В отпуск с идеальной улыбкой: выбираем правильную клинику в Туле

Готовясь к отпуску не стоит забывать об улыбке. Стоматологические клиники Тулы предлагают широкий спектр услуг - шаги на пути к идеальным зубам. Осталось лишь выбрать.

«Центр стоматологии инновационных технологий имени Тихонова И. Е. »

Еще совсем недавно проблему полного отсутствия зубов в полости рта можно было решить только с помощью съемных протезов. На сегодняшний день «Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. .» может предложить своим пациентам другое современное решение — технологию протезирования «All-on-4», то есть «все на четырех».

Методика All-on-4 предполагает установку четырех имплантов в зону фронтальных и боковых зубов (по четыре импланта на одну челюсть). Протез фиксируется на импланты при помощи специальных винтов, позволяющих максимально надежно зафиксировать конструкцию в полости рта. Технология относится к условно-съемному виду протезирования. Пациент самостоятельно не сможет снять протез, а специалист, при необходимости, сможет легко и быстро это сделать.

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Наша клиника является одной из первых в Туле, кто предоставляет данную услугу. Поскольку технология All-on-4 применяется в России относительно недавно, далеко не все специалисты сумели ее освоить. Врачи-стоматологи нашего центра прошли специализированное обучение по работе с данной системой, поэтому им можно смело доверить свое здоровье.

В каких случаях применима технология All-on-4

- необходимо в кратчайшие сроки восстановить целостность зубного ряда

- частичное отсутствие зубных единиц или большое количество потерянных зубов

- полная адентия (отсутствие зубов) на одной или на обеих челюстях

- слишком близкое расположение гайморовых пазух

- невозможность установки съемного протеза

- дискомфорт при носке съемного протеза

- недостаточный объем костной ткани для проведения другого варианта протезирования

Процесс установки предполагает следующие этапы:

Подготовка: 3D диагностика ротовой полости, выявление имеющихся противопоказаний, составление плана лечения и проведение санации полости рта. Вживление четырех имплантов и создание протеза. Фиксация протеза, который устанавливается на период до полного приживления имплантов. После этого устанавливается постоянный протез, который может быть изготовлен из металлокерамики или быть полностью керамическим.

Преимущества методики

Благодаря технологии All-on-4 можно полностью восстановить функциональность челюсти с минимальными затратами времени и средств. К основным преимуществам методики относятся:

- быстрое восстановление всего зубного ряда

- возможность установки в любом возрасте

- надежная фиксация конструкции

- правильное распределение жевательной нагрузки

- восстановление функций зубного ряда

- длительный срок службы при правильном уходе (регулярная и тщательная чистка зубов)

- возможность установки без проведения костной пластики

- при необходимости конструкцию можно снять

- процедура проводится всего за несколько посещений

- стоимость такого метода протезирования дешевле, чем цена имплантации на всю челюсть с последующим протезированием.

Помимо этого операция по установке имплантов с немедленной нагрузкой не может быть проведена без наличия необходимого оборудования. Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. оснащен собственным кабинетом рентгенодиагностики с 3D компьютерным томографом и своей зуботехнической лабораторией, благодаря которой работа выполняется максимально качественно и в самые сжатые сроки.

На протезирование по технологии

«all-on-4» до 31 августа действует скидка 10%. Успей записаться!

Тула, ул. Революции, 17 А. +7 (4872)57−04−48.

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Инновационная стоматология на Марата-31

Очень часто именно улыбка определяет тон общения между людьми. Психологи отмечают, что улыбчивые люди более дружелюбны и легче в общении. Но если отсутствует один или несколько зубов, то какой бы ни был радостный повод, улыбаться не хочется.

Избавиться от этой проблемы на сегодняшний день очень легко. В большинстве случаев протезирование — лучший способ забыть навсегда о стеснении и радоваться жизни. В инновационной стоматологии на Марата-31 знают, как вернуть вам красивую улыбку. Тем более, что теперь восстановление зубов в клинике стало еще доступнее за счет возможности оформить беспроцентную рассрочку или кредит.

