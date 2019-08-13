Где в Туле найти шикарное напольное покрытие и двери?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Почему многие предпочитают небольшие магазины крупным сетевикам и где в Туле можно найти напольное покрытие с пожизненной гарантией?

В Туле сетевых магазинов, в ассортименте которых есть качественное напольное покрытие и двери, достаточно много, но при этом те, кто хотят приобрести действительно качественный товар отправляются в компанию «Красивый дом».

Компания «Красивый Дом» много лет работает в Туле и специализируемся на разработке и изготовлении эксклюзивных интерьерных решений на основе натурального дерева и сопутствующих материалов. Сотрудники компании уверены, что любое помещение начинается с двери, а пол задает ему основной тон, поэтому пренебрегать их качеством просто нельзя.

Так почему же именно «Красивый Дом»?

1. Качество на первом месте

Не секрет, что сетевые магазины часто заманивают покупателей низкими ценами. Цена для покупателя, естественно, важна, но прежде всего ему нужен качественный товар, который не придется через несколько лет менять.

Именно по такому критерию компания «Красивый дом» отбирает производителей, с которыми работает. Большая часть из них уже долгие годы является партнером компании.

2. Выбор не глазами, а руками

На картинках в интернет-магазинах все красиво, но вот оценить качество материала по достоинству можно только лично посетив магазин. Еще одна важная деталь – качество цветопередачи монитора, да и само фото изделия, представленного на интернет-площадке может скрывать его реальные цветовые характеристики.

Если хотите быть уверены в цвете пола и дверей, то лучше отправиться в компанию «Красивый дом» и выбрать именно то, что вы хотели.

3. Надежность

Чем больше компания, тем сложнее связь с ней. Если, например, заказанный в интернет-магазине товар не устроил, то процесс возврата может оказаться достаточно длительным: заказать и оплатить обратную доставку, дождаться рассмотрения заявки и возврата денег...

Когда же продавец находится в Туле, то тут проблемы исчезают сами собой. Все вопросы можно решить за один день. Не нужно тратить лишнее время и деньги.

4. Особенный ассортимент

Ни в одном сетевом магазине вы не найдете тех коллекций, которые есть в «Красивом Доме». Для сетевых магазинов производители выпускают специальные коллекции, дешевле по цене, ниже качеством: меняют ширину, длину и толщину шпона. При укладке и эксплуатации экономия на этапе покупки может обернуться лишними расходами: потребуется лишний слой лака и более бережное отношение к покрытию – падение тяжелых предметов может привести к появлению царапин и другим дефектам, а значит ремонту и новым тратам.

Именно поэтому «Красивый Дом» выбирает только те коллекции, за качество которых можно ручаться. Так, например, в ассортименте магазина есть ламинат Alloc с пожизненной гарантией. С этим производителем компания сотрудничает уже более 12 лет и за эти годы многие покупатели повторно возвращались в «Красивый Дом» именно за ламинатом Alloc, так как он обладает повышенной износостойкостью.

Также в ассортименте много художественных модулей для пола, из которых можно создать не просто напольное покрытие, а настоящее произведение искусства.

Есть коллекции пробковых полов, которые подойдут тем, кто хотел бы в своем доме необычный пол, например, с натуральным кожаным покрытием.

В наличие есть и виниловая доска, она не боится не воды, ни влаги.

Что касается дверей, то магазин «Красивый Дом» является официальным дилером дверей от фабрики «Софья», которая дает три года гарантии на свою продукцию. Для создания дверей используется итальянское оборудование, как и дизайн самих дверей.

В коллекциях фабрики «Софья» есть все возможные варианты дверей и механизмов: раздвижные, межкомнатные, открывающиеся в любую сторону, невидимые двери... Несмотря на то, что производитель один, ассортимент его настолько широк, что сможет удовлетворить потребности любого покупателя.

5. Сотрудничество с дизайнерами