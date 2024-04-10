Как правильно выйти на пенсию и нужно ли готовиться заранее?

В 2024 году на пенсию выйдет около 18 тыс. жителей Тульской области.

Об условиях назначения пенсии, правилах оформления выплат и важности своевременной подготовки к новому жизненному этапу рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Тульской области Андрей Филиппов.

— Граждане какого возраста могут оформить пенсию в 2024 году?

— В этом году оформить страховую пенсию по старости могут женщины 58 лет и мужчины 63 лет. То есть на пенсию по возрасту в 2024 году выходят женщины 1966 года рождения и мужчины, родившиеся в 1961 году. Конечно, если соблюдены условия назначения пенсии.

— Требование к возрасту касается абсолютно всех будущих пенсионеров или все же есть исключения?

— Как и ранее, для работников тяжелых, вредных и опасных производств, за которых работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы, главным условием назначения пенсии является наличие определенной продолжительности стажа на такой работе, а не возраст самого человека. Это касается, например, шахтеров, горняков, спасателей.

Остаётся право досрочного выхода на пенсию для педагогов, врачей, представителей некоторых творческих профессий. Для них сохранено требование к минимально необходимому специальному стажу, но поэтапно введен период отложенного выхода на пенсию. В 2024 году на досрочную пенсию могут выйти те из них, кто выработал специальный стаж в 2021 году.

Тулякам, которые в этом году приобретут спецстаж, пенсия будет назначена через пять лет.

Также на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста страховую пенсию могут оформить туляки, имеющие длительный страховой стаж: не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин (страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов, в течение которых застрахованное лицо осуществляет трудовую или иную деятельность и уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России. — Прим. авт.).

Досрочная пенсия может назначаться и по социальным мотивам. Например, мамы пятерых детей могут оформить страховую пенсию уже в 50 лет. Если женщина воспитала троих детей — в 57 лет, а если четверых — в 56 лет.

— Помимо достижения возраста, какие еще условия необходимо соблюсти для получения страховой пенсии?

— Еще одним обязательным условием назначения страховой пенсии по старости является наличие определенного количества заработанных пенсионных коэффициентов и продолжительность страхового стажа.

В этом году для выхода на пенсию жителям региона необходимо иметь не менее 28,2 коэффициента и не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, в стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды официальной работы, но и так называемые нестраховые периоды. За каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами I группы, ребенком-инвалидом, за детьми до 1,5 лет (в общей сложности не более 6 лет), а также за каждый год военной службы по призыву начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

— Какие шаги стоит предпринять тем, кому выход на пенсию предстоит в ближайшее время?

— Чтобы пенсионные права были учтены в полном объеме, а пенсия назначена в максимально короткий срок, надо обратиться в региональное отделение СФР заблаговременно. Оптимально сделать это за 2 года до достижения пенсионного возраста.

Если у работодателя с отделением СФР заключено соглашение, то направить документы для предварительной проверки и подготовки к назначению пенсии можно через него.

В ином случае следует самостоятельно обратиться в клиентскую службу отделения СФР по месту жительства с паспортом, свидетельством о рождении детей, военным билетом, документами об изменении фамилии, а также документами, подтверждающими стаж: трудовая книжка, трудовые договоры, выписки из приказов и тому подобное.

Специалисты проверят документы, дадут им оценку, расскажут, какие дополнительные документы нужно будет представить, а если необходимо, то сами направят запросы для получения недостающих сведений в организации и архивные учреждения.

— В чем преимущество такой ранней подготовки?

— Туляки, пенсия которым назначена на основе заблаговременно проведенной работы, могут быть уверены, что все обстоятельства, влияющие на размер пенсии, учтены. К моменту достижения пенсионного возраста данные будут отражены на лицевом счете в полном объеме. Это позволит назначить пенсию автоматически через портал Госуслуг. Понадобится только подтвердить в личном кабинете, что человек согласен с имеющимися сведениями, и после этого пенсия может быть назначена в течение трех часов.

— Как проверить свои пенсионные права жителям региона, которым еще далеко до пенсии?

— Уже несколько лет отделение СФР по Тульской области проактивно информирует жителей региона о размере уже заработанной пенсии. Раз в три года информация направляется в личный кабинет на портале Госуслуг женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 45 лет (туляки, у которых нет учетной записи на Госуслугах, получить уведомление могут в клиентских службах отделения СФР).

В письме содержатся сведения о количестве накопленных пенсионных коэффициентов и заработанном стаже, а также о предполагаемом размере пенсии, рассчитанном на основе этих данных.

Важно понимать: данная информация формируется на основе сведений из индивидуального лицевого счета, которые отделение СФР получает от работодателей. Поэтому если после получения письма гражданин посчитает, что какие-либо данные не учтены, он может обратиться к работодателю, в клиентскую службу СФР по месту жительства или направить обращение в СФР.

Можно и самостоятельно контролировать процесс формирования своих пенсионных прав. Чтобы ознакомиться с этими сведениями, необходимо заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

— Куда обращаться, если есть вопросы о порядке формирования и назначения пенсии?

— Можно воспользоваться помощью операторов единого контакт-центра по номеру 8 800 100-00-01, звонок бесплатный. Также туляки могут обратиться в любую из клиентских служб регионального отделения СФР по Тульской области (нужна предварительная запись).