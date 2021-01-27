Как понять, что вы алкоголик

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Когда пора идти к врачу? Как спасти близкого человека? От какого вида алкоголя зависимость развивается быстрее?

На эти и другие вопросы туляков в серии прямых эфиров минздрава Тульской области ответила заведующая отделением – врач психиатр-нарколог Тульского областного наркологического диспансера №1 Ирина Арямкина.

– Как понять, что близкий человек не просто любит выпить, а уже столкнулся с проблемой?

– Грань здесь очень тонкая. Многие люди злоупотребляют алкоголем, особенно в праздники. Злоупотреблением считается употребление алкоголя хотя бы раз в неделю. Понимаете масштаб проблемы?

Говорить о болезни можно, если вы замечаете, что близкий человек стал пить чаще и больше, что планы, которые вы строили на завтрашний день, не состоялись по вине выпитого алкоголя, что человек стал выпивать даже в малознакомых компаниях, ищет любой повод.

Характерный симптом надвигающегося алкоголизма – синдром опережающей рюмки. Во время застолья обычно все пьют после тоста. Есть люди, которые стараются тосты ускорить или выпить между ними. Это должно насторожить.

Еще один тревожный звоночек: раньше человек употреблял только пиво или сухое вино, а сейчас переходит на более крепкие напитки.

Всё вышеописанное может быть первой из трех стадий заболевания, когда теряется контроль за употреблением, качеством, количеством. Это повод обратиться к врачу.

– Есть ли виды алкоголя, которые способствуют возникновению зависимости?

– Корень зла – этиловый спирт, он есть в любом алкоголе. Формирование зависимости возможно и от пива, и от вина, от шампанского и крепкого алкоголя. Принципиальной разницы нет.

– Человек, который пьет много пива, – алкоголик?

– Количество алкоголя не всегда имеет значение. Признаки формирования болезни более четкие. Человек может выпить много пива, но на следующий день будет трудоспособен. Дело в том, есть ли у человека физиологическая потребность выпить на следующий день после застолья.

Еще один признак заболевания – толерантность. Сначала можно выпивать 0,5-1 литр пива, но если делать это часто, возможное количество выпитого увеличивается, человеку нужно больше для опьянения. Зависимые от пива люди могут употреблять его до 10 литров в сутки. Это огромная нагрузка на организм.

– Что делать, если видишь, что близкий человек спивается?

– Согласно действующему законодательству, есть всего несколько причин, чтобы лечить пациента против его воли: недееспособность, несовершеннолетие и приговор суда. И еще один особый случай – когда пациент представляет опасность для себя и окружающих. Когда формируются очень тяжелые осложнения второй и третьей стадии алкоголизма – алкогольный делирий, в простонародье – белая горячка. Расстройство обычно сопровождается галлюцинациями, полным непониманием, где человек находится. Госпитализацию обычно проводит психиатрическая бригада.

Во всех остальных случаях пациент сам должен захотеть лечиться. От мотивации, кстати, зависит и исход лечения. Если вы видите, что человек столкнулся с алкоголизмом, но лечиться сам не желает, обратитесь за консультацией к врачу-наркологу. Это сложный вопрос, он решается индивидуально. Консультация может быть анонимной.

– Отличается ли женский алкоголизм от мужского?

– Многие слышали, что женский алкоголизм неизлечим. На самом деле любой алкоголизм неизлечим. Это хроническое прогрессирующее заболевание. Женский алкоголизм формируется быстрее, но представительницы слабого пола и быстрее обращаются за помощью. С точки зрения прогноза разницы нет. И женский, и мужской алкоголизм тяжело поддается лечению, и всегда нужна выраженная мотивация пациента.

– На какой стадии стоит начать лечение у нарколога, а когда можно справиться самостоятельно?

– Первая – стадия психической зависимости – когда физических проблем еще не возникает. Человек пьет много и часто, нарушается его социальная адаптация, могут быть первые прогулы на работе. Вторая – появление признаков физической зависимости, потребность организма в опохмелении. Алкоголь будет приносить пациенту облегчение и формировать усиление тяги. Третья стадия – алкогольная деградация личности. Прогрессируют выраженные повреждения внутренних органов центральной периферической нервной системы.

За помощью обращаются чаще всего во время второй стадии. Но чем раньше это сделать, тем больше шансов сохранить здоровье пациента.