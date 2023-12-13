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Дыхание — это жизнь. Свободное дыхание — это здоровая жизнь
erid: 4CQwVszH9pWup6BL2oq, фото: ru.freepik.com

Дыхание — это жизнь. Свободное дыхание — это здоровая жизнь

Заложен нос, сосудосуживающие капли не помогают или эффект сохраняется ненадолго? В чем причина и как обрести свободное дыхание, рассказывают врачи клиники «Л’МЕД».

Александр Варев, директор клиники

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

— Когда возникает заложенность носа — становится всё неважно и думаешь только о том, чтобы нос задышал свободно. А если эта ситуация затягивается, то тут уже теряешь покой.


Почему так происходит? Причин может быть множество.

Наталья Лебедева, лор-врач

Наталья Лебедева, лор-врач

— При вазомоторном рините эффект от сосудосуживающих препаратов кратковременный либо снижается в зависимости от длительности использования.

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Вариантов выхода может быть два:

  • курс консервативной терапии ГКС (гормональные спреи).
  • оперативное лечение (лазерное прижигание сосудов носа).
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Полипы полости носа

Алексей Подмазов, лор-врач

Алексей Подмазов, лор-врач

— Могут давать стойкую заложенность носа, ухудшение или полное отсутствие обоняния. Лечение чаще всего хирургическое — эндоскопическое удаление полипов.

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  • Без боли — под местной анестезией.
  • Без разрезов и реабилитации.
  • Быстро — за 30-40 минут.

Искривление перегородки носа

Алексей Подмазов, лор-врач

Алексей Подмазов, лор-врач

— Чаще всего сопровождается затруднением или отсутствием носового дыхания, головными болями, частыми риносинуситами. Лечение хирургическое — эндоскопическая септопластика.

Позволяет восстановить носовое дыхание, устранить храп и повысить качество жизни.

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  • Без рубцов — доступ внутри носовых ходов.
  • Максимально щадящая — кровопотери минимальны.
  • Сохраняется целостность слизистых оболочек.
  • Дыхание восстанавливается в полном объеме.
  • Реабилитация проходит быстро.
  • Можно проводить одновременно с ринопластикой.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Врождённые или приобретённые деформации носа

Глеб Кузнецов, пластический хирург

Глеб Кузнецов, пластический хирург

— Лечение — только хирургическое (риносептопластика или ринопластика).

Ринопластика или риносептопластика способствуют устранению следующих недостатков:

Ринопластика 2.png

  • горбинки носа,
  • непропорциональности участков носа,
  • искривлений,
  • курносости,
  • устранение формы «картошки».

Пластика.png

Какая операция нужна именно вам и нужна ли вообще, а также какой результат вы получите — подробно можно уточнить только на консультации с доктором.

Может ли пластику сделать любой пластический хирург?

Рноплстика 3.png

На самом деле, бесспорно, взяться за операцию может любой, но результат в этом случае окажется абсолютно непредсказуем. Гораздо разумнее доверить свой нос профессионалу, у которого ринопластика является профилирующей операцией, которую он проводит постоянно, ежедневно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л’МЕД» на ул. Токарева, 82.

PS: в клинике «Л’МЕД» — нет «плана продаж». В ней комфортно и уютно, а главное, есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости и высокотехнологичную оперативную помощь.

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  • срок действия — бессрочный,
  • можно использовать частично или полностью,
  • можно приобрести в регистратуре клиники по графику работы.

Сертификат действует на все услуги клиники:

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  • лабораторные исследования,
  • прием докторов,
  • консервативное лечение,
  • оперативное лечение,
  • услуги по акциям.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

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  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Ждем вас!

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Наш сайт: Клиника Л’Мед.

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