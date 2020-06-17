От проблем с памятью пожилых спасут чтение вслух, кроссворды и стихи

Залог здоровья и долголетия – активная и интересная жизнь! На фото Валентина и Вячеслав Пирязевы.

Советы дает гериатр – врач, который занимается лечением и профилактикой болезней у людей старше 60 лет.

В очередном выпуске проекта «Отвечают врачи» с туляками пообщалась главный внештатный гериатр Тульской области Наталья Мартынова.

— Я пожилой человек, иногда вынуждена выходить из дома даже в период пандемии. Как обезопасить себя?

– Обязательно надевайте маску, перчатки и соблюдайте дистанцию в местах скопления людей не менее 1,5-2 метров. И еще один важный момент: возвращайтесь с улицы правильно. Сразу, как только вы зашли, не спешите разбирать сумки с продуктами. Сначала помойте руки в перчатках с мылом, снимите их и только потом — маску с лица. После этого можно снять верхнюю одежду, потом надо снова помыть руки с мылом. Только после таких манипуляций можно разбирать покупки.

— Бабушке 80 лет, живет одна. Хотим забрать ее к себе. Как это сделать правильно? И стоит ли забирать человека из его родной квартиры?

– Оторвать человека от привычного места — задача сложная. Пожилые люди привыкают к своим квартирам, чувствуют себя там хозяевами, сменить место жительства в таком возрасте — большой стресс. И это очень серьезно. Перемены могут ухудшить состояние здоровья, обострить ухудшение памяти.

Чтобы посмотреть, сможет ли бабушка жить в вашей квартире, перевезите ее к себе на время, постарайтесь создать максимально комфортные условия. Вполне возможно, что она так и не сможет жить в новой обстановке. Тогда вам придется решать вопрос другим способом, чтобы не оставлять родственницу в одиночестве.

– Слышал, что решение кроссвордов помогает при проблемах с памятью. Это так?

– Да. Это так называемый когнитивный тренинг. Пожилым людям полезно читать книги вслух, обязательно чтобы они сами слышали свою речь, разгадывать кроссворды и разучивать стихи. Это всё отлично тренирует память.

– Есть ли какие-то рекомендации по питанию в пожилом возрасте? Бабушка очень любит копченую колбасу. Это не вредно?

– В рацион пожилого человека обязательно должны входить овощи, фрукты, каши. Ваша бабушка может съесть и копченую колбасу, но в небольшом количестве и не каждый день. Мы все люди, нам хочется чего-то вкусного, и немного таких лакомств можно себе позволить. При этом основные блюда в рационе должны быть полезными.

Также мы рекомендуем пожилым людям употреблять уже готовые витаминные комплексы. В них сбалансированы витамины и минеральные вещества, что идет на пользу пожилым людям.

– У мамы стала проявляться мышечная слабость. Есть ли возможность от нее избавиться?

– Мышечная слабость характерна для людей старше 65 лет, это так называемая мышечная саркопения.

Каждая мышца в организме должна работать, поэтому пожилым людям нужно делать утреннюю гимнастику по 20−30 минут каждый день.

Гимнастика должна включать некоторые силовые упражнения, например с гантелями. Дома нет гантелей? Не беда! Замените их пластиковыми бутылками с водой, начиная с пол-литровой. Пожилым нужно тренировать мышцы рук, делать упражнения на растяжку для грудной клетки.

Это важно, потому что параллельно со слабостью мышечной системы всегда идет остеопороз, кости становятся хрупкими. Тренируя во время гимнастики мышцы, вы также укрепляете костную систему и не даете кальцию быстро вымываться. В среднем за неделю должно быть минимум 150 минут физических упражнений.

– Какими продуктами можно компенсировать вымывание кальция?

– Молочнокислыми. Кстати, пожилым людям лучше употреблять именно молочнокислые продукты, а не молоко. С возрастом уменьшается или прекращается выработка фермента, который расщепляет казеин молока. Поэтому молоко может вызвать диарею, вздутие или повышенное газообразование. Если остеопороз уже есть, одними продуктами можно не справиться. Чтобы определить, есть ли у человека остеопороз, нужно провести денситометрию, определить уровень кальция. По ее результатам врач сможет назначить нужные препараты.

? Слышал, что если пожилой человек постоянно лежит, у него может развиться пневмония. Это правда?

– Да, может случиться застойная пневмония. Чтобы ее не было, лежачего человека нужно как можно чаще поворачивать в постели, сажать, делать ему массаж спины и грудной клетки, заниматься дыхательными упражнениями. Есть одно упражнение для хорошей работы легких — надувание обычного резинового шарика. Это просто, но эффективно.

Досье Myslo

Наталья Александровна Мартынова

Окончила Воронежский государственный медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело».

В 2017 году прошла переподготовку по специальности «Гериатрия».

Врио начальника по лечебной работе Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда.