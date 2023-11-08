Центр психотерапии и психологического консультирования «ПроСебя»: О том, как полюбить и принять себя

erid: 4CQwVszH9pWuJe7D9Zy, фото Инны Хан

Все валится из рук, трудности во взаимоотношениях с близкими, страшно сделать следующий шаг в карьере или личной жизни – причина подобных ощущений может быть спрятана глубоко в прошлом. Распутать клубок проблем под силу психологу.

О том, как это работает, рассказала руководитель психологического центра «ПроСебя» Любовь Ивашиненко. Она и ее супруг Дмитрий Ивашиненко в профессии уже много лет и точно знают, как найти ключ к решению проблемы.

— Бабушка Дмитрия Нонна Борисовна Ивашиненко стояла у истоков тульской психиатрии послевоенного времени, возглавила психиатрический диспансер Тулы и всю жизнь посвятила этой профессии, оставив в памяти российской медицины достойный след. Для Дмитрия это династийная история, как часто бывает среди врачей. Для меня за 20 лет практики психология стала не просто любимым делом, но большой частью моей жизни. И я, и Дмитрий много времени посвящаем профессии. Это и про обучение, и про сферу интересов, про личностное развитие и круг нашего общения. Сейчас смело можно сказать, что центр «ПроСебя» — это наше семейное детище.

— Девиз Центра «ПроСебя» — про себя с любовью. Почему?

— Специфика нашей работы в том, что психологическое состояние невозможно трансформировать с помощью физических манипуляций, но можно изменять через очень тёплый человеческий контакт. Мы формируем безопасное пространство, даем человеку возможность почувствовать безусловную любовь и заботу о нем. Это та база, основа, на которой формируется возможность любить и принимать самого себя. Мы проживаем с каждым его жизненную ситуацию, вместе учимся находить выход из нее, поддерживаем. Даже если человек приносит негативные чувства, рассказывает что-то совершенно нехорошее, некрасивое, неприемлемое для социума, — у психолога есть достаточно устойчивости и профессиональных инструментов, чтобы принять это. Наша задача — «упаковать» эти чувства, помочь их переработать, трансформировать. А потом уже вместе с клиентом найти путь к решению. Неравнодушный, исключительно индивидуальный подход и есть любовь к каждому, кто к нам обращается за помощью. Именно это и отражает наш девиз.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Вы в профессии много лет. Как меняется отношение людей к психологической помощи?

— В последние годы стигматизация нашей профессии постепенно уменьшается. Нас перестают бояться и обращаются за помощью. В обществе формируется понимание, что забота о своей психике — это нормально, что существуют современные безопасные методы воздействия на ментальное здоровье. И это здорово! Особенно радует молодежь 20–35 лет. Они осознанно приходят, они знают, чего хотят, лучше дифференцируют свои чувства и четко формулируют запрос. Они открыты к решению своих трудностей.

— Может ли человек сам понять, что ему пора к психологу?

— Во всем должен быть баланс. Если говорить просто, то человек чувствует себя хорошо, он счастлив, когда его отношения с миром отражаются формулой «Я хороший — мир хороший». Если мир хороший, а я плохой — это тяжелое, подавленное, депрессивное состояние, когда нет энергии ни на что. Если «Я хороший, а мир плохой» — это претензия, все мне должны, все плохо, все вокруг виноваты. Если «Я плохой и мир плохой», то это очень серьезный сигнал, и тут, возможно, требуется психиатрическая помощь. Во всем должен быть баланс. И если баланс нарушен, то самое время обратиться к специалисту.

Да, в каких-то вещах каждый человек способен разобраться сам, провести анализ, сравнение, опираясь на представление о мире, на свои знания, на опыт друзей. Но все это касается сознательных процессов. Но когда речь идет о процессах бессознательных, здесь все гораздо сложнее. Например, у женщины вроде бы все хорошо: муж, ребенок, работа, дом. Но она все равно себя чувствует несчастной. С подругой встречается, а та ей говорит: «Совести у тебя нет. Посмотри, как ты живешь, и как я». И она вроде бы понимает, что подруга права, но счастья-то все равно нет. В этой ситуации нужен человек, который поможет размотать этот клубок, найдет, в чем причина, и поможет изменить уже привычные паттерны поведения.

Психолог — это чистое зеркало, которое помогает отражать процесс, происходящий с человеком, не искажая его через призму своей личности.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Наверное, часто сталкиваетесь с тем, что человеку стыдно или страшно говорить о каких-то своих ситуациях. Как в этом случае строится работа?

