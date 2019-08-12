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Музыканты группы «На-На»: История с Алибасовым – это только его дело
Фото Алексея Пирязева.

Музыканты группы «На-На»: История с Алибасовым – это только его дело

На фестивале «Среднерусская возвышенность» в «Золотом городе» выступил первый в истории России мужской бэнд, сводивший с ума миллионы поклонниц. 

Ребята из «На-На» до сих пор в отличной форме – и физической, и музыкальной. 
 
Нанайцы не стали томить публику и начали концерт со своего главного хита — «Фаина». Ну, а потом были любимые «Шляпа», «Алёна», «Где ты была?» и другие, а также новые песни «Хэй, бейба!», «Считаю медленно до ста» и «Зинаида».
 

Перед выступлением артисты дали интервью Myslo. Сейчас в коллективе работают «старожилы» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а также Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.
 
- Ребята, вы любите выступать на фестивалях?
 
Владимир: — Нам очень нравится выступать на открытых площадках и еще когда есть танцпол. У нас в программе 80% новых песен, они как раз рассчитаны на то, чтобы народ двигался.
 
- В чем секрет популярности ваших песен, которым уже 20−25 лет?
 
Михаил: — Эти песни — вне времени. Большинство артистов сейчас делают ставку на моду и коммерческий успех.
 
Владимир: — А наши песни были сделаны вне моды, по-этому они живы до сих пор.
 

Михаил Игонин, 29 лет. Вокал, барабаны, клавишные. 
- У группы скоро юбилей — 30 лет. Когда всё это начиналось, вы понимали, что делаете революцию в шоу-бизнесе?
 
Вячеслав: — Нет конечно. Мы просто кайфовали от того, что мы делаем. Занимались музыкой, а не революцией, и не думали, что будет.
 
- А правда, что название «На-На» придумал ведущий Олег Марусев?
 
Вячеслав: — Да, это реальная история. Группа уже стояла за кулисами, нас надо было как-то объявлять, а названия еще не было. И Марусев прям на ходу придумал нам название.
 
Леонид Семидьянов, 44 года. Вокал, саксофон, бас-гитара. 
- Есть ли рецепт создания хита? Ведь самые ваши известные песни «Фаина» и «Шляпа» писались, как говорится, «на коленке»…
 
Владимир: — Настоящий хит просчитать невозможно.
 
Михаил: — Сейчас везде руководит коммерция, народ стремится срубить денег по-быстрому, урвать куш, и многие треки-однодневки завтра уже и не вспомнятся. А наши песни писались душой.
 
- Ваш новый клип «Считаю медленно до ста» в интернете набрал более двух миллионов просмотров…
 
Владимир: — Ну это еще мало. Идея снять клип в бассейне пришла в голову режиссеру, он вдохновился французской комедией, в которой мужички собрали сборную по синхронному плаванию. Мы решили тоже сделать свою команду.
 
Леонид: — После выхода нашего клипа наши синхронисты завоевали золотую медаль на соревнованиях (смеется).
 
Михаил: — Это просто стёбный клип, чтобы люди улыбнулись и кайфанули.
 
Вячеслав: — У нас не было цели показать свои спортивные тела, как раз наоборот. Я специально ел пиццу и набирал килограммы, чтобы было посмешнее.
 

 
- За столько лет возникало ли у вас желание уйти в сольное плавание?
 
Владимир: — Было, но всё же мы умные люди, даже мудрые, и понимаем, что в нашем шоу-бизнесе нужно держаться стаей. У нас есть общие интересы и вне сцены, мы часто отдыхаем вместе после гастролей и очень любим то, чем занимаемся. Мы не живем тем, что создали в 90-е. У нас много кассовых концертов, мы востребованы, пишем новые песни.
 

Владимир Политов, 48 лет. Вокал, гитара, клавишные. 
- Сейчас только ленивый не обсуждает историю с отравлением Бари Алибасова. Это как-то сказалось на вашей востребованности?
 
Владимир: — Абсолютно нет. Бари Алибасов — это Бари Алибасов, а группа «На-На» — это группа «На-На». То, что происходит с Бари, это его дело. Мы занимаемся музыкой, а не хайпом и пиаром. Хотя на самом деле отравление было. Есть заключение двух авторитетных клиник — Склифосовского и Минэкономразвития, что действительно было отравление, пищевод сузился до 8 мм, и Бари по жизни сейчас ест только жидкую пищу.
 
- Если вернуться в 90-е годы, по чему больше всего ностальгируете?
 
Владимир: — По пейджеру!
 
Михаил: — Я по тетрису.
 
Леонид: — По культовым фильмам, которые только-только тогда пришли из-за границы.
 
Владимир: — Но самая большая ностальгия — по общению, тогда не было всех этих гаджетов, соцсетей, было общение глаза в глаза.
 
Вячеслав: — В 90-х была какая-то особенная музыкальная атмосфера! Все старались сделать интересное шоу. Мы с Филей Киркоровым соревновались, кто круче, кто даст больше концертов в «России». Мы дали 13, а он на следующий год — 14 (смеется).
 
Вячеслав Жеребкин, 50 лет. Вокал, бас-гитара. 
Владимир: — И между артистами отношения были другие. Сейчас на сборных концертах все по своим гримеркам сидят.
 
Вячеслав: — Тусовки были! После концерта никто не убегал домой, все оставались, тусили, из гримерки в гримерку переходили, встречались в ресторане, сидели, общались, бухали, и в результате даже создавались новые номера.
 
Владимир: - А раньше Алла Борисовна или Иосиф Кобзон, проходя мимо гримерок даже начинающих артистов, всегда здоровались!
 
- Ваше пожелание нашим читателям.
 
Михаил: — Хорошего настроения, крепкого здоровья и чтобы у всех дома всё было хорошо! Мирного неба над головой.
 
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 17:55 +3
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