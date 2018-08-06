В отпуск с идеальной улыбкой: выбираем правильную клинику в Туле
Готовясь к отпуску не стоит забывать об улыбке. Стоматологические клиники Тулы предлагают широкий спектр услуг - шаги на пути к идеальным зубам. Осталось лишь выбрать.
«Центр стоматологии инновационных технологий имени
Тихонова И. Е.»
Еще совсем недавно проблему полного отсутствия зубов в полости рта можно было решить только с помощью съемных протезов. На сегодняшний день «Центр стоматологии инновационных технологий им.
Методика All-on-4 предполагает установку четырех имплантов в зону фронтальных и боковых зубов (по четыре импланта на одну челюсть). Протез фиксируется на импланты при помощи специальных винтов, позволяющих максимально надежно зафиксировать конструкцию в полости рта. Технология относится к условно-съемному виду протезирования. Пациент самостоятельно не сможет снять протез, а специалист, при необходимости, сможет легко и быстро это сделать.
Наша клиника является одной из первых в Туле, кто предоставляет данную услугу. Поскольку технология All-on-4 применяется в России относительно недавно, далеко не все специалисты сумели ее освоить. Врачи-стоматологи нашего центра прошли специализированное обучение по работе с данной системой, поэтому им можно смело доверить свое здоровье.
В каких случаях применима технология All-on-4
- необходимо в кратчайшие сроки восстановить целостность зубного ряда
- частичное отсутствие зубных единиц или большое количество потерянных зубов
- полная адентия (отсутствие зубов) на одной или на обеих челюстях
- слишком близкое расположение гайморовых пазух
- невозможность установки съемного протеза
- дискомфорт при носке съемного протеза
- недостаточный объем костной ткани для проведения другого варианта протезирования
Процесс установки предполагает следующие этапы:
- Подготовка: 3D диагностика ротовой полости, выявление имеющихся противопоказаний, составление плана лечения и проведение санации полости рта.
- Вживление четырех имплантов и создание протеза.
- Фиксация протеза, который устанавливается на период до полного приживления имплантов.
- После этого устанавливается постоянный протез, который может быть изготовлен из металлокерамики или быть полностью керамическим.
Преимущества методики
Благодаря технологии All-on-4 можно полностью восстановить функциональность челюсти с минимальными затратами времени и средств. К основным преимуществам методики относятся:
- быстрое восстановление всего зубного ряда
- возможность установки в любом возрасте
- надежная фиксация конструкции
- правильное распределение жевательной нагрузки
- восстановление функций зубного ряда
- длительный срок службы при правильном уходе (регулярная и тщательная чистка зубов)
- возможность установки без проведения костной пластики
- при необходимости конструкцию можно снять
- процедура проводится всего за несколько посещений
- стоимость такого метода протезирования дешевле, чем цена имплантации на всю челюсть с последующим протезированием.
Помимо этого операция по установке имплантов с немедленной нагрузкой не может быть проведена без наличия необходимого оборудования. Центр стоматологии инновационных технологий им.
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Инновационная стоматология на Марата-31
Очень часто именно улыбка определяет тон общения между людьми. Психологи отмечают, что улыбчивые люди более дружелюбны и легче в общении. Но если отсутствует один или несколько зубов, то какой бы ни был радостный повод, улыбаться не хочется.
Избавиться от этой проблемы на сегодняшний день очень легко. В большинстве случаев протезирование — лучший способ забыть навсегда о стеснении и радоваться жизни. В инновационной стоматологии на Марата-31 знают, как вернуть вам красивую улыбку. Тем более, что теперь восстановление зубов в клинике стало еще доступнее за счет возможности оформить беспроцентную рассрочку или кредит.
Протезирование позволяет восстановить удаленные или разрушенные зубы. Это важно не только с точки зрения эстетики, но и, в первую очередь, здоровья пациента. Ротовая полость — это отправная точка пищеварительной системы человека, и от состояния зубов зависит ее правильная работа.
Кроме этого нехватка зубов, а как следствие неравномерная жевательная нагрузка, со временем может приводить к деформации и перекосу челюсти. Именно поэтому не нужно откладывать визит к стоматологу-ортопеду. В Стоматологической клинике на Марата-31 можно решить даже самые сложные проблемы по восстановлению зубов.
Перечень ортопедических услуг достаточно широк и позволяет найти оптимальный для каждого пациента метод:
- Установка металлокерамических коронок. Применяется при восстановлении одного или нескольких отсутствующих единиц зубов.
