Финалисты конкурса «Это у нас семейное» о конфликтах, традициях и обнимашках

20 тульских семейных команд в марте отправились в столицу, чтобы поучаствовать в полуфинале престижного Всероссийского конкурса.Пять из них вышли в следующий этап и сразятся за звание лучших в финале. Они и стали героями нашего материала.

Семья Ланг, Алексин

Семья Ланг: Есения, Денис, Егор, Альбина и бабушка Светлана Семичаснова

Рассказывает мама Альбина:

— История нашей семьи началась в 2010 году. Мы познакомились в День России на военно-полевых сборах для учащихся школ Тульской области. Будущий муж Денис был одним из организаторов, а мама привезла команду детей из Алексина. У нас нетипичная история: зять и теща познакомились и подружились раньше, чем мы с мужем!

В нашей семье не страшно быть собой. Семейные праздники, совместные ужины, поездки или просто маленькие ритуалы создают ощущение единства и принадлежности чему-то общему. В нашей семье есть очень любимая нами традиция, которую мы называем «30 секундочек».

Любой член семьи в любой момент может громко произнести «30 секундочек!», и это будет означать, что нужно отложить все дела и бежать на обнимашки.

Любим проводить время вместе. Каждые выходные у нас насыщены событиями: ходим в цирк или театр, поддер­живаем детей на соревнованиях, отправляемся в мини-путешествия по интересным местам. Летом любим кататься на сапах, устраиваем походы на природу, исследуем новые маршруты и просто наслаждаемся свежим воздухом. Такие дни становятся настоящими маленькими приключениями, которые потом долго вспоминаем всей семьей. Ценно, что наши идеи поддер­живает бабушка. Так получилось и с конкурсом. Там мы были настоящей дружной командой!

Уверена, что воспоминания, да и архив с фото и видео мы будем передавать следующим поколениям. Это событие навсегда останется в истории нашей семьи!

Семья Веремеенко, Щекино

Семья Веремеенко: Ариша, папа Владимир, Танюша, Дуняша, мама Света, бабушка Таня

Рассказывает мама Светлана:

— Мы с мужем познакомились в лагере актива Тульской области, где оба были вожатыми в составе комиссарского отряда «Пламя». Наш отряд выезжал на майские праздники для планирования смены, и вот я впервые увидела своего будущего мужа. Он был звездой, в центре внимания. А я — простая 19-летняя девчонка в веночке из одуванчиков. Но под утро он уже пел под дверью девчачьей комнаты вожатых в мой адрес: «Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей…». Так все и началось. За почти 28 лет супружеской жизни у нас родились четыре дочери: Даша, Ариша, Танюша и Дуняша. В остальном, в общем-то, ничего не изменилось: все так же поем под гитару, путешествуем, плетем веночки, мечтаем, радуемся жизни и любим друг друга!

Наша любимая семейная традиция — путешествия по родной стране. Во-первых, июльский двухнедельный поход на байдарках в Мещёрском крае по реке Пре. Каждый год! Мечтать о нём начинаем с января. Дивная природа, безлюдье, песни у костра, пасторальные удовольствия, но и активные развлечения: плавание, бадминтон, волейбол, пешие прогулки! В остальные 50 недель года стараемся поездить по стране, посмотреть, узнать, открыть.

Быть частью дружной семьи — это просто счастье!

Наши дети любят цитировать Простоквашино: «Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок. И всякие там жмурки-пряталки…». Примерно так мы и представляем себе дружную семью.

В конкурсе «Это у нас семейное» участвуем второй сезон. Это большая честь для нас. Мы уверены: пока в нашей стране есть такие семьи, нам не страшны никакие трудности!

Семья Коломоец, Тула

Кристина Коломоец с детьми Владиславом, Вячеславом, Виталием и мамой Мариной

– Быть частью дружной семьи – значит уметь поддержать в трудный момент, вместе радоваться успехам, выслушать, гордиться близкими, сочувствовать и сопереживать. А еще принимать недостатки друг друга и уступать. Эти принципы в нашей семье знают все. Мы с мужем познакомились, когда еще учились в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Сейчас у нас трое детей: старшему – Владу 12 лет, Славику – девять, а младшему Виталику – шесть.

Я работаю в школе, загрузка там большая, времени на то, чтобы проводить его с семьей, мало. Мы ценим каждую минуту, которую удается провести вместе.

Любим играть в настольные игры, а еще я всегда читаю ребятам перед сном. Сохраняем этот ритуал даже несмотря на то, что старшему сыну уже двенадцать.

Вообще, у нас много семейных традиций. Одна из самых интересных связана с Новым годом. Мы всегда вместе украшаем елку и в последнее время заказываем игрушки с фотографиями детей. Каждый год вместе отбираем фотографии и заказываем шарики с печатью. С каждым годом елка становится все больше «нашей».

Благодаря работе в школе мне удалось привить всей семье активную жизненную позицию. Мы вместе путешествуем, ходим в походы, ездим на экскурсии, находим интересные места. Недавно открыли для себя лыжный спорт и даже побывали на «Лыжне России». Правда, пока не в статусе участников, но то ли еще будет!

Конкурс «Это у нас семейное» – еще одна наша активность. Мы узнали про него еще в первом сезоне, но тогда не решились поучаствовать. Тогда участвовала семья наших друзей, можно сказать, что это они зажгли нас. Дистанционный этап мы прошли с успехом, справились с 40 заданиями, снимали ролики. По условиям требовалось участие трех поколений, и мы подключили мою маму. Она активная и жизнерадостная, так что не была против. Мы вместе готовили, делали зарядку, занимались волонтерством, кормили бездомных животных, изучали историю семьи. Все делали с душой и вышли в полуфинал.

