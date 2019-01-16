Юрий Стоянов: «Я и деньги – вещи несовместимые»

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из архива пресс-служб (ИА «Столица»).

Этот актер в любой роли смотрится органично: будь то Ангела Меркель или Дональд Трамп в «Голубом огоньке» телеканала «Россия» или начальник УГРО в «Неуловимых» на НТВ.

Мы встретились с Юрием Стояновым, чтобы поговорить о его новых проектах и узнать, в каких фильмах он появится в новом году и почему он не хочет быть генеральным директором телеканала.



– Вы сейчас снимаетесь в фильме «Команда мечты». О чем это кино?

– Фильм о спорте, он обращен ко всем. А вот какие он ценности поднимает... Надеюсь, что общечеловеческие. Мне нравится в последнее время работать с молодыми ребятами, и я с удовольствием соглашаюсь на различные проекты. Это тот самый случай. Появлюсь в финале картины, рассказать подробности не могу. Но могу точно сказать, что это одна из самых ключевых сцен.



– Кого играете?

– Это очень маленькая роль – но, как всегда очень важная (улыбается). Просто системообразующая. Это генеральный директор одного из телеканалов. И их не так мало в нашей стране. Естественно, это придуманный телеканал, и сам генеральный директор тоже придуманный. Но за свою более чем тридцатилетнюю телевизионную жизнь я видел огромное количество генеральных директоров – можно сказать, что мне в этом плане повезло: я встречал креативных и очень порядочных людей. И мне бы не хотелось пародировать кого-то из них в этом фильме. Мне бы хватило профессионализма сделать любой намек, но я их всех знаю, и это очень одаренные люди. И я никогда не опустился бы до пародии.



– Кстати, а Вы сразу согласились на эту роль?

– Нет, конечно. Я имею право выбирать, думать. Но меня покорила настойчивость режиссера. Он очень креативный парень, мы вместе с ним придумали эпизод. Но если ты его придумал – то уж неси ответственность, сыграй его тогда.



– А ничего, что роль маленькая?

– Для меня роль определяется не количеством слов, а количеством и качеством поступков, которые совершает твой герой.



– Давайте представим Вас в кресле реального генерального директора реального телеканала. Что для Вас важнее: рейтинг или нравственные ценности? Честность, например?

– А почему вы считаете, что рейтинг обязательно должен расходиться с нравственными ценностями? Наоборот: он как раз и бывает проявлением того, что учитываются все факторы и ценности. На самом деле это сложный разговор, и вокруг этой телевизионной темы уже, наверное, несколько десятилетий скрещиваются копья. Говорят и про систему измерений – по поводу того, кто кого формирует: зритель формирует направленность – или телеканал формирует аудиторию? Какое телевидение – такая и страна? Или наоборот? Это очень сложная и довольно скользкая тема. Или, например, говорят, что и от журналиста, работающего на телеканале, тоже многое зависит. Я, кстати, встречал разных: как и бездарных, которые не имеют права появляться в кадре, так и больших профессионалов, потрясающих интервьюеров. Они все разные, и каждый из них находит своего зрителя.



– Кстати, а у Вас самого была мечта стать когда-нибудь гендиректором телеканала?

– Нет. Никогда в жизни я не мечтал быть чиновником. Моя мечта – быть независимым человеком. Это из всего того, что я достиг в своей жизни, я ценю больше всего.

В этой рабской профессии, зависимой от всех, надеюсь, что какой-то островок независимости я себе все-таки отвоевал.

А быть генеральным директором телеканала – это невероятная ответственность. И для этого требуется очень большой профессионализм. Плюс ко всему должно сходиться много векторов. Это должны быть талантливые люди, обладающие многими умениями, сильной интуицией и умением отвечать за деньги. И если даже по каким-то качествам я соответствовал бы, то я и деньги – это… несовместимые вещи.



– Почему?

– Я умею их только тратить и раздавать. Поэтому – нет. Кстати, я видел в своей жизни одного артиста, который мечтал о власти – и наконец-то стал небольшим телевизионным начальником. И он подходил ко всем и спрашивал: «Почему на этой бумаге нет моей резолюции?» Глупее и смешнее я в жизни своей ничего не видел. Но хочу сразу сказать, что это не имеет отношения к людям, с которыми я дружу. Но реально такой случай в моей жизни был, и этот новоявленный чиновник перечеркнул для меня всё, что он сделал до этого как артист. Потому что, оказывается, ему было очень важно, чтобы на бумажках была его подпись. А со стороны это выглядело нелепо, смешно и жалко…



– Вы говорили о независимости. Что Вы имели в виду? То, что Вы можете выбирать роли, проекты…

– …из тех, которые мне предлагают. Не думайте, что у меня их очень много.



– И над каким проектом – кроме фильма – Вы сейчас еще работаете?

– К сожалению, об одном проекте я сейчас не могу говорить. Он будет на телеканале «Россия», и он для меня сейчас – самый главный. Съемки завершились несколько месяцев назад, но я даже намекнуть вам не имею права. Однако могу сказать, что я – центральная фигура внутри этого проекта. Он телевизионный, и хотя это не сериал и не фильм, но я в нем артист. Занимаюсь там своим делом. Это один проект, самый важный. И еще есть несколько интересных – одни еще снимаются, другие прошли недавно или скоро пройдут. Это и сериал на НТВ «Неуловимые» (премьера состоялась в ноябре. – Прим. авт.), и сериал на ТНТ, который должен скоро выйти. Это и работа в Московском художественном театре имени Чехова, и написание книжки, и много чего другого… Одним словом – работаем!



– В «Неуловимых» Вы, насколько я помню, сыграли одессита, причем впервые в жизни – притом что Вы сами родом из этого города…

– Хорошая роль. Я не играл жанр – и оказался прав. Я посмотрел этот фильм и подумал: «Какой я молодец, что не играл комедию, а играл человека!» Это последнее дело – сознательно смешить людей. Я этим не занимаюсь. Хотя я много лет в этом жанре, но стараюсь работать так, чтобы было смешно в результате, а не самоцель: «Сейчас войду в кадр, чтобы посмешить».



– Скажите, а в комедийных ролях Вас можно будет увидеть?



– Обязательно. Я вам до этого намекнул. Только не «расшифровывайте» по-своему, не надумывайте – напишите именно так, как я вам сказал…

Из досье myslo

Юрий Стоянов

Родился 10 июля 1957 года в Одессе.

В детстве писал стихи, играл на гитаре, стал мастером спорта по фехтованию, учился в студии киноактёра при Одесской киностудии.

Окончил ГИТИС.

Актер театра и кино, музыкант. Народный артист России.

Всенародную известность получил после выхода телепрограммы «Городок», которую создал и вёл вместе с Ильёй Олейниковым (1993-2012 гг.).

Советник дирекции филиала ФГУП ВГТРК «ГТК «Телеканал Россия».

Семья: третья жена Елена, сыновья Николай и Алексей (от первого брака), падчерицы Ксения и Анастасия (дочки жены), дочь Екатерина.

Избранная фильмография: «Ландыш серебристый», «12», «Гитлер капут!», «Морозко», «Zолушка», «Три богатыря», «Москва никогда не спит», «Актриса».