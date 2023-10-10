Расстройство пищевого поведения: психиатр рассказал, можно ли вылечить булимию и анорексию

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10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья. О пищевых расстройствах мы поговорили с Олегом Алексеевичем Скугаревским, минским психиатром, одним из спикеров форума «Психическое здоровье и благополучие: современные вызовы и перспективы», который прошел в Туле.

Расстройства пищевого поведения — это психиатрические заболевания, которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью человека, ухудшают качество его жизни — страдают отношения, работа и личное развитие.



— Олег Алексеевич, какие есть расстройства пищевого поведения (РПП)?

Олег Скугаревский — психиатр, специализирующийся на РПП

— Пищевое поведение — это наши привычки, связанные с приемом пищи: вкусовые предпочтения, режим приема пищи. Если в жизни случаются обстоятельства, которые становятся вызовом, пищевое поведение может нанести вред. Как реакция на стресс — человек прекращает есть. Один из признаков РПП — человек или не ест, или ест мало и некачественно. Это анорексия и булимия. Другая крайность — проблемы с потреблением большого количества пищи. Речь об избытке массы тела и ожирении. Эта проблема тянет за собой много рисков для здоровья — повышение артериального давления, может развиться онкология. Некоторые состояния могут быть внешне похожи на проявления нарушения пищевого поведения, но ими не являются. Например, конституциональная худоба: люди генетически очень стройные, рослые, у них мамы и папы такие. Сколько бы ни ели, они остаются худыми. Это мечта любой женщины. Таких людей не так много, их внешность не даёт права ставить диагноз.



— Есть люди, которые хорошо скинули вес в зале, но с тех пор они боятся есть, взвешивают на кухонных весах каждую крошку. Да ещё и тренер наставлял: «Чтобы похудеть, надо „зашить“ рот…» У таких людей есть РПП?

— Нарушения пищевого поведения — это когда тело не работает, не выполняет свои задачи. Например, у женщин прекращаются менструации. Первая реакция психики на то, что происходит что-то ненормальное — плохое настроение, гнев, раздражение. Похудение происходит нездоровым путём. Если человек с избыточным весом идёт заниматься в зал, чтобы изменить свои параметры, — это нормально. Но когда человек боится есть — надо обследоваться. Речь идёт не об игре с весом, а о гармонии со своим телом. Например, для больных анорексией набор веса — не финальная цель, не точка излечения. Это способ остановить распад организма.

Еще симптомы. Вы проголодались на работе, сделали перерыв, съели бутерброд с чаем, вернулись — и не думаете о еде. А у больных — проблема с этим. Они не желудком едят, не ощущениями в организме от еды, а мозгами. Думают, что можно, что нельзя: «Если я съел, не станет ли мне плохо?» Но человек ест, потому что компенсирует потерю энергии.



К слову, больной булимией может вполне себе съесть за приём пищи суточную норму калорий, а потом не только склоняться над унитазом, но и пойти заниматься в зал до изнурения. Или начинает голодать. Такие действия приводят к поломкам в организме.

Для молодой девушки одна большая картошка — много, для голодного мужчины — в самый раз, да ещё и с отбивной. Если у человека утрачен контроль над процессом еды и его несёт — это булимический эпизод. Если съел больше, чем обычно, но меньше, чем едят другие в его возрастной группе, — это субъективный булимический эпизод.

Переедание возникает, если вы отвлечены. Например, едите и в это время сидите в телефоне, смотрите телевизор. А важно сохранять контроль.

— Откуда возникает анорексия?

— Анорексия в 20 раз чаще встречается у девочек. Мама такой девочки всю жизнь рассматривает себя в зеркале, взвешивается, обращает внимание дочери, какая она красивая и как ей удаётся поддерживать вес. Девчонке — 16, матери — 48. Когда мать ставит дочь на весы и говорит: «Тебе 16, а ты весишь столько, сколько и я!» — это крайне плохо. Это влияние семьи. Даже термин есть такой fat talks — разговоры об ожирении, важности иметь красивое тело и «полезное» питание.

Но главное — внутрисемейная атмосфера.

Анорексия — это не про еду. Это про отношения. За всю свою жизнь не видел ни одной психологически здоровой семьи у больного анорексией.

Это либо неполная семья, либо раздоры с родителями.

Распишу один типичный день больной анорексией девочки. Как правило, это отличницы в школе, которые за счёт оценок самоутверждаются. Дома у них папа-алкоголик, мама занимается исключительно им, а на успехи дочери ей наплевать. Или мама с папой в разводе. Мама находит нового мужчину, который плохо обращается с дочерью. Может иметь место даже сексуализированное насилие (власть, доминирование). В таких случаях девочка начинает считать своё тело грязным и ограничивать себя в еде, чтобы очиститься от позора.

Если у человека РПП, надо искать проблемный фон. Ищут ответ в школе и в социуме, где все кричат: «Похудей!» Но забывают, что люди далеко не всегда следуют тому, что диктует школа или социум. Основа всегда закладывается в семье.

— То есть дело не в том, что ребёнка заставляют есть до чистой тарелки?

— Когда бабушка говорит: «Внучок, ешь, пока рисунок на тарелке не увидишь», — ребёнком здесь движет желание получить похвалу. Он перестаёт быть чувствительным к сигналам собственного тела. Тело ему говорит: «Хватит есть кашу, ты уже наелся». А он всё ест, чтобы бабушка похвалила.

— Как лечить РПП?

— Есть исследование, в котором указано, что через 21 год после постановки диагноза «нервная анорексия» полностью выздоровели лишь 50% девушек. 20% — умерли, у 30% — проблема хроническая, они то толстели, то худели. Чтобы через 21 год попасть в группу 50%, нужно, чтобы лечение было начато не позже чем через три года после начала проблем. Если просрочили, то вероятность попадания в благоприятную группу уменьшается. У пациента нет времени на раздумья, надо идти на прием к психиатру.