Если честно, мы даже не мечтали успешно выступить в полуфинале. Но среди победителей оказалась наша фамилия! Финал пройдет с 5 по 8 июля в Москве, и мы к нему уже готовимся. Каким бы ни был результат, участие в конкурсе уже дало нам самое ценное – возможность чаще видеться с родными, незабываемые эмоции и общие воспоминания, которые вызывают улыбку.

Семья Кошелевых, Ясногорск

Семья Кошелевых: Дарья, Константин, Александр, Любовь, Татьяна и Александра

Рассказывает мама Татьяна:

– Наша история началась в юности: мы с мужем были частью одной большой компании, но со временем поняли, что тянемся друг к другу. Так мы стали семьей, и в этом году отметили серебряную годовщину свадьбы. У нас трое детей: дочери Александре 23 года, Дарье – 22 года и сыну Константину – 15.

Главная наша традиция – собираться вместе на Новый год, Рождество и дни рождения. У каждого своя насыщенная жизнь – учеба и работа, но в эти дни мы оставляем всё и приезжаем в дом, где нас ждет бабушка. Мы посвящаем этот день только друг другу – готовим праздничный стол, общаемся и стараемся не отвлекаться на гаджеты. Вместе смотрим кино и играем в настольные игры, которых у нас уже целая коллекция. Для нас это возможность сохранить душевную связь, которая держит семью вместе.

Быть частью дружной семьи – это прежде всего про взаимную поддержку. Это возможность обратиться за советом, когда трудно, и всегда быть готовым выслушать близких.

Я считаю, что именно в открытом, доверительном общении рождается настоящая близость.

Мы стараемся не замалчивать трудности и обсуждать всё сразу. Для нас важно, чтобы диалог был конструктивным: помогал лучше понять друг друга, а не оставил после себя обид. Спокойный разговор помогает сохранить в доме тепло и уважение.

Сейчас мы живем в разных городах, и каждый выбирает активность по душе. Старшие дочери работают в сфере образования и культуры, сын увлекается баскетболом, театром и имеет золотые знаки ГТО. Я стараюсь поддерживать форму, потому что любовь к движению – это тоже часть нашего семейного уклада. Конкурс «Это у нас семейное» помог нам объединиться еще больше: выполняя задания, мы почувствовали себя единой командой, где каждый смог проявить свои лучшие качества. Мы узнали о нем из соцсетей и решили, что нам это подходит. Во время дистанционного этапа мы пели, танцевали, готовили, создавали книгу памяти и домашний музей. Это позволило нам взглянуть на историю нашей семьи по-новому и собрать огромный архив дорогих сердцу моментов.

Особенно трогательным стало участие нашей мамы и бабушки Любови Петровны. В 2025 году она отметила 80-летие, и конкурс словно подарил ей второе дыхание, наполнил дни яркими красками. Мы не видели ее такой активной и вдохновленной уже давно.

Поездка в столицу на полуфинал казалась нам сложной задачей, но эти четыре дня стали для нас открытием. Было непросто, но невероятно интересно: мы проверили себя на сплоченность, стойкость и взаимовыручку. Мы ни секунды не пожалели. Скоро финал, и мы с радостью ждем нового семейного приключения. Хотим порекомендовать конкурс всем семьям – не для проверки сил, а ради удивительной атмосферы тепла и единения, которую он дарит.

Семья Чернобельских, Алексин

Дедушка Владимир, бабушка Марина Чернобельские, Ярослав, Даниил, и Иван Горбачевы, папа Николай и мама Алёна

Рассказывает мама Алёна:

– Мы познакомились с мужем на концерте его рок-группы. В юности он был гитаристом, а сейчас радует домашних игрой и учит детей и племянников. Гитара – неотъемлемая часть наших семейных посиделок.

Вообще, у нас большая семья. Трое сыновей – двенадцати, девяти и шести лет, и мои родители, с которыми мы живем вместе. У нас есть милая традиция: каждое воскресенье у нас в доме на завтрак блины и свежесваренный кофе. Кто первым проснулся – тот и печет.

Семья, особенно большая – это всегда труд, поэтому с самого детства мы учим детей быть ответственными и прислушиваться друг к другу. Наш секрет взаимопонимания – умение приходить на выручку, не дожидаясь просьб. Это очень важно для каждого из нас!

Мы любим проводить время активно: летом катаемся на велосипедах, ходим за грибами, по выходным устраиваем семейные просмотры фильмов, а зимой дружно чистим снег во дворе. Конкурс – еще одна наша активность и традиция. Мы – второгодники. В прошлом году дошли до финала и побывали во Владивостоке благодаря призу. В этом году – настроены на победу!

Министр социальной защиты Татьяна Абросимова поздравила туляков, которые прошли в финал:

– Для Тульской области эти дни стали по-настоящему праздничными. Пять наших семейных команд вышли в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Каждая из 20 семей, которые представляли наш регион в Москве прошли серьезные испытания, достойно справились с волнением и показали, что тульская семья — это сила. Особые слова признательности — тем, кто не вошел в число финалистов. Вы тоже победители. Потому что решились, поехали, были вместе. Эти три дня останутся в памяти ваших детей на всю жизнь.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева мы поддерживали наши команды на всех этапах: организовали трансфер, подготовили единую брендированную форму. Для нас было важно, чтобы семьи чувствовали — за ними вся область.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Семья», и такие истории доказывают: семейные ценности — это то, что нас объединяет, делает сильнее и ведет к победам.