- Цельнокерамические коронки — из-за отсутствия металлического каркаса выглядят более эстетично и естественно.
- Коронки из диоксида циркония — самый эстетичный и долговечный вариант протезирования.
- Имплантация — можно применять для восстановления одного или нескольких отсутствующих зубов без обточки соседних. Также может сочетаться с установкой коронок при отсутствии большого количества зубов.
- Съемное протезирование — наиболее бюджетный вариант, но и менее комфортный и надежный.
Врачи клиники всегда в курсе последних новинок в отрасли стоматологии и регулярно повышают свою квалификацию. Прежде, чем определить конкретные варианты протезирования в нашей стоматологии проводится детальный осмотр полости рта и делается рентгенологическое исследование. После составляется индивидуальный план лечения, где указывается финансовая сторона.
Все протезы изготавливаются на качественном лабораторном оборудовании в клинике на Марата-31.
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3D Стоматологическая клиника «НоваДэнт»
Ортодонтия — одно из ключевых направлений клиники «НоваДэнт». За многолетнюю практику специалисты клиники наработали большой опыт в области исправления прикуса и установки ортодонтических конструкций.
Зачастую отклонения в развитии зубов и челюстей закладываются в раннем возрасте, и бороться с ними нужно начинать как можно раньше! Правильный прикус важен не только для красоты, но и может отразиться, в конечном счете, на здоровье ребёнка.
У людей с неровными зубами гораздо чаще возникает кариес, заболевания пародонта и височно-челюстных суставов, а со временем даже возникают проблемы с пищеварением. Поэтому желательно обратиться к ортодонту, как можно раньше.
Но если по каким-то причинам в детстве не исправили прикус, то в «НоваДэнте» можно решить эту проблему и во взрослом возрасте!
Современные брекет-системы — это не только металлические конструкции. Врачи клиники «НоваДэнт» работают на всех видах современных систем. Сегодня возможно использовать даже невидимые керамические системы, не вызывающие дискомфорта и практически незаметные для окружающих.
В каждом случае доктор осматривает пациента и определяет, какая именно ортодонтическая система будет применяться с учетом индивидуальных особенностей и сложности проблемы.
В клинике используются только, качественные брекет-системы, которые на практике подтвердили свою эффективность.
По всем вопросам, связанным с установкой брекетов, можно проконсультироваться по тел. 570−980.
Цены на брекеты в 3D стоматологии «НоваДэнт», Вы можете узнать в прайс листе на сайте.
До конца августа действует специальная скидка 10% на установку брекет-системы на одну челюсть.
Выбирайте лечение в проверенной стоматологии, такой, как 3D Стоматологическая клиника «НоваДэнт»!
Стоматология «АспекТ»
Для лечения используются передовые методы, что гарантирует: больно не будет!
Профессионализм врачей и опыт гарантируют прекрасный результат лечения зубов даже в самых сложных случаях.
Качество лечения при этом не увеличивает необоснованно стоимость услуг. Цены всегда доступные и зависят исключительно от применяемых материалов. Клиника выполняет лечение качественно и даёт гарантию на все виды услуг.
Услуги, которые оказывает стоматолоигческая клиника «АспектТ»
- Лечение кариеса. Лечение зуба с неглубоким кариесом обойдется пациенту в сумму 2,5 — 3,5 тыс. рублей. Если кариесом поражен более глубокий слой дентина, то будет немного дороже, примерно 3,5 — 4,5 тыс. рублей. До 31 августа на лечение кариеса действует скидка 10%.
- Установка металлокерамической коронки.
- Отбеливание зубов. Отбеливанием, как таковым, мы не занимаемся. Это достаточно беспощадная процедура для эмали зубов. В клинике «Аспект» врач гигиенист с помощью ультразвукового аппарата снимает зубные отложения и покрывает зубки специальной пастой. Данная процедура считается гигиенически целесообразной. Проводить её рекомендуют раз в полгода. Косметический эффект тоже налицо: зубы становятся светлее на 1−2 тона. До 31 августа отбелить зубы можно со скидкой в 20%.
- Хирургические операции любой сложности: удаление зуба мудрости, нерва, корня, подготовка к имплантации. Также врачи имеют опыт в проведении операций эстетической направленности. Оперативное вмешательство допускается только после тщательного осмотра и при отсутствии противопоказаний.
