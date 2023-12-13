Дыхание — это жизнь. Свободное дыхание — это здоровая жизнь

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»
— Когда возникает заложенность носа — становится всё неважно и думаешь только о том, чтобы нос задышал свободно. А если эта ситуация затягивается, то тут уже теряешь покой.
Почему так происходит? Причин может быть множество.
Наталья Лебедева, лор-врач
— При вазомоторном рините эффект от сосудосуживающих препаратов кратковременный либо снижается в зависимости от длительности использования.
Вариантов выхода может быть два:
- курс консервативной терапии ГКС (гормональные спреи).
- оперативное лечение (лазерное прижигание сосудов носа).
Полипы полости носа
Алексей Подмазов, лор-врач
— Могут давать стойкую заложенность носа, ухудшение или полное отсутствие обоняния. Лечение чаще всего хирургическое — эндоскопическое удаление полипов.
- Без боли — под местной анестезией.
- Без разрезов и реабилитации.
- Быстро — за 30-40 минут.
Искривление перегородки носа
Алексей Подмазов, лор-врач
— Чаще всего сопровождается затруднением или отсутствием носового дыхания, головными болями, частыми риносинуситами. Лечение хирургическое — эндоскопическая септопластика.
Позволяет восстановить носовое дыхание, устранить храп и повысить качество жизни.
- Без рубцов — доступ внутри носовых ходов.
- Максимально щадящая — кровопотери минимальны.
- Сохраняется целостность слизистых оболочек.
- Дыхание восстанавливается в полном объеме.
- Реабилитация проходит быстро.
- Можно проводить одновременно с ринопластикой.
Врождённые или приобретённые деформации носа
Глеб Кузнецов, пластический хирург
— Лечение — только хирургическое (риносептопластика или ринопластика).
Ринопластика или риносептопластика способствуют устранению следующих недостатков:
- горбинки носа,
- непропорциональности участков носа,
- искривлений,
- курносости,
- устранение формы «картошки».
Какая операция нужна именно вам и нужна ли вообще, а также какой результат вы получите — подробно можно уточнить только на консультации с доктором.
Может ли пластику сделать любой пластический хирург?
На самом деле, бесспорно, взяться за операцию может любой, но результат в этом случае окажется абсолютно непредсказуем. Гораздо разумнее доверить свой нос профессионалу, у которого ринопластика является профилирующей операцией, которую он проводит постоянно, ежедневно.
Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л’МЕД» на ул. Токарева, 82.
PS: в клинике «Л’МЕД» — нет «плана продаж». В ней комфортно и уютно, а главное, есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости и высокотехнологичную оперативную помощь.
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