Блюда зимней кухни

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Вареные, соленые и маринованные продукты, сырые и замороженные витаминные смеси: всего в ассортименте готовых овощей «Мираторга» – более 300 наименований. Увеличивать объемы их выпуска позволяет собственная сырьевая база – а это свыше 3800 га, на которых овощи выращиваются в открытом грунте в максимально естественных условиях и собираются на пике зрелости. Для их хранения и переработки «Мираторг» построил под Тулой высокотехнологичное предприятие, позволяющее выпускать продукцию, соответствующую самым строгим стандартам пищевой безопасности.

Соленья и отварные овощи – хиты продаж предновогоднего сезона. Полностью готовые к употреблению продукты или полуфабрикаты экономят время и позволяют разнообразить праздничный стол гарантированно качественными блюдами. К нынешнему сезону агрохолдинг «Мираторг» расширил эту линейку, увеличив сроки хранения новинок за счет оптимально подобранной, «как у бабушки», рецептуры.

Огурцы и чеснок стали одними из первых культур, с которыми «Мираторг» ровно год назад запустил свой проект по засолке овощей. Компания изначально сделала ставку на традиционную технологию без использования консервантов, уксуса и лимонной кислоты – только соль, вода и сырье собственного производства. Специи и пряности – по вкусу.

В результате такого способа приготовления соленые, к примеру, огурцы сохраняют большую часть полезных веществ (кальций, калий, фосфор, магний, железо и цинк) и витаминов (В1, В2, В5, В6, С, Е, РР и даже провитамин А). Также в процессе брожения образуется молочная кислота, которая понижает уровень холестерина в крови.

На основе такого продукта можно приготовить рассольник, азу, винегрет или любой другой салат, он хорош и как самостоятельная закуска, и в качестве дополнения к любому гарниру или мясу. Это же можно сказать и о чесноке, добавив, что в соленом варианте он остается таким же хрустящим, но приобретает более нежную структуру, теряя терпкость и острый запах. Такой вариант поможет тем, кто не переносит его в свежем виде, укрепить иммунитет в период зимних простуд.

Главный секрет – стерильность

А вот для того, чтобы приготовить капусту так, чтобы она не бродила и не закисала в больших объемах, технологи «Мираторга» долго экспериментировали с сахаром – промышленная рецептура предписывает его использование. Но оказалось, что без него как раз достигается и необходимый вкус, и более длительный, до двух месяцев, срок хранения.

– Главный секрет качественной закваски капусты – чистота. Мы тщательно готовим производственную линию, моем и обрабатываем ее перед началом работы. Для своего продукта используем поздние сорта капусты, внимательно отбирая кочаны без трещин и брака, – рассказывают сотрудники предприятия «Мираторг» по переработке овощей. – После очистки и нарезки капуста перемешивается с морковью и специями и в стерильных контейнерах под гнетом отравляется в камеру ферментации, где выдерживается до шести дней. Все это время она дегустируется технологами и службой контроля качества, и только готовый продукт отравляется в камеру охлаждения, откуда затем поступает на фасовку.

Удивительно, но полезные свойства такого продукта в несколько раз выше, чем у свежей белокочанной капусты, из которого он приготовлен.

Одного только витамина С здесь больше, чем в лимоне, апельсине и других цитрусовых.

Квашеную капусту с морковью «Мираторг» выпускает в 600-граммовых лотках, маринованный вариант – 700 г. Огурцы и чесок – как в пластиковых контейнерах, так и в вакуумной упаковке от 200 до 900 г. В этой же линейке есть морковь по-корейски – полностью готовый к употреблению салат в лотках по полкило. Для нее, к слову, технологи агрохолдинга подобрали самый оптимальный вариант нарезки в 3,5 мм.

При этом в течение всего срока годности каждой партии солений на предприятии «Мираторга» хранятся их образцы – это позволяет проконтролировать состояние продукции в любой момент. Более того, раз в квартал приготовленные таким способ овощи проходят исследования в независимых лабораториях – компания отправляет их прямо с конвейера в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Тульской и Орловской областях» и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», где проводится, в том числе, и фитосанитарный контроль – проверяется наличие остатков запрещенных и вредных веществ.

Ресторанный вкус в домашних условиях

Выпускает «Мираторг» и отварные овощи – картофель, морковь и свеклу как в целом виде, так и резаными на кубик и соломку. Все они выращены на собственных полях в Тульской и Брянской областях и в Ставропольском крае, а на прилавок поступают в вакуумной упаковке по 0,5 и 1,0 кг – такие форматы востребованы и у домохозяек, и в предприятиях общепита.

Большой популярностью пользуются новинки: так, «Картофелем отварным в мундире со специями» – это возможность всего за 5-7 минут приготовить сытный ужин, просто разогрев его в микроволновке. Хорошо восприняли потребители «Картофель для запекания в СВЧ-печи» – это мытые клубни большого, до 350 грамм, калибра. Они за 15 минут в духовке или микроволновой печи превращаются в полноценный гарнир, в который для «ресторанного» вкуса можно добавить сыр или сливочное масло.

На стадии тестирования еще ряд изделий овощной линейки – интерес к ней растет не только в праздничный период. Всю продукцию можно найти как в магазинах собственной сети агрохолдинга, так и в федеральном ритейле.

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