- Лечение пародонтоза. Пародонтоз — заболевание мягких десен. Болезнь неприятная и если ее не лечить, то со временем приводит к таким тяжелым последствиям, как к выпадение зубов. Дело в том, что при пародонтозе нарушается кровообращение, слизистая оболочка становится тонкой, корни зубов оголяются и сама кость атрофируется. Специалисты «АспектТа» помогут избавиться от этой болезни.
Акции стоматологии «Аспект»
- Скидка по карте «Забота»: по карте «Забота» действует скидка 5% на все услуги клиники. Важно знать, что скидка действует по понедельникам, средам и пятницам!
- Скидка для медработников и учителей: скидка 10% на лечение кариеса, пульпита, периодонтита, услуг связанных с гигиеной полости рта действует каждый день для работающих медицинских работников и педагогов. Скидка предоставляется на основании справки с места работы или любого подтверждающего документа с печатью учебного заведения.
- Идеальная улыбка. Улыбка является очень важным элементом человеческого общения. Любые проблемы с внешним видом зубов давно и успешно решаются стоматологами. Места сколов, неэстетичные щели между зубами, их укорачивание в связи со стираемостью и многие другие дефекты поможет устранить реставрация зубов в стоматологической клинике «АспекТ». До 31 августа действует скидка 10% скидка до конца 31 августа!
- Отбеливание зубов: скидка 20% предоставляется до конца августа всем пациентам.
- Лечение еще доступнее. До 31 августа действует 10% скидка на:
Стоматологическая клиника «Улыбка»
Клиника «Улыбка» предлагает все виды стоматологической помощи для взрослых. Сертифицированные врачи работают на современном стоматологическом оборудование и используют передовые расходные материалы.
Медучреждение расположено в центре города в сквере Льва Толстого у входа в центральный парк. Здесь легко парковаться — парковка находится непосредственно у входа в клинику без лестниц, пандусов и бордюров.
Одно из правил клиники «Улыбка» — гибкое ценообразование без потери качества лечения в зависимости от применяемого оборудования и расходных материалов.
График приема всегда можно согласовать с лечащим врачом.
При финансовых затруднениях есть возможность воспользоваться рассрочкой, тогда любое лечение вы получите сразу и в полном объеме, а оплатить его можно будет в течении 4-х месяцев.
Стоматологи клиники «Улыбка» — врачи высшей категории:
Афонина Элеонора Владимировна
Казимиров Виктор Анатольевич
Врачи имеют более чем 25-летний стаж работы и профессионально оказывают услуги по гигиене, хирургии, терапии, ортопедии, имплантологии, в «одном кресле». Они являются универсалами и могут позиционировать себя на звание «домашний доктор», к которому можно обратиться по любым проблемам стоматологии.
По стоимости услуг клиника находится в среднем ценовом сегменте. Вот некоторые цены на основные услуги:
Постановка пломбы из светополимеризационного материала — 2000 рублей
Постановка пломбы из материала химического отверждения — 1000 рублей
Лечение и востановление 3-канального зуба — 6000 рублей
Анестезия проводиться карпульными одноразовыми шприцами с иглами, не травмирующими ткань и позволяющими делать безболезненный укол.
Пациентам предлагается расширенная комплексная программа стоимостью 6000 р. по гигиене полости рта включающая:
- ультразвуковое снятие камней,
- шлифовка мягкого цветного зубного налета водоабразивным наконечником Аэр фло,
- полировка с кальцинирующими муссами и покрытие лаком для удаления пятен и трещин,
- глубокое фторирование и снятие чувствительности для профилактики заболеваний эмали.
Тем, кто хочет иметь белоснежную улыбку клиника предлагает отбеливание зубов с лазерной активацией за 6 000 рублей. Процедура безвредная, безболезненная, обладающая лечебным эффектом при воздействии лазера и пролонгированным результатом.
Дентальный лазер также необходим при лечении десен и десневых карманов, слизистой, стерилизации кист, корневых каналов, а также лечения герпеса, хронических трещин и заедов.
Цены на протезирование:
- полный съемный пластинчатый протез на 1 челюсть — 9500 рублей,
- частичный с белыми гибкими нейлоновыми кламерами — 16 000 рублей.
Удаление — 1 000 рублей, по показаниям сделаем подсадку костной ткани для восстановления ровного гребня и последующего протезирования.
Керамическая коронка — 4 500 рублей.
Также следите акциями и действующими скидками это позволит вам сэкономить до 30% от стоимости лечения. узнать о них можно на сайте улыбкастомат.рф