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Протезирование позволяет восстановить удаленные или разрушенные зубы. Это важно не только с точки зрения эстетики, но и, в первую очередь, здоровья пациента. Ротовая полость — это отправная точка пищеварительной системы человека, и от состояния зубов зависит ее правильная работа.

Кроме этого нехватка зубов, а как следствие неравномерная жевательная нагрузка, со временем может приводить к деформации и перекосу челюсти. Именно поэтому не нужно откладывать визит к стоматологу-ортопеду. В Стоматологической клинике на Марата-31 можно решить даже самые сложные проблемы по восстановлению зубов.

Перечень ортопедических услуг достаточно широк и позволяет найти оптимальный для каждого пациента метод:

Установка металлокерамических коронок. Применяется при восстановлении одного или нескольких отсутствующих единиц зубов.

Цельнокерамические коронки — из-за отсутствия металлического каркаса выглядят более эстетично и естественно.

Коронки из диоксида циркония — самый эстетичный и долговечный вариант протезирования.

Имплантация — можно применять для восстановления одного или нескольких отсутствующих зубов без обточки соседних. Также может сочетаться с установкой коронок при отсутствии большого количества зубов.

Съемное протезирование — наиболее бюджетный вариант, но и менее комфортный и надежный.

Врачи клиники всегда в курсе последних новинок в отрасли стоматологии и регулярно повышают свою квалификацию. Прежде, чем определить конкретные варианты протезирования в нашей стоматологии проводится детальный осмотр полости рта и делается рентгенологическое исследование. После составляется индивидуальный план лечения, где указывается финансовая сторона.

Все протезы изготавливаются на качественном лабораторном оборудовании в клинике на Марата-31.

Внимание! Бесплатная консультация стоматолога — ортопеда

Тула, улица Марата, 31

8 (4872) 57-03-09

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3D Стоматологическая клиника «НоваДэнт»

Ортодонтия — одно из ключевых направлений клиники «НоваДэнт». За многолетнюю практику специалисты клиники наработали большой опыт в области исправления прикуса и установки ортодонтических конструкций.

Зачастую отклонения в развитии зубов и челюстей закладываются в раннем возрасте, и бороться с ними нужно начинать как можно раньше! Правильный прикус важен не только для красоты, но и может отразиться, в конечном счете, на здоровье ребёнка.

У людей с неровными зубами гораздо чаще возникает кариес, заболевания пародонта и височно-челюстных суставов, а со временем даже возникают проблемы с пищеварением. Поэтому желательно обратиться к ортодонту, как можно раньше.

Но если по каким-то причинам в детстве не исправили прикус, то в «НоваДэнте» можно решить эту проблему и во взрослом возрасте!

Современные брекет-системы — это не только металлические конструкции. Врачи клиники «НоваДэнт» работают на всех видах современных систем. Сегодня возможно использовать даже невидимые керамические системы, не вызывающие дискомфорта и практически незаметные для окружающих.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом В каждом случае доктор осматривает пациента и определяет, какая именно ортодонтическая система будет применяться с учетом индивидуальных особенностей и сложности проблемы.

В клинике используются только, качественные брекет-системы, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Первое время после установки необходимо посещать специалиста, поэтому если речь идет о детях, то летние каникулы в этом отношении — идеальное время для того, чтобы начать бороться с проблемой неправильного прикуса. Ребенок сможет адаптироваться к брекет-системе до наступления учебного года.

По всем вопросам, связанным с установкой брекетов, можно проконсультироваться по тел. 570−980. Цены на брекеты в 3D стоматологии «НоваДэнт», Вы можете узнать в прайс листе на сайте. До конца августа действует специальная скидка 10% на установку брекет-системы на одну челюсть. Выбирайте лечение в проверенной стоматологии, такой, как 3D Стоматологическая клиника «НоваДэнт»!

