Михаил Мельников: «Сложные задачи выполнять интереснее»

erid: 4CQwVszH9pUkpy55oW7, Фото Алексея Пирязева и из архива героя публикации

«Мы трудолюбивые»

— Михаил, Ваша организация «ПТС», учредителем которой Вы являетесь, известна по всей России. Это так?

— Именно так. Мы на сегодняшний день часть Военно-строительного комплекса и много строим по всей России: в Иркутске, Нижнем Новгороде, Тверской области, в Подмосковье, Кронштадте, а также в новых регионах: Мариуполе, Донецке, Луганске.

— А в Туле?

— Если говорить о Туле, то во многом для нас все началось в 2016 года, с суворовского училища, где мы выполняли часть работ на главном корпусе в качестве подрядчика. Нашей зоной ответственности были фасады. Так мы познакомились с ВСК Министерства обороны РФ. До этого же были просто тульскими подрядчиками. Хотя местные застройщики нас уже хорошо знали. Работали на ЖК «Северная Мыза», ЖК «Дворянский», ЖК «Щегловка Смарт», многих офисных объектах и ресторанах.

— Это же редкая история, когда буквально за несколько лет обычная компания превращается в серьезную организацию, имеющую объекты по всей России. За счет чего это случилось?

— Мы крутые.

— Это уже понятно. А еще? Нужные связи, например.

— На объект суворовского училища мы пришли без всяких знакомств. Им просто неоткуда взяться. Я родился и вырос в Туле, в Пролетарском районе, закончил ТулГУ. Мама инженер, работала на «Тулаточмаше» всю жизнь. Отец — на «Штампе».



ТСВУ.

Очень важно со страстью относиться к тому, что ты делаешь. Уважать себя, единомышленников и свое ремесло. Тогда обязательно будет результат. Следствием нашей работы являются некоторые награды, в том числе Почетные грамоты Президента России. Когда наших сотрудников поощряют на самом высоком уровне — для меня это самая высокая оценка нашей деятельности.

— То есть участие в строительстве суворовского училища стало Вашим счастливым случаем?

— В жизни всем даются счастливые случаи, без них не бывает. Вопрос в том, насколько ты за него зацепился, насколько готов прилагать все усилия, чтобы из этого что-то получилось.



Школа в Мариуполе похожа на ту, что построена в тульской Северной Мызе.

Строители в Мариуполе — как врачи

— Вы много объектов сдали в Мариуполе. Когда приступили там к работе?

— Бои за Мариуполь закончились 16 мая прошлого года. А через двенадцать дней, 28 мая, я уже был в Мариуполе. Конечно, был шок от того, что увидел вокруг. Казалось, что это виртуальная реальность и такого не может быть. Осознание и принятие пришло намного позже. Кругом разбитые машины, разрушенные целыми кварталами дома, военная техника, мосты подорваны. Совершенно пустынный город, если на тот момент это можно было назвать городом. Мы приехали первыми в Мариуполь и начали застраивать микрорайон Невский, который сейчас показывают по телевизору, самый красивый. Именно сюда приезжал Владимир Владимирович Путин. Работали в три смены, количество сотрудников достигало полутысячи человек, в том числе это были местные жители.

— То есть Вы начали работу практически сразу после окончания боевых действий?

— Разминирование происходило при нас. Все достаточно беспокойно было. Один сотрудник у нас подорвался рядом со стройплощадкой. Слава богу, спасли, сохранили руки и ноги, спасибо врачам. Чтобы вы понимали, снарядов и боеприпасов было столько, что мы ежедневно собирали несколько ящиков и на следующий день передавали саперам.

— Ваших сотрудников наградили Почетными грамотами Президента РФ...

— Да, мы принимали участие в строительстве оборонительных сооружений в 120 км от Мариуполя, в нашей зоне ответственности было три участка в семь километров, состоящих из нескольких оборонительных линий. Мы принимали участие в строительстве водовода, соединяющего Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, общей протяженностью 21,5 км. Работали под защитой ПВО, в зоне обстрелов артиллерией.

