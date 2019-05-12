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Оториноларинголог про храп и зависимость от капель для носа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Оториноларинголог про храп и зависимость от капель для носа

Почему безобидные на первый взгляд препараты могут вызывать сильнейшее привыкание? Стоит ли идти на прием к врачу с обычным насморком? И чем опасны остановки дыхания во сне?

Обо всем этом Myslo рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Тульской областной клинической больницы, специалист с 12-летним стажем работы Елена Быковцова.

Привыкание к каплям для носа сегодня не редкость. Почему оно возникает?

 – Самое простое, что вы можете сделать, когда у вас заложен нос, – закапать сосудосуживающие капли. Именно это часто и играет злую шутку. Пациенты начинают использовать капли в нос бесконтрольно: они доступны в любой аптеке, стоят недорого, да еще и постоянно рекламируются. И хотя в каждой рекламе есть призыв проконсультироваться с врачом, он часто остается незамеченным.

Зависимость от капель в нос – серьезная и часто встречающаяся проблема. Немного объясню механизм. Нарушение носового дыхания по разным причинам происходит из-за расширения сосудов нижних носовых раковин, которые, в свою очередь, ведут к уменьшению носовых ходов и затруднению дыхания. 

Основное действующее вещество любых сосудосуживающих капель – адреналин. Он сужает сосуды и позволяет снова свободно дышать. Но если мы каплями запускаем этот процесс снова и снова, в организме нарушается выработка естественного гормона. Если мы используем капли несколько месяцев, нарушение становится стойким, и организм уже не может без капель. Если не предпринимать никаких действий, процесс будет необратимым: будет увеличиваться не только потребность в каплях, но и в их количестве. 

Как долго можно безопасно пользоваться каплями? 

– Согласно инструкции, сосудосуживающими каплями можно пользоваться 5-7 дней. Как только вы пролонгировали этот период, вы становитесь зависимы.

И это опасно: зависимость от сосудосуживающих капель приравнивается к наркотической.

Она очень мешает человеку и рано или поздно приводит к тому, что ни увеличение дозы, ни увеличение частоты приема капель уже не могут скорректировать носовое дыхание.

Когда нужно бить тревогу и обращаться к врачу? 

– Желательно сразу после того, как заболели. Если насморк лечить правильно, он должен пройти за 5-7 дней. Так что не стесняйтесь идти к специалисту даже за небольшим советом. 

Если вы пользуетесь каплями 10 дней и более и не можете без них обходиться, то посещение врача откладывать точно нельзя. От продолжительности использования сосудосуживающих капель зависит выбор лечения. Может быть выбрана консервативная терапия и хирургическое вмешательство.

Если пациент пользуется каплями несколько месяцев, то, скорее всего, избавиться от проблемы можно консервативным путем. Но если зависимость от сосудосуживающих капель затянулась на годы, чаще всего прибегают к хирургическому лечению. Как правило, таким пациентам проводят вазотомию, операцию, направленную на снижение размера слизистой носовых раковин. Она сводится к разрушению части сосудистых сплетений, расположенных между эпителием и костью.

Есть ли безопасные сосудосуживающие капли? 

– Нет. Есть капли, которые не вызывают зависимость. Но у них другой принцип действия. Они не сужают сосуды и не будут регулировать носовое дыхание.

Еще одна распространенная проблема – храп. Насколько он опасен?

– Храп – это всегда повод обратиться к врачу. Его нужно лечить обязательно, поскольку он, безусловно, опасен для организма.

Есть такое понятие, как синдром обструктивного апноэ, когда за ночь из-за храпа у человека может возникать до 300 раз остановка дыхания.

Это приводит к кислородному голоданию и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому не затягивайте с лечением. 

Для избавления от храпа зачастую нужна помощь сразу нескольких специалистов, но сначала следует пойти именно к лор-врачу, он даст вам дальнейшие рекомендации. 

Почему возникает хронический тонзиллит? Обязательно ли делать операцию? 

– На формирование хронических процессов влияет много факторов. Это не только анатомические и физиологические особенности, но и экология. Чтобы защитить себя, старайтесь не переохлаждаться и своевременно обращайтесь к врачу. Операцию чаще всего делать не обязательно. Есть консервативные, но действенные методы лечения. Кроме того, тонзиллит можно лечить криовоздействием – это бескровный и безболезненный метод, который позволяет нормализовать функцию миндалин.

Из досье Myslo
Елена Юрьевна Быковцова
 
В 2007 году окончила Омский государственный медицинский университет.
 
Окончила ординатуру Рязанского государственного медицинского университета им. академика Павлова.
 
Работала в Новомосковской городской больнице.
 
С 2011 года заведующая лор-отделением  ТОКБ, главный оториноларинголог Департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:43 +2
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