут быть любыми.

Вы можете дать специалистам компании пример необходимой расцветки, и для вас изготовят листы нужного оттенка.

Важным свойством поликарбоната является его защита от ультрафиолета — благодаря особенностям производства, он не пропускает опасные лучи, так что вы можете наслаждаться совершенно безопасным солнцем в беседке или не бояться за свои растения, которые спрятались под крышей из этого материала.

Заказывайте поликарбонат в компании «УникумПласт»!

Тула, Железнодорожная улица, 58, корп. 1

8 (4872) 71-79-75 (Зареченский)

Тула, Китаевский проезд, 6,

8 (4872) 38-56-23 (Привокзальный)

Тула, Щёкинское шоссе, 1А,

8 (4872) 79-11-21 (Центральный)

Тула, Венёвское шоссе, 9 (в 100 м. от центр. проходных завода "Штамп")

8 (4872) 74-01-02 (Пролетарский)

unikumplast.ru