— Стыдно, страшно — да, не все сразу готовы открываться, сознаваться самим себе в чем-то. Поэтому идут к психологу не все. Но если человек пришел, если он уже перешагнул этот порог и осознает, что ему нужна помощь, — значит готов к диалогу. При этом не обязательно, что он начнется в первые же минуты. Иногда человеку нужно время для того, чтобы начать говорить о том, что для него действительно важно. И задачей специалиста является создание атмосферы, в которой даже самый сложный клиент сможет поделиться сокровенным. Мы начинаем диалог с того, о чем хочется и не сложно говорить. А дальше уже я аккуратно задаю вопросы, и, постепенно углубляясь, мы приходим к той теме, которая волнует. У нас в кабинете можно плакать, кричать, топать ногами, можно всё, чего нельзя где-то ещё. Здесь не стоит бояться проявления чувств и эмоций. Ведь основная наша задача — разрешить человеку чувствовать то, что он чувствует, и не испытывать за это стыд и вину.

— Что становится причиной обращения за психологической помощью?

— Причин на самом деле много. Выше уже говорили о том, что если человек чувствует себя несчастным, — это уже достаточная причина обратиться к психологу. Сюда же можно отнести ощущение бессмысленности, потерю близкого, неустойчивую или низкую самооценку, неумение принимать решения, проблемы в общении, излишнюю конфликтность и неумение отстаивать свои границы, детско-родительские и супружеские отношения и т. д.

Тревога (она же страх) бывает частой причиной обращения к психологу. За свое здоровье, за близких, за то, что происходит вокруг. Сегодня панические атаки — это очень частое явление в нашей практике. Важно понимать, что скрывается за тревогой и какой специалист необходим в каждом конкретном случае. Часто с тревоги начинаются депрессивные расстройства. И далеко не всегда психолог может справиться с тревогой и страхами клиента без помощи психиатра. Здесь необходим командный подход, который позволяет быстро и качественно решить проблему.

Чувство одиночества — еще одна из самых распространенных причин обращения. Причем, это не только одиночество в буквальном смысле слова, когда никого нет рядом, нет партнера, друзей, близких. А одиночество в экзистенциальном понимании, «одиночество в толпе», то чувство, когда вокруг много людей и даже есть семья, а человеку хочется волком выть. Меня не слышат, не замечают, не могу найти человека, который меня поймет. Это очень тягостное непростое переживание, требующее бережной и длительной психологической работы.

Что касается форм психологической работы, то мы используем не только индивидуальное консультирование, но и парную/семейную работу, а также работу в группе, которая достаточно редко практикуется, но при этом является очень хорошим и эффективным инструментом терапии.

— Один из современных способов работы — онлайн-формат. Для кого он подходит?

— С одной стороны, у онлайн-консультации много плюсов — это возможность для публичных, статусных людей сохранить свою анонимность. Кроме этого, она экономит время, стирается граница между городами и странами. Но все же, в большинстве случаев такой формат подходит, когда личная встреча невозможна. В онлайне невозможно создать абсолютное ощущение безопасности, может внезапно прерваться связь во время сложного психологического процесса. Проживание глубоких процессов, связанных с тяжелыми чувствами, очень непросто сопровождать, когда с человеком тебя разделяют 2 экрана и километры. Ведь в нашем деле никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. В очном взаимодействии всегда возможно оказать поддержку и позаботиться. Можно налить горячего чая, закутать в плед, иногда просто необходимо обнять или взять за руку. Конечно же, идя в ногу со временем, мы используем онлайн-формат в работе. НО мы искренне считаем, что живое общение ничто не заменит. Ведь как известно, «Человеку нужен Человек».

— Центр многопрофильный и объединяет все основные направления психологии и психиатрии. Почему решено было объединить усилия специалистов?

— В этих стенах есть полный арсенал возможностей и инструментов. Мы создаем небольшое, но очень уютное пространство, где можно получить деликатную помощь по всем вопросам, касающимся психического здоровья человека любого возраста. У нас работают психолог, психотерапевт, психиатр, сексолог. Мы объединили специалистов, чтобы иметь возможность комплексно подходить к решению проблемы — к этому в общем-то подстегнули наши же клиенты. Наша команда не просто команда профессионалов, а крепкий альянс людей, которые живут своим делом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Бундурина, 40.

Записаться на консультацию можно по телефону: +7-920-273-66-37.

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