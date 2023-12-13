Дыхание — это жизнь. Свободное дыхание — это здоровая жизнь

erid: 4CQwVszH9pWup6BL2oq, фото: ru.freepik.com

Заложен нос, сосудосуживающие капли не помогают или эффект сохраняется ненадолго? В чем причина и как обрести свободное дыхание, рассказывают врачи клиники «Л’МЕД».

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД» — Когда возникает заложенность носа — становится всё неважно и думаешь только о том, чтобы нос задышал свободно. А если эта ситуация затягивается, то тут уже теряешь покой.



Почему так происходит? Причин может быть множество.

Наталья Лебедева, лор-врач — При вазомоторном рините эффект от сосудосуживающих препаратов кратковременный либо снижается в зависимости от длительности использования.

Вариантов выхода может быть два:

курс консервативной терапии ГКС (гормональные спреи).

оперативное лечение (лазерное прижигание сосудов носа).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Полипы полости носа

Алексей Подмазов, лор-врач — Могут давать стойкую заложенность носа, ухудшение или полное отсутствие обоняния. Лечение чаще всего хирургическое — эндоскопическое удаление полипов.

Без боли — под местной анестезией.

Без разрезов и реабилитации.

Быстро — за 30-40 минут.

Искривление перегородки носа

Алексей Подмазов, лор-врач — Чаще всего сопровождается затруднением или отсутствием носового дыхания, головными болями, частыми риносинуситами. Лечение хирургическое — эндоскопическая септопластика.

Позволяет восстановить носовое дыхание, устранить храп и повысить качество жизни.

Без рубцов — доступ внутри носовых ходов.

Максимально щадящая — кровопотери минимальны.

Сохраняется целостность слизистых оболочек.

Дыхание восстанавливается в полном объеме.

Реабилитация проходит быстро.

Можно проводить одновременно с ринопластикой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Врождённые или приобретённые деформации носа

Глеб Кузнецов, пластический хирург — Лечение — только хирургическое (риносептопластика или ринопластика).

Ринопластика или риносептопластика способствуют устранению следующих недостатков:

горбинки носа,

непропорциональности участков носа,

искривлений,

курносости,

устранение формы «картошки».

Какая операция нужна именно вам и нужна ли вообще, а также какой результат вы получите — подробно можно уточнить только на консультации с доктором.

Может ли пластику сделать любой пластический хирург?

На самом деле, бесспорно, взяться за операцию может любой, но результат в этом случае окажется абсолютно непредсказуем. Гораздо разумнее доверить свой нос профессионалу, у которого ринопластика является профилирующей операцией, которую он проводит постоянно, ежедневно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л’МЕД» на ул. Токарева, 82.

PS: в клинике «Л’МЕД» — нет «плана продаж». В ней комфортно и уютно, а главное, есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости и высокотехнологичную оперативную помощь.

Приятный сюрприз для читателей Myslo — готовая идея новогоднего подарка!

Пушистый снег за окном и легкий морозец напоминают нам о приближении самого волшебного праздника. Пришло время задуматься о подарках близким.

Лучший подарок — нужный! Согласитесь?

Для вас и ваших близких сертификаты номиналом:

1000 руб.,

3000 руб.,

5000 руб.,

10 000 руб.

Важно:

срок действия — бессрочный,

можно использовать частично или полностью,

можно приобрести в регистратуре клиники по графику работы.

Сертификат действует на все услуги клиники:

диагностика,

лабораторные исследования,

прием докторов,

консервативное лечение,

оперативное лечение,

услуги по акциям.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

в сообщениях Клиника Л’Мед | Тула

на сайте:

по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Ждем вас!

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.

Суббота: с 8.30 до 15.00.

Воскресенье: выходной.

Наш сайт: Клиника Л’Мед.

ООО «Лазермед». Реклама.