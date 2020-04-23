Корма и товары для животных с доставкой на дом в Тульской области

Не нужно тратить время на поход в магазин, проведите его со своим питомцем. А все, что ему нужно, чтобы он был здоров, сыт и счастлив закажите онлайн.

Магазин «Барбосу.ру»

Магазин «Усатый – Полосатый»

Магазин «Zoo71.ru»

Магазин ZOOPROF

Согласитесь, наши питомцы – по сути, наши дети, и заслуживают только самого лучшего! «Барбосу.ру» заботится обо всех шерстяных, пернатых, пушистых и не очень и работает для того, чтобы им и вам жилось комфортно.

Каталог зоотоваров на «Барбосу.ру» максимально разнообразен. Здесь вы найдете все: от любых кормов для собак и кошек до обогревателей и систем аэрации для аквариумов и многое другое.

«Барбосу.ру» это:

1. Широкий ассортимент

В ассортименте магазина 6000+ наименований: половина из них – это корма (61 бренд), среди которых как популярные марки, так и редкие и специализированные. Помимо кормов на сайте найдете большой выбор игрушек, витаминов, товаров для груминга, косметики

2. Одни из самых низких цен на рынке

Компания закупается напрямую у производителей, поэтому может удерживать цены на 10-15% ниже розничных в других магазинах.

3. Акции и бонусная система

Магазин «Барбосу.ру» ценит каждого клиента и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Поэтому за каждую покупку начисляет бонусы на личный счет покупателя. Ими можно оплатить до 50% стоимости заказа.

А чтобы покупка была максимально выгодной, пользуйтесь ежемесячными акциями и скидками в магазине и на сайте.

Для читателей портала действует специальное предложение – минус 5% от цены заказа по промокоду MYSLO.

4. Качественный сервис

Не знаете, какой корм выбрать для любимого кота или теряетесь в разнообразии аквариумов и витаминов для попугайчика?

Сотрудники «Барбосу.ру» подходят к делу с душой и профессионализмом: помогут подобрать или посоветуют, чем заменить.

Курьеры доставляют заказы ежедневно с 16 до 23 часов по Туле и области. Выходной – воскресенье.

Магазин и пункт самовывоза работает с 10 до 21 каждый день.

5. Бесплатная доставка

При заказе от 1000 рублей вам доставят заказ бесплатно. В результате вы дополнительно сэкономите не только деньги на дорогу, но и время.

6. Удобная система оплаты

Оплатить можно при получении 3 способами: бесконтактная оплата, наличные, банковская карта. У курьера всегда с собой терминал.

«Барбосу.ру»

Тула, ул. Металлургов, д.87

(гипермаркет Спар, 1 этаж) Время работ: 10.00 до 21.00

+ 7 (967) 431-62-43,

+7 (4872) 71-62-43 barbosu.ru

Порой сложно сориентироваться в большом разнообразии товаров для животных и в такие моменты бесплатная консультация опытного специалиста по зоотоварам бывает просто необходима! Зоомагазин «Усатый-Полосатый» предоставляет такую возможность в онлайн и оффлайн режимах покупок!

Низкие цены на рынке: все про них говорят, а мы их делаем!

В трех тульских зоомагазинах «Усатый – Полосатый» вы всегда найдете все необходимое для домашних питомцев. Разнообразие кормов, лакомств, косметики, средств обработки от паразитов, игрушек, одежды и многих других товаров для самых разных животных по очень низким ценам. Помимо стандартных товаров, «Усатый – Полосатый» предлагает оригинальные вещи для питомцев. Подобные вы едва ли найдете в другом тульском зоомагазине.

Теперь в «Усатом-Полосатом» вы можете не только купить необходимый товар по приемлемым ценам, но и оформить бесплатную доставку при заказе от 500 рублей.

Оставайтесь дома!

Вы можете заказать и получить нужные вам товары, не выходя из дома! При заказе от 500 руб. – доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый – Полосатый» в разработке, но, это не беда! Позвонив по любому из указанных ниже телефонов или написав сообщение в группу в ВК, вы всегда сможете проконсультироваться по ассортименту, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры!

В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом, по терминалу, так и наличными. Также вы можете заказать корм для родственников, которые не умеют пользоваться интернетом и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.

Не можете подобрать корм для Вашего привереды? Перепробовали все корма из тульских зоомагазинов?

В «Усатом – Полосатом», помимо известных и хорошо знакомы марок корма, вы всегда сможете найти новые, редко встречающиеся в магазинах корма. В продаже уже представлены такие бренды, как Wolfsblut, Wildcat, Alleva Holistic, Applaws, Magnusson, DailyCat, MERA, Forza10, ItalianWay и многие другие! Стараясь удовлетворить потребности каждого, в продажу постоянно поступают интересные новинки!

