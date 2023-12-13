Партнерские роды: как я рожал вместе с женой

Все, что я умею, — это складывать слова в предложения так, чтобы они выглядели созвучными и интересными читателям. Но когда в начале марта этого года моя жена Ангелина предложила мне партнерские роды, слов у меня сначала не нашлось.

Мужественно выторговав у жены время на раздумье, я решил изучить вопрос, чтобы в дальнейшем, пожалуй, ответить емким: «Нет, спасибо». Предположив, что искать советов в «этих ваших интернетах» смысла нет, начал прощупывать почву, опрашивая друзей и знакомых. Большая часть из них, удивленно приподнимая брови, заявляли, что «в родах главное — отвезти и привезти жену обратно». Кто-то пугал байками о том, что я не смогу развидеть увиденное и чуть ли не в день Х побегу подавать заявление на развод. А кто-то просто пожимал плечами: мол, не мужское это дело — участвовать во всяких «женских штуках».

В рамках своих исследований наткнулся на термин «доула». Это такая помощница, которая оказывает психологическую, физическую и эмоциональную поддержку будущей маме. В буквальном смысле держит за руку, если это необходимо. Стоит сопровождение доулы не бог весть каких денег. «Но с её функциями, по сути, с таким же успехом может справиться любой человек», — подумал я. Потом поразмышлял об уникальной возможности увидеть своими глазами, как рождается человек и написать об этом текст . Так и получилось, что через пару недель взвешиваний за и против, я решился на эту авантюру.

Предварительная дата родов у Ангелины стояла на 15 ноября, так что времени для моей подготовки было достаточно. Пара лекций в женской консультации, несколько справок, подтверждающих отсутствие всяких болезней, — вот в принципе и все, что от меня требовалось. А, ну и чистая хлопчатобумажная одежда, в которую я должен был переодеться перед тем, как войти в родовую палату.

В ожидании ПДР время пролетело стремительно, а вот наш сын вылетать на этот свет не спешил. Поэтому 21 ноября я отвез Гелика (да, так я коверкаю имя своей красотки-жены, и что вы мне сделаете?) под наблюдение врачей, а сам вернулся в квартиру — досыпать последние спокойные деньки. Пару дней спустя Ангелина сказала, что роды будут стимулировать в 6 утра 24 числа. Договорившись, что я приеду в «перинаталку» к 7 утра, спокойно перевел телефон в беззвучный режим, поставил его на зарядку и включил на телевизоре изрядно утомивший всех сериал. Каково же было моё удивление, когда часом позже умная колонка вдруг оповестила, что жена пытается на неё позвонить.

— Да, принцесса, шо такое? — в свойственной мне дружелюбной манере поинтересовался я.

— У МЕНЯ ВОДЫ ОТОШЛИ, СОБИРАЙСЯ И ПРИЕЗЖАЙ! — не менее дружелюбно сообщила жена, попутно высказав все, что она думает о людях, которые беспечно отключают звук на телефоне в самые важные моменты их жизни.

В кратчайшие сроки собрав документы и вещи, я передал нашу собаку тестю с тёщей, после чего уехал в роддом, оказавшись там около 10 вечера и в самом начале схваток.

Ожидая океаны крови и море криков, я был удивлён умиротворению, царящему в палате. Вежливые акушерки и врачи постоянно мониторили состояние дел, а моя задача заключалась лишь только в том, чтобы вытирать пот с лица Ангелины, давать ей воду и напоминать о том, чтобы она правильно дышала во время схваток. В перерывах между схватками я болтал о всякой ерунде, понимая, что звук моего голоса помогает Гелику успокоиться и хоть немного расслабиться.

Сами роды прошли практически моментально и как по маслу, не считая той адской боли, которую испытала любовь всей моей жизни в процессе появления на свет нашего ребенка . Марк родился в 4.29, и я знаком с ним с его самого первого крика. Кстати, сдержать слезы радости не получилось, хотя я честно прятал их от умиляющихся акушерок.

Скажу сразу: так как я выбрал стратегически удобный пункт наблюдения у изголовья кровати, удалось избежать, так скажем, детального просмотра рождения сына. Психика сбережена, ура. А вообще, моё присутствие однозначно еще больше сблизило нас с Ангелиной. Мы теперь не просто прости хоспаде супруги — мы родители чудесного малыша. Это не может не объединять.

Партнёрские роды — это роды, когда помимо акушерки, врача и других сотрудников перинатального центра вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек (отец ребенка или иной член семьи).

Партнеру необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт),

сменную одежду (х/б футболка, х/б брюки),

чистую сменную обувь.

Для присутствия партнера на родах необходимо предоставить следующие документы:

флюорография или рентгенография грудной клетки (действуют в течение 12 месяцев с даты проведения исследования).

Партнерские роды доступны каждой семье бесплатно по полису ОМС. Воспользоваться этой услугой могут все желающие.

Партнерские роды возможны при отсутствии у отца ребенка, иного члена семьи инфекционных заболеваний и если нет необходимости в оперативном родоразрешении.