«Мегаклиника» открыла направления косметологии и педиатрии

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Возможностей для лечения пациентов стало больше, а цены на услуги остались такими же доступными. Рассказываем подробности.

«Мегаклиника» работает в Туле с 2022 года. Здесь проводят качественные предварительные и периодические медосмотры, ведут амбулаторный прием терапевты и узкие специалисты. Сейчас пришло время расширить спектр услуг: в сентябре в клинике открылось сразу несколько новых направлений — косметология и педиатрия.

Теперь решить проблемы с кожей и избавиться от эстетических недостатков в «Мегаклинике» поможет квалифицированный врач — дерматовенеролог-косметолог.

В клинике доступны все традиционные методы аппаратной и инъекционной косметологии — пилинги, биоревитализация, филлеры и многое другое. Главная особенность приема у косметолога в «Мегаклинике» — медицинский подход.

Здесь врач сделает вам только те процедуры, которые действительно пойдут на пользу коже и скроют явные эстетические дефекты и морщины. К тому же опытный специалист оценит любую проблему с точки зрения здоровья и при необходимости назначит анализы и лечение.

Очень долгожданным для пациентов стало открытие направления педиатрии. В «Мегаклинике» появился детский психиатр, лор, офтальмолог, и ортопед-травматолог.

Теперь можно доверить клинике самочувствие самых дорогих и любимых — детей. Здесь помогут решить все проблемы со здоровьем, проведут качественную диагностику и назначат грамотное лечение.

Приоритет «Мегаклиники» — здоровье пациентов, а не получение прибыли, поэтому цены здесь остаются доступными. Не верите? Сравните сами:

суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ — 1500 руб.,

справки для водителей т/с категорий А, В — 800 руб.,

справки для водителей т/с категорий С, D, Е, трамвай, троллейбус — 1200 руб.,

электроэнцефалограмма для водителей — 400 руб.,

справки для водителей тракторов, самоходных машин категорий А1, В, С, Е, F — 800 руб.,

справки для водителей тракторов, самоходных машин категорий А11, А111, А IV, D — 1200 руб.,

справки для работы охранником IV разряда — 800 руб.,

справка для учебы формы 086/у — 1500 руб.,

справка для работы за границей — 2000 руб.,

УЗИ малого таза, щитовидной железы, молочной железы — по 1000 руб. за исследование,

медицинская книжка под ключ — 3000 руб.,

медицинский осмотр для работы с вредными и опасными условиями труда 2400.,

анализ крови на витамин D — 1300 руб.

«Мегаклинике» вы всегда можете доверить свое здоровье. В штате — несколько десятков высококлассных специалистов: терапевт, хирург, невролог, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, уролог, гинеколог, дерматолог, психиатр и др. Врачи ведут приемы в клинике и выезжают на дом по Туле.

Большое внимание здесь уделяется диагностике. «Мегаклиника» сотрудничает с двумя лабораториями — Международной клинической лабораторией в Рязани (собственный центр сети) и профессиональной лабораторией «Литех» в Москве. Доставка анализов в лаборатории осуществляется ежедневно.

Также здесь доступно проведение рентгенографии различных органов и систем, УЗИ-исследований, ЭКГ, электроэнцефалографии, спирометрии, маммографии, суточного мониторирования ЭКГ и широкого спектра анализов.

В клинике оборудован офтальмологический кабинет. Оборудование, установленное в нем, позволяет диагностировать заболевания органов зрения и подбирать грамотную коррекцию.

Выбирайте качественные услуги по низким ценам — записывайтесь в «Мегаклинику» по тел.: 8 (4872) 79-24-24 , 8−920−779−24−24. Будьте здоровы!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Тула, ул. Оборонная, д. 35.

Тел.: 8 (4872) 79-24-24 , 8−920−779−24−24.

tula.megaclinika.ru

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