Тула, улица Демонстрации, 1-г (ТЦ «УтюгЪ», 4-й этаж) 8 (4872) 570−980. исправление-прикуса-в-туле.рф

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Стоматология «АспекТ» «АспекТ» — одна из ведущих поликлиник в Туле, находящаяся в центре городе. Удобный подъезд и парковка рядом позволит быстро и с комфортом добраться до стоматологии из любой точки города. Многопрофильная стоматологическая клиника, работающая на рынке с 2000 года. Здесь вас всегда готовы принять опытные стоматологи — ортопед, терапевт, хирург, ортодонт и врач имплантолог. В клинике есть как взрослое, так и детское стоматологические кабинеты. Детские врачи, принимая юных пациентов (детей школьного возраста), делают визит максимально комфортным, заботясь о том, чтобы визит к стоматологу не вызывал у них чувство страха. Медики «АспекТа» уверены, аккуратность и деликатный подход к особенностям каждого малыша очень важны, поскольку умение обращаться с самыми маленькими пациентами — это один из признаков опытного врача. Для лечения используются передовые методы, что гарантирует: больно не будет! Опытный медицинский коллектив, постоянная работа над повышением квалификации специалистов и регулярное обновление оборудования — главные особенности клиники. Для работы используются проверенные материалы и препараты. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Профессионализм врачей и опыт гарантируют прекрасный результат лечения зубов даже в самых сложных случаях. Качество лечения при этом не увеличивает необоснованно стоимость услуг. Цены всегда доступные и зависят исключительно от применяемых материалов. Клиника выполняет лечение качественно и даёт гарантию на все виды услуг.

Услуги, которые оказывает стоматолоигческая клиника «АспектТ»

Лечение кариеса. Лечение зуба с неглубоким кариесом обойдется пациенту в сумму 2,5 — 3,5 тыс. рублей. Если кариесом поражен более глубокий слой дентина, то будет немного дороже, примерно 3,5 — 4,5 тыс. рублей. До 31 августа на лечение кариеса действует скидка 10%.

Установка металлокерамической коронки.

Отбеливание зубов. Отбеливанием, как таковым, мы не занимаемся. Это достаточно беспощадная процедура для эмали зубов. В клинике «Аспект» врач гигиенист с помощью ультразвукового аппарата снимает зубные отложения и покрывает зубки специальной пастой. Данная процедура считается гигиенически целесообразной. Проводить её рекомендуют раз в полгода. Косметический эффект тоже налицо: зубы становятся светлее на 1−2 тона. До 31 августа отбелить зубы можно со скидкой в 20%.

Хирургические операции любой сложности: удаление зуба мудрости, нерва, корня, подготовка к имплантации. Также врачи имеют опыт в проведении операций эстетической направленности. Оперативное вмешательство допускается только после тщательного осмотра и при отсутствии противопоказаний.

Лечение пародонтоза. Пародонтоз — заболевание мягких десен. Болезнь неприятная и если ее не лечить, то со временем приводит к таким тяжелым последствиям, как к выпадение зубов. Дело в том, что при пародонтозе нарушается кровообращение, слизистая оболочка становится тонкой, корни зубов оголяются и сама кость атрофируется. Специалисты «АспектТа» помогут избавиться от этой болезни.

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Акции стоматологии «Аспект»

В стоматологической есть как постоянные, так и сезонные акции:

Скидка по карте «Забота»: по карте «Забота» действует скидка 5% на все услуги клиники. Важно знать, что скидка действует по понедельникам, средам и пятницам!

Скидка для медработников и учителей: скидка 10% на лечение кариеса, пульпита, периодонтита, услуг связанных с гигиеной полости рта действует каждый день для работающих медицинских работников и педагогов. Скидка предоставляется на основании справки с места работы или любого подтверждающего документа с печатью учебного заведения.