Последняя сенсация – это корма из насекомых! Сухой корм для собак и кошек с пищевой гиперчувствительностью на основе насекомых, консервированные сверчки, мучные черви и еще много новинок!

Стоит отметить, что в магазинах вы всегда сможете найти выгодные акции и скидки на различные группы товаров и приобрести товары по распродаже!

Как отвлечь любимого кота от обоев и сохранить мебель?

В «Усатом-Полосатом» вы найдете интересные товары для ваших любимых котиков. Когтеточки – лежанки «Кот Барон» из безопасного гофрокартона: огромные по размерам, прочные и долговечные! Игрушки супер - рыбы с валерианой и кошачьей мятой, которые полюбились многим тульским котам и кошкам! Это стало хитом продаж! А также разнообразие интерактивных игрушек и натуральных добавок (мататаби, феромоны) для привлечения внимания кошачьих к нужным предметам.

Есть и другие необычные товары — питьевые фонтаны и автоматические кормушки для животных, порошок – детектор мочекаменной болезни в домашних условиях, съедобные игрушки – лакомства рога северных оленей, а также мясо медведя и бобра для поощрения самых привередливых домашних любимцев.

Всегда в ассортименте сезонные товары. Так, например, портативная поилка Aqwa Dog станет незаменимой вещью при долгой прогулке с собакой. Ведь эта поилка лучший способ обеспечить питомца питьевой водой в дороге. Поилка состоит из бутылки, встроенной миски и внутреннего насоса с клапаном. Достаточно просто нажать на емкость, чтобы наполнить верхнюю часть поилки водой и напоить животное. Как только вы перестаете сжимать бутылку, она герметично закупоривается.

Помогать просто! Помогать легко!

Нельзя не сказать о социальной активности зоомагазинов! Ребята помогают бездомным животным нашего города, собирают добрые крышечки, сотрудничают с волонтерами проекта «Старость в радость. Тула», продают интересные вещи для владельцев животных и большую часть с продажи переводят на лечение бездомных кошек и собак.

А сейчас, в связи с закрытием для посещения парка им. П.П. Белоусова, десятки прикормленных и привыкших к гостинцам белок остались без еды. В любом зоомагазине «Усатый - Полосатый» вы можете оставить семечки и орешки для белок! Все будет передано сотруднику зооуголка в парке! За неделю уже собрано и передано более 10 кг семечек и накормлено много белок!

За 7 лет успешной и плодотворной работы «Усатый-Полосатый» выдал более 10 000 скидочных карт.

Это позволяет клиентам ежедневно экономить, совершая выгодные покупки по приятным ценам!

Если и вы хотите стать частью дружной семьи, получить дисконтную карту с максимальной скидкой, купить товары по низким ценам, заказать бесплатную доставку до квартиры или принять участие в добрых благотворительных акциях зоомагазинов скорее пишите сюда.

Посетить магазин «Усатый-Полосатый» можно по адреса:

ул. Колетвинова, дом 6

пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 18.00 без обеда и выходных.

Телефон: 58-01-04



ул. Фрунзе, дом 29.

с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

+7(962)275-03-11.



пр-т Ленина, д. 112А

с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

+7(910)948-61-61.

Познакомиться с ассортиментом и задать вопросы можно в соцсетях:

vk.com

ok.ru

instagram.com: @usatyi_polosatyi71

Более 10 000 наименований в наличии и под заказ и доставка товара по удобному вам адресу в день его оформления – вот, что отличает магазин «Zoo71» от многих других. За внимательное отношение к покупателям и квалифицированную помощь за 9 лет работы он обрел большое количество постоянных клиентов и снискал их неизменную любовь.

Почему туляки выбирают «Zoo71»?

Здесь одни из самых низких цен. Это особенно актуально в современных непростых экономических условиях. Есть система накопительных скидок. После каждой покупки начисляются бонусы, которыми можно даже полностью оплатить следующий заказ. Регулярно проводятся выгодные акции. Огромный ассортимент кормов, наполнителей, витаминов, косметики и многого другого. Доставка заказа до двери в тот же день, если он оформлен до 11 утра и товар с пометкой «в наличии». Доставка осуществляется с 14 до 22 часов. При заказе от 1000 рублей заказ привезут бесплатно (по Туле). Стоимость доставки заказов по области зависит от расположения населенного пункта и начинается от 50 рублей. Оплата принимается наличными, онлайн оплата на сайте картой либо при получении – у курьеров имеются мобильные терминалы. Возможна бесконтактная доставка. Все ее детали обговариваются с покупателем. Работают два пункта выдачи заказов. Консультанты магазина готовы помочь подготовиться и к приобретению любого домашнего любимца. Эта помощь часто просто незаменима. Например, ребенок просит на день рождения подарить рыбок или паука, но вы совсем ничего не знаете об их содержании. Чтобы покупка не обернулось разочарованием важно заранее узнать, какое оборудование вам понадобится, как правильно ухаживать за такими питомцами, чем их и как часто кормить и многие другие нюансы.

