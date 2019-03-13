Весна! Начинается горячая пора для дачников

Зима закончилась, а значит, впереди дачный сезон. Омрачить ожидание теплых солнечных деньков может разве что отсутствие воды на земельном участке.

А ведь именно из-за отсутствия воды многие лишний раз отказывают себе в удовольствии провести выходные на свежем воздухе. Другие имеют приусадебный участок, но не занимаются им, потому что таскать воду ведрами, чтобы полить рассаду, – удовольствие малоприятное.

На самом деле решить проблему проще, чем кажется. Для того чтобы круглый год иметь на участке чистую воду, достаточно пробурить артезианскую скважину. Кстати, многие владельцы частных домов выбирают именно артезианскую скважину источником водоснабжения, даже имея возможность подключиться к централизованному водопроводу. И вот почему:

? бесперебойное водоснабжение;

? чистая артезианская вода;

? за воду не надо платить.

Артезианская скважина уходит под землю в среднем на 50-70 метров. Это гарантирует, что в воде будут отсутствовать вредные примеси. Точную глубину залегания водоносного слоя можно определить только в процессе бурения. Со временем водоносное озеро расширяется, поэтому можно не сомневаться, что воды из такой скважины хватит и детям, и внукам.

Артезианская скважина прослужит 50 лет и более.

На цену бурения артезианской скважины напрямую влияет выбор материала, из которого выполнена труба, принимающая воду. Если вам нужна вода только для полива огорода, то можно вполне обойтись металлической трубой. Если же вода будет использоваться и для питья и приготовления пищи, то лучше все же остановить свой выбор на двухколонной конструкции металл + пластик. Пластик защитит воду от попадания в нее загрязнений – в том числе примесей ржавчины от металлической трубы.

Есть случаи, когда клиенту предлагают установить лишь одну пластиковую трубу. Но если вы хотите, чтобы вопрос с водой был решен раз и навсегда, то лучше отказаться от такого «дешевого» во всех отношениях варианта. Дело в том, что при сезонных подвижках грунта очень велик риск повреждения пластика, а следовательно – поломки скважины.

Весна – идеальное время для бурения скважины на приусадебном участке: нет ажиотажа, и предстоящий дачный сезон начнется легко и с комфортом.

На выполнение работ потребуется от двух до пяти дней в зависимости от глубины и объема допработ.

Заказчику при этом не обязательно находиться все время дома.

Качественно провести работы по бурению скважин могут в Туле и области специалисты компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ». Все работы выполняются по договору, с выдачей паспорта на скважину, с указанием всех ее характеристик, включая глубину, дебет (мощность подачи воды), глубину погружения насоса и другие.

На выполненные работы «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» дает год гарантии на скважину. Если же была заказана скважина «под ключ», то есть бурение и обустройство (монтаж всего необходимого оборудования для поставки воды в дом и на приусадебный участок), клиент получает расширенную гарантию до 5 лет.