Пульмонолог про IQOS, пневмонию и восстановление после коронавируса



Арсен Басилая

– Переболел COVID-19, лечился дома. Симптомов не было. Можно ли считать, что если я заболею коронавирусом во второй раз, он тоже пройдет легко?

– Ситуация повторного заражения ковидом возможна. Но оценить протективность иммунитета после перенесенного заболевания еще достаточно сложно. Научных исследований пока очень мало. Сейчас мы видим, что течение заболевания зависит от наличия или отсутствия хронических заболеваний и общего состояния организма.

– Чем сейчас лечат пневмонию в стационаре?

– Пневмонию всегда лечат антибактериальными препаратами. Пневмония, по определению, это воспаление легочной ткани микробного происхождения. Раньше мы всегда говорили, что чаще всего возбудителем пневмонии является пневмококк. Но сейчас ситуация показала нам, что причина может быть и вирусной. Именно вирусная пневмония в последнее время доминирует в общем числе всех заболеваний.

Тем не менее, даже в этом случае пневмонию лечат антибактериальными препаратами, поскольку вторичный бактериальный компонент так или иначе присутствует. Бактерии есть вокруг нас всегда, они находятся в полости рта, в носоглотке и т.д. Эта микрофлора опускается вниз и при вирусной пневмонии.

Выбор конкретного препарата и его путь введения лечащий врач определяет индивидуально каждому пациенту.

– Зависит ли риск развития легочных заболеваний от количества выкуренных сигарет в день? Уменьшается ли вероятность заболеваний, если курить от случая к случаю? Насколько отличается вред от сигарет, кальяна и IQOS?

– Все клинико-эпидемиологические исследования, которые говорят о курении как о причине развития болезни, проведены в ситуации регулярного курения. То есть если вы выкуриваете хотя бы одну сигарету в день, вы в группе риска. И этот риск рано или поздно будет реализован.

Важно понимать, что курение – это всегда мультиорганное поражение. Страдают не только легкие, но и верхние дыхательные пути, развиваются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклероз, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Курение никогда не принесет пользу. Рассуждать о том, что интенсивность курения будет влиять на скорость развития заболеваний, невозможно.

Разницу негативного эффекта от кальяна, сигарет и IQOS тоже сложно оценить. Всё из перечисленного имеет негативное влияние. Во всем этом присутствуют никотин и другие продукты горения табака и материалов, используемых в производстве.

В электронных сигаретах помимо этого примешивается и большое количество иных химических компонентов, используемых для формирования аромата и вкуса и производства более легкого испарения и летучих консистенций.

– Где можно сделать спирометрию?

– Практически в любой поликлинике. Если по каким-то причинам в клинике нет соответствующего оборудования, вас направят в другое медицинское учреждение. Помимо поликлиник спирометрия может быть выполнена в любом центре здоровья. При этом вам сразу же выдадут на руки результат, прокомментируют его и скажут, есть ли необходимость обращаться к врачу.

– Мне 53 года. Три дня держится температура 37,8. Сильный кашель и слабость. Приходил врач-терапевт и сказал, что, судя по симптомам, у меня коронавирус. Выписал антибиотики. Можно ли это лечить дома или уже требуется направление на КТ?

– Три дня симптомов – это еще не основание для паники, но точно показатель того, чтобы более пристально следить за своим состоянием. 37,8 – это температура, именуемая субфебрилитетом. Более страшна температура, которая именуется лихорадкой, – это 38 и выше.

Вам назначено лечение. Обратите внимание на динамику. Если улучшений нет, обратитесь к врачу повторно. Посоветуйтесь с ним о более детальной диагностике. Следуйте указаниям врача, заниматься самолечением и отходить от схемы приема препаратов точно не стоит.

– Часто бывает чувство нехватки воздуха. Не могу вдохнуть полной грудью, это сопровождается паническими атаками.

– Панические атаки – сами по себе ситуация нездоровья, это категория невротических расстройств. Эта болезнь лечится. Одышка может быть как раз проявлением панической атаки. Но чтобы знать это наверняка, нужно исключить легочные заболевания: проконсультироваться с врачом, сделать спирометрию и флю­орографию.

– Болею уже две недели. Поражение легких – 5%. Это опасно или нет?

– Рентгеновская картинка при острых легочных заболеваний, таких как пневмония и острые вирусные поражения, показывает изменения дольше, чем клиническая. Поэтому в оценке заболевания всегда во главу угла ставится клиническая картина: одышка, кашлевой синдром, температура и общее самочувствие. Ориентируйтесь не на рентгеновские изменения, а на оценку вашего состояния врачом.

5-процентное поражение легких не так опасно. Каждое легкое состоит из 10 сегментов. Два легких – это 20 сегментов. То есть 5% не превышают объем одного сегмента, они не влияют на вентиляционную функцию и газообмен.

– Через какое время после выписки из стационара переболевшему коронавирусом нужно сделать РКТ? И как часто его потом повторять, чтобы следить за изменениями в легких?

– Контрольное РКТ-исследование после перенесенного коронавируса советуют делать через месяц-полтора. Эти рекомендации отражены в методических рекомендациях Минздрава РФ. В ряде случаев, в зависимости от тяжести течения и объема поражения, от этих правил можно отступить и назначить прохождение РКТ раньше.

Как часто повторять РКТ, зависит от результата контрольного исследования. Если результат хороший, то повторять исследование нет никакого смысла.

Если изменения есть, то ситуацию оценит рентгенолог и ваш лечащий врач.

– Три года назад делала прививку от пневмококковой инфекции. Нужно ли делать ее повторно?

– Это зависит от того, какой была первая, запись об этом хранится в медицинских документах. На российском рынке две такие вакцины. Одна из них – белковая 13-валентная, она активна в отношении 13 основных штаммов пневмококков. Другая 23-валентная. Разница между ними в силе сформированного иммунитета. Белковые вакцины формируют более стойкий иммунитет, поэтому белковая вакцина делается один раз в жизни.

Если вакцина была полисахаридной, то, несмотря на большее число штаммов, иммунитет остается менее стойким. Её обычно повторяют раз в пять лет. А сейчас врачи рекомендуют вместо повторной 23-валентной вакцины делать белковую и больше к ней не возвращаться.

Досье Myslo

Арсен Валериевич Басилая

Главный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Тульской области, заведующий отделением пульмонологии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», врач-пульмонолог высшей квалификационной категории.

В 2003 году окончил Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова по специальности лечебное дело.

Семья: женат, сын.

Любит читать художественную литературу, публицистику.