Собачки

Щеночка можно сравнить с ребенком: такие же потребности в своевременном питании, играх, полноценном сне и, конечно же, прогулках. Как только вы завели маленького питомца, его надо обеспечить необходимыми аксессуарами.

В Zoo71 вы найдете широкий ассортимент кормов и других необходимых товаров от известных мировых брендов для собак.

Огромный выбор игрушек из серии «товары для мелких собак» поможет занять малыша: мячик с канатами, жевательная цепь или косточка, летающая тарелка и пр.

Уверенно чувствовать себя малышу поможет отдельный домик или лежак. Для комфортной поездки за город или похода к ветеринару понадобятся специальные переноски.

Правильно подобранная посуда позволит собачке питаться с удовольствием, а если хозяину нужно отлучить на роботу или уехать в короткую командировку, то в специализированные поилки с дозатором, которые позволяют хранить запас воды длительное время.

Товары для груминга позволят содержать шерстку животного в полном порядке.

Котики

Эти милые и пушистые создания заставляют хозяев забывать о проблемах. Они не оставят вас без улыбки и наградят теплом и мурчанием за заботу.

Наполнители для туалетов – один из самых главных пунктов, от которого зависит комфортное проживания хозяев и кошек: комкующийся с мультикристалами; с ароматом лаванды; для котят и длинношерстных кошек; с активированным углем и прочие.

Лежаки и домики пользуются спросом у истинных хозяев, которым небезразлично где лежит и спит их домашний любимец. В магазине Zoo71 вас удивит большой выбор домиков, соф, гамаков, лежанок, подушек и грелок.

Чтобы жизнь кошки была максимально полноценной, ей нужно движение. Специальные игрушки и аксессуары, такие как, например, накладные ногти, решат вопрос с активностью и сберегут мебель от когтей.

Переноски уберегут от стресса вашего пушистика во время похода к ветеринару или поездки куда-либо.

В наличие всегда миски для корма, коврики для мисок, товары для груминга, парфюмерия и косметика литература об уходе за разными видами кошек.

Аквариумистика

Одни покупают аквариум, потому что им нравятся эти виды домашних питомцев. Другие же рассматривают аквариум как элемент декора помещения. Но и в том, и в другом случае важно одно – правильный запуск аквариума и грамотный подбор его обитателей.

Поэтому важно ответственно подойди к выбору аквариума и дополнительного оборудования. Полный его перечень вы сможете найти в магазинах Zoo71. Аквариумы, надежный воздушный фильтр, термометры и запчасти к ним, декоративные аксессуары и многое другое.

Грызуны

Если вы уже определились с выбором грызуна, то теперь необходимо выбрать его собственное жилище. Для хомяков, мышей и крыс зачастую выбирают двухъярусные домики, оснащенные уютным спальным местом, колесом, поилкой и кормушкой. Эти милые маленькие создания очень активны, поэтому необходимо предусмотреть достаточно пространства для свободного перемещения.

В ассортименте Zoo71 вы найдете полный комплект для ухода за питомцами: клетки и подставки, разнообразные домики, различные аксессуары для купания, вычесывания и прочие; тоннели и колеса, разнообразные игрушки, переноски для поездок в общественном транспорте, миски для кормления и поилки, наполнители для туалетов, сено и другое.

Птицы

Пернатые могут стать веселыми и жизнерадостными питомцами, скрашивающими ваш досуг. За птицами несложно ухаживать, за ними интересно наблюдать, их проще оставить для присмотра в случае отъезда, и их не нужно выгуливать по несколько раз в день.

Здоровье домашней птички во многом зависит от правильно подобранного корма. Подобранный с учетом его породы, размеров и потребностей, он позволяет птице гармонично развиваться даже в искусственных условиях.

Также неотъемлемым элементом счастливой жизни певчего друга является грамотный выбор клетки. Не слишком большая, но в то же время прочная, уютная и функциональная, а игрушки, приобретенные в «Zoo71», скрасят его спокойную, размеренную жизнь, не позволив почувствовать себя одиноким.

Также в магазине Zoo71 всегда в наличие полезные лакомства и разнообразные подкормки, витаминные комплексы и минеральные добавки, гнезда и домики, наполнители, подставки для клеток. Есть в наличие даже скворечники.

Рептилии

Можно ли купить террариум в Туле? С появлением интернет-магазина Zoo71 жизнь тех, кто искал или ищет террариум в Туле стала значительно проще. Сегодня у потенциальных покупателей появилась возможность покупать террариумы, не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт Zoo71. Если интересует какая-либо конкретная модель, то можно написать нам письмо, а магазин постараемся отыскать нужную модель террариума.