— Как Ваши сотрудники отнеслись к этому? Кто-то отказался ехать?

— Вопроса, готовы ли вы ехать в другой регион не в рамках Донецка и Луганска, у нас просто нет. А приказать отправляться туда, конечно, не мог. Понимал, что это риск, связанный с жизнью.

В короткий период времени я со всеми переговорил и увидел, что люди поддерживают и готовы поехать. Эмоционально мне стало намного легче.

— В построенную Вами школу первого сентября уже пошли ученики.

— Сроки, как всегда, были сжатыми. Закладывали объект под конец прошлого года. Фактически у нас было чуть больше полугода. Но построили даже раньше запланированного срока. Она очень сильно похожа на нашу школу в Северной Мызе в Туле. Потому что за разработку и реализацию внешнего облика школы в Северной Мызе отвечали мы. Если посмотреть фотографии, это почти одинаковые объекты.

— Вы уже в Мариуполе более года. Какие впечатления от сегодняшней жизни в этом регионе?

— Строителя в Мариуполе я для себя приравниваю к врачу. Необходимо стараться делать все, чтобы людям в их домах комфортно жилось. Мы приехали в Мариуполь в мае прошлого года, а к Новому году сдали уже двенадцать пятиэтажек. Мы в них отвечали за весь внешний контур. Поскольку к делу всегда подходим творчески, старались сделать архитектуру домов в теплых, уютных тонах, с декоративными элементами на фасадах, на каждом доме сделали французские балкончики с живыми цветами, которые сами привозили и высаживали. Хотелось создать ощущение мира и добра. Люди в Мариуполе очень устали от войны. Злобы я не видел, только жуткую усталость. В целом за год город очень сильно изменился. Мы здесь построили школу, новый садик, новый центр МЧС. Люди возвращаются. Все хотят мира, хотят будущего и понимают, что в составе сильного государства это будущее у них есть.

Нам доверяют

— Вы ходите при этом в военной форме. Чувствуете себя уже не просто строителем, а военным человеком?

— Как говорят, бойся своих желаний. Я в детстве хотел быть военным, потом какое-то время — строителем. Так распорядилась судьба, что в итоге я стал военным строителем. То, чем мы занимаемся на данный момент, мне очень интересно. В военных стройках поставлена задача и есть зеленый свет. Весь административный ресурс полностью работает на нас. Ряд задач, которые напрямую не связаны со строительством, решаются просто. Мне этот драйв по душе. Когда есть понимание ограниченных сроков, гораздо интереснее. Вся наша команда нацелена на выполнение задачи.

— В Мариупольских темпах приходилось строить прежде?

— Прежде не приходилось, однако сейчас есть пример Иркутского суворовского военного училища. Мы начали работу в мае этого года с задачей все сдать к первому сентября. Это историческое здание, которому более ста лет, памятник архитектуры, находящийся под охраной. Много лет оно вообще стояло без крыши — просто стены под открытым небом. А сейчас в намеченные сроки уже открылось. Мы там выполняли работы по кровле, фасаду, которые являются предметом исторической охраны. Работало шестнадцать единиц техники и более двухсот сотрудников.

— Как считаете, в чем секрет именно Вашей компании?

— Мы с душой и страстью подходим к любому делу. Нам доверяют. Доверие невозможно купить и быстро заработать. В том числе доверяют самые значимые объекты, например, школу и детский садик в посёлке Тургиново Тверской области, на открытие которых также приезжал Президент России. Это все наша архитектура экстерьера и ее реализация. Стоит отметить, что важно не только нарисовать красивый проект. Надо понимать, из каких материалов и как ты это сделаешь, в какие сроки.

— О ближайших планах можно спрашивать?

— У нас ведь быстро все меняется, по щелчку пальцев. Мы, безусловно, получили уже колоссальный опыт, выросли как компания. Научились работать высокими темпами. Изменили структуру, потому что с прежней невозможно было выполнять поставленные задачи. Но я бы хотел развиваться еще и в родном регионе. Быть в Туле инвесторами-застройщиками. Мы уже начали делать шаги в этом направлении.

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