Идеальная улыбка. Улыбка является очень важным элементом человеческого общения. Любые проблемы с внешним видом зубов давно и успешно решаются стоматологами. Места сколов, неэстетичные щели между зубами, их укорачивание в связи со стираемостью и многие другие дефекты поможет устранить реставрация зубов в стоматологической клинике «АспекТ». До 31 августа действует скидка 10% скидка до конца 31 августа!

Отбеливание зубов: скидка 20% предоставляется до конца августа всем пациентам.

Лечение еще доступнее. До 31 августа действует 10% скидка на:

- лечение кариеса; - установку металлокерамических коронок; - установку имплантата NORIS (Израиль). Тула, ул. Советская, д. 8. Режим работы: Пн-Пт 9−20, Сб 10−16 Тел.: +7 (902) 844-36-00

31−60−60

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Стоматологическая клиника «Улыбка»

Клиника «Улыбка» предлагает все виды стоматологической помощи для взрослых. Сертифицированные врачи работают на современном стоматологическом оборудование и используют передовые расходные материалы.

Медучреждение расположено в центре города в сквере Льва Толстого у входа в центральный парк. Здесь легко парковаться — парковка находится непосредственно у входа в клинику без лестниц, пандусов и бордюров.

Одно из правил клиники «Улыбка» — гибкое ценообразование без потери качества лечения в зависимости от применяемого оборудования и расходных материалов.

График приема всегда можно согласовать с лечащим врачом.

При финансовых затруднениях есть возможность воспользоваться рассрочкой, тогда любое лечение вы получите сразу и в полном объеме, а оплатить его можно будет в течении 4-х месяцев.

Стоматологи клиники «Улыбка» — врачи высшей категории:

Афонина Элеонора Владимировна

Казимиров Виктор Анатольевич

Врачи имеют более чем 25-летний стаж работы и профессионально оказывают услуги по гигиене, хирургии, терапии, ортопедии, имплантологии, в «одном кресле». Они являются универсалами и могут позиционировать себя на звание «домашний доктор», к которому можно обратиться по любым проблемам стоматологии.

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По стоимости услуг клиника находится в среднем ценовом сегменте. Вот некоторые цены на основные услуги:

Постановка пломбы из светополимеризационного материала — 2000 рублей

Постановка пломбы из материала химического отверждения — 1000 рублей

Лечение и востановление 3-канального зуба — 6000 рублей

Анестезия проводиться карпульными одноразовыми шприцами с иглами, не травмирующими ткань и позволяющими делать безболезненный укол.

Пациентам предлагается расширенная комплексная программа стоимостью 6000 р. по гигиене полости рта включающая:

- ультразвуковое снятие камней,

- шлифовка мягкого цветного зубного налета водоабразивным наконечником Аэр фло,

- полировка с кальцинирующими муссами и покрытие лаком для удаления пятен и трещин,

- глубокое фторирование и снятие чувствительности для профилактики заболеваний эмали.

Тем, кто хочет иметь белоснежную улыбку клиника предлагает отбеливание зубов с лазерной активацией за 6 000 рублей. Процедура безвредная, безболезненная, обладающая лечебным эффектом при воздействии лазера и пролонгированным результатом.

Дентальный лазер также необходим при лечении десен и десневых карманов, слизистой, стерилизации кист, корневых каналов, а также лечения герпеса, хронических трещин и заедов.

Цены на протезирование:

- полный съемный пластинчатый протез на 1 челюсть — 9500 рублей,

- частичный с белыми гибкими нейлоновыми кламерами — 16 000 рублей.

Удаление — 1 000 рублей, по показаниям сделаем подсадку костной ткани для восстановления ровного гребня и последующего протезирования.

Керамическая коронка — 4 500 рублей.

Также следите акциями и действующими скидками это позволит вам сэкономить до 30% от стоимости лечения. узнать о них можно на сайте улыбкастомат.рф

Стоматологическая клиника «Улыбка»:

Ул. Ф. Энгельса, 145 А

Тел.: 31−21−78

+7 (953) 438-08-69

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