Для земноводных животных террариум должен иметь две зоны – одну, наполненную водой, а вторую – сухую. Если вы собираетесь завести древесное животное, позаботьтесь о том, чтобы в террариуме были установлены ветви или коряги, по которым оно могло бы передвигаться. В случае, когда планируется содержать роющее животное, то в террариуме должен быть насыпан более толстый слой грунта, чтобы ваш питомец получил максимально приближенные к естественным условия существования.

Корм для обитателей террариумов отличается разнообразием: гамарус, насекомые, витамины и многое другое.

Заказы на сайте принимаются круглосуточно.

Адрес: ул. Станиславского, 15 ул. Ложевая, 130 Режим работы: будние дни: 9:00 - 19:00 суббота: 9:00 - 14:00 (Станиславского), Ложевая-выходной воскресенье: выходной Телефон: +7(4872) 588-770,

+7(953)9637111

Служба доставки: +7(905)118-81-50 info@zoo71.ru

Далеко не каждый зоомагазин в Туле сравнится с ZOOPROF по качеству обслуживания, вниманию и лояльному отношению к клиентам.

Быть полезными, поддерживать доступные цены, следить за наличием товара – проявление вежливости и уважения к посетителям. В ZOOPROF ценят правила делового этикета, поэтому стали одними из лучших в своем деле.

Постоянные покупатели говорят: содержать питомца намного проще, когда есть такой удобный и недорогой интернет-зоомагазин, как ZOOPROF.

ZOOPROF вы найдете все необходимое – от кормов и наполнителей для туалета до игрушек и террариумов. Он предлагает своим покупателям:

широкий ассортимент;

качественную продукцию;

адекватные цены – магазин напрямую сотрудничает с отечественными и зарубежными брендами, поэтому предлагает товары с минимальной наценкой;

оперативную доставку;

систему скидок для постоянных клиентов;

на сайте всегда указаны актуальные акции и скидки, интересные предложения от партнеров;

новинки от производителей.

Клиентом ZOOPROF быть выгодно и удобно. Вы экономите деньги, время, получаете все необходимое, прилагая минимум усилий.

Интернет-зоомагазин ZOOPROF значительно облегчили уход за домашними питомцами. Благодаря солидному опыту, налаженным связям с поставщиками, отлаженному рабочему процессу он никогда не подводит своих клиентов и не сотрудничаем с производителями продукции сомнительного качества. В магазине представлены товары для животных от лучших и проверенных производителей.

В этом магазине есть практически уникальные товары, которые вряд ли вы найдете в других зоомагазинах Тулы:

Уникальная линейка кормов. Например, полувлажные корма Natyka для собак и кошек. Эти корма в Туле есть только в ZOOPROF.

В их составе только натуральное и экологически чистое мясо. Уникальная технология производства позволяет сохранить всю пользу свежего мяса и подарить вашему четвероногому другу здоровье и зарядить энергией. Еще одна недавняя новинка – полная линейка кормой марки GRANDORF. Этих кормах также максимум мяса и богатый состав полезных ингредиентов как для взрослых животных, так и для щенков и котят в возрасте от 3-х недель, беременных и кормящих кошек. Гипоаллергенная низкозерновая формула для улучшения здоровья и жизненной силы ваших питомцев.

Оригинальные развивающие логические игрушки.

Такие игрушки вызывают интерес к игре, удовлетворяют естественные потребности собак и кошек выслеживать добычу, охотиться и ловить ее и обеспечивают достаточный уровень физической активности для поддержания здоровья. А также укрепляют связь с вашим питомцем.

Предметы ухода за больными животными, в том числе памперсы различных размеров, воротники, попоны, самофиксирующиеся бинты и многое другое.

Большой выбор товары для рептилий, птиц, хомячков и рыбок. Найти надежные, полезные и интересные товары по данному профилю не всегда легко. Но только не для ZOOPROF.

Даже если нет какого-то товара в каталоге, магазин постарается найти нужный вам товар и доставить по выгодной вам цене.

ZOOPROF внимательно относится к заказам и никогда не доставит товар с истекшим сроком годности, не опоздает с доставкой ни на час, не проигнорирует претензии или пожелания. Зоомагазинов много, такой, как ZOOPROF – один.

Сделать заказ просто. Оформить его могут и незарегистрированные пользователи, но зарегистрироваться рекомендуем. В этом случае вы сможете пользоваться преимуществами сотрудничества с нами в полном объеме. Интерфейс доступный, интуитивно понятный. Трудностей у вас не возникнет. Если появятся вопросы, пожелания, предложения – обращайтесь. Номера телефонов и адрес электронной почты указаны в разделе «Контакты». Интернет-магазин зоотоваров в Туле ZOOPROF всегда в сети.