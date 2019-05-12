Никита Высоцкий: «Надеюсь, что фильм о войне по сценарию отца будет снят»

Встреча со зрителями прошла в Тульском академическом театре драмы. Никита Владимирович проникновенно читал стихи, в том числе из репертуара своего отца Владимира Семеновича Высоцкого. А перед выступлением Никита Высоцкий ответил на наши вопросы.

- Никита Владимирович, а Вы служили? У Вас есть звание?

- Я — гвардии старший сержант, после института служил полтора года: год — на Западной Украине, в Черновцах и в Ивано-Франковске. А последние полгода — в Москве.

- Какой род войск?

- Пехота… А куда еще — с моим ростом? В танк не залезу. Десантура? Там тоже все приземистые, чтобы в самолете много места не занимали.



- И какие у Вас воспоминания об армии? Дедовщина была?

- Вы знаете, я много про это слышал, знаю, что это было, видел это. Но не жалею ни о чем, что было в армии. Не считаю, что это потерянные годы, и мне точно всё это пошло на пользу. Дедовщина была и, наверное, она есть, но — как бы это сказать? — она страшна в разговорах, особенно тех, кто не служил. Пересказываются какие-то наиболее страшные вещи, которые, в общем, случаются и на гражданке: и преступления, и избиения всякие бывают. Но это в армии было не главное. И для меня, наверное, основной трудностью было как раз не это. Может, потому что мне было уже 22 года - я же пошел в армию после института. Главная сложность — то, что в войсках служат по уставу…



- Дисциплина?

- Дисциплина, отсутствие каких-то мелких радостей, к которым привыкли особенно москвичи: обычных развлечений, отдыха. И мне было просто откровенно трудно — физически, хотя я спортом занимался, и морально. Я уже был женат, и через два месяца после того, как я ушел в армию, у меня родился сын.



Никита Высоцкий и его отец Владимир Высоцкий.

- Но я считаю, что мужчина должен проходить через это. Одно дело, что он пройдет через это в 18 лет или как я в 22 года. Бывают мужчины с затянувшейся юностью или детством — взрослые люди, а все еще дети, под маминым крылом, под опекой родительской… Все равно мужчина рано или поздно сталкивается с жесткостью, даже с жестокостью. Он потому и мужчина, что должен уметь всё превозмочь, должен уметь оставаться собой, не ломаться в самых сложных ситуациях.

- Я не скажу, что всем рекомендую идти служить, но жить и бояться, что тебя все-таки поймают, до 30 лет прятаться, обзаводиться какими-то справками, на мой взгляд, не по-мужски. Это хуже, чем отслужить, так мне кажется…

- Своих сыновей так воспитываете?

- У меня двое сыновей. И один из-за высшего образования в МГУ армию не проходил. У них были — понятно — какие-то там сборы. Старший сын много лет жил не в России, и поэтому его тоже это обошло. Но мне кажется, что они воспитаны мужчинами. Они обошлись без такой службы в армии, как у меня была. Может быть, это и не самую лучшую роль сыграло. Все равно — я повторюсь — они сталкивались с жизнью, как мы все, и может быть, им было труднее, чем их сверстникам, кто отслужил, труднее встать в этой жизни крепко на две ноги, чем тем ребятам, которые сумели пройти армию.

- Я уже восемь лет преподаю (Никита Высоцкий преподаёт на кафедре режиссуры и актёрского мастерства во МГУКИ, - прим. авт.), и много от студентов слышу, что год, который сейчас надо отслужить — потерянный. Я говорю: «Вы будете бегать от армии, вы потеряете больше года за этими пряталками, сборами медицинских справок и так дальше… И неизвестно, где бы вы больше приобрели». Трудно — да, иногда очень трудно. Иногда страшно, иногда есть вещи, без которых человек, наверное, мог бы обойтись. Но, тем не менее, я не за чисто контрактную армию, я считаю, что по призыву надо служить.



- Расскажите о своей творческой деятельности: есть какие-то новые проекты?

- Я продолжаю работать над самым главным, что есть, чем я занимаюсь: это музей Высоцкого, в котором я вот уже двадцать два года. В начале этого года на отцовский день рождения мы открыли новую экспозицию и вообще обновили всю зрительскую часть музея Высоцкого. Получилось хорошо. Выставка получилась очень современная, динамичная, насыщенная.

Мы обновили зал, театральный и концертный, и вообще само лицо музея изменилось, стало таким более современным.

И при этом, мне кажется, мы не утратили какой-то атмосферы, которая была в этом доме и раньше. Этим я буду заниматься, наверное, сколько Бог сил даст.



Я работаю в кино в разных ипостасях: актером — все меньше, а все больше занимаюсь такой вот руководящей — продюссированием, написанием сценариев, режиссурой. Но это не основная часть моей жизни. Я преподаю в институте на актерском. Не знаю, буду ли набирать вместе с другими педагогами курс, потому что заканчивают ребята, с которыми мы работаем. Посмотрим, посоветуемся, поговорим… Думаю, что и дальше тоже буду этим заниматься.



- И чуть подробнее о проекте, с которым вы приехали в Тулу…

- На самом деле спектакль по Высоцкому — даст Бог, не надо загадывать, мы может быть привезем в памятные дни отцовские — 25−26 июля, в Тулу.

А сегодня — военная программа, и не только Высоцкий: разные песни и стихи.

- А есть у вас какой-то любимый фильм о войне, любимая песня?

- Сложно сказать… Но, наверное — «Судьба человека», «Летят журавли».

Более поздние, более современные картины есть хорошие, но может быть уже в силу возраста они меня так не трогают. Был фильм, который очень многим понравился молодым людям, совсем другого поколения, не такого, как я: по сценарию Володарского «Мы из будущего», там Данила Козловский сыграл одну из первых своих звездных ролей. Он так хорошо сделан, хорошо сыгран…

- Я видел картину «Сталинградская битва», ту, что сделал Бондарчук — хорошая картина, но не впечатляет так сильно.

Я очень надеюсь начать работу над фильмом «Венские каникулы», это совместный сценарий Володарского и моего отца.

Это история о самом конце войны, о её завершении, о нескольких военнопленных и военнослужащих из разных стран. Это история очень драматичная, очень красивая, и, думаю, очень сложная для сегодняшнего исполнения.

Но я знаю, что довольно мощные продюсеры за это дело взялись. И, может быть, на этот раз она состоится — к каким-то юбилейным датам победным или сама по себе. Я верю, очень жду ее, потому что у отца вообще — каждая десятая песня о войне. Он — из военной семьи, он очень чувствовал эту тему, и в сценарии, в «Венских каникулах», там это есть. Ну, будем ждать, посмотрим!

Из досье Myslo

Никита Владимирович Высоцкий.

Родился 8 августа 1964 года в Москве.

Сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой, младший брат Аркадия Высоцкого.

Окончил Школу-студию МХАТ (курс Андрея Мягкова).

Директор Государственного культурного центра-музея В. C. Высоцкого (ГКЦМ), учредитель и исполнительный директор Благотворительного Фонда Владимира Высоцкого.

Получил Царскосельскую художественную премию «За создание Центра имени Владимира Высоцкого и сохранение творческого наследия поэта».

Преподает на кафедре режиссуры и актерского мастерства во МГУКИ.

Режиссёр и педагог в мастерской Николая Скорика.

Женат. Есть два сына — Даниил и Семён, и дочь Нина.