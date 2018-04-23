Мясо и стритфуд в Туле: места и рецепты

Куда в Туле можно зайти любителям мясных блюд и где попробовать вкусные бургеры? Рецепты от шеф-поваров.

Начались тёплые дни, хочется гулять и наслаждаться солнцем и воздухом. А по пути приятно зайти в уютные заведения, чтобы подкрепиться вкусным мясом или взять с собой сочный любимый бургер.

Мы собрали в этом обзоре рестораны и кафе нашего города, которые рады угостить своих гостей вкуснейшим мясом и блюдами стрит-фуда, приготовленными с душой.

Steak House 59

Ресторан Steak House 59 радует своих гостей гостеприимством, уютом и вкусной едой. А ещё здесь любят приятно удивлять, поэтому это любимое место многих любителей мяса.

Этой весной Steak House 59 исполнилось 10 лет!

Главное здесь, конечно, мясо — правильное мясо! В Steak House 59 вы сможете сами выбрать кусочек, из которого будет приготовлен ваш стейк. Официант подробно и аппетитно расскажет об особенностях каждого блюда, чтобы вы смогли легко выбрать то, что вам по вкусу.

Стейки в этом ресторане особенные, с неповторимым вкусом и ароматом. Секрет в том, что их готовят в специальной дровяной печи-гриль испанского производства Josper (джоспер или хоспер). Она работает на древесном угле, а высокая рабочая температура (до 400 градусов) даёт возможность делать правильно различные степени прожарки мяса и затрачивать на приготовление на треть меньше времени, чем при жарке на открытом огне.

На хоспер-гриле ваш стейк покрывается ароматной поджаристой корочкой сверху и доходит «до нужной кондиции» внутри, сохраняя

весь сок и вкус.

Кроме богатого выбора стейков здесь можно попробовать очень вкусные рыбные блюда, пельмешки ручной работы, разнообразные салаты, супы и закуски. Любители бургеров и особенной тонкой пиццы смогут выбрать для себя вкусный вариант по душе, а сладкоежки – заказать нежный вкуснейший десерт или тортик. Здесь вкусно всем, приходите!

рецепт от шеф-повара

Тартар из говядины

Мраморная говядина (вырезка/или филе)

Красный лук

Корнишоны

Каперсы

Перец чили

Табаско

Соус «Варчестер»

Оливковое масло

Коньяк

Мясо нарезать мелкими кубиками, посолить, поперчить в меру, добавить несколько капель табаско, соуса «Варчестер», ложку оливкового масла и коньяка. Тщательно перемешать. Выложить тартар через специальное кольцо на тарелку. Корнишоны и лук для добавок нарезать мелкими кубиками. Положить их в разные соусники, а в третий соусник налить оливковое масло с розовым перцем. Украсить тарелку перчиком чили и каперсами. Сверху тартар немного примять и опустить в образовавшуюся ямку перепелиный желток. Подавать с гренками.

Интерьер в Steak House 59 спокойный и уютный, без навязчивых украшений и избытка цветов. Здесь так приятно отдохнуть и вкусно поесть в удобном мягком кресле, с приглушенным освещением, под расслабляющую музыку.

Steak House 59 — так вкусно, что всегда мало!

Тула, пр. Ленина, 59

8 (4872) 31-22-81

Часы работы: с 12.00 до 23.00

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Правда, гастрономический паб

Гастрономический паб «Правда» специализируется на отечественных и европейских напитках и дополняющей их вкусной еде.

Гордость «Правды» — разнообразные и неповторимые бургеры. Ведь бургеры — уже давно не фастфуд, а гастрономический изыск. Уже многими гостями они признаны, пожалуй, лучшими в Туле. И не напрасно!

Котлеты для бургеров здесь готовятся из отечественной охлажденной мраморной говядины породы Блэк Ангус, из Брянской области. Булочки в «Правде» пекут сами из пшеничной муки с добавлением картофеля и сливочного масла. Все соусы для бургеров также готовят сами.

Богатый ассортимент позволяет выбрать бургер на любой вкус — в меню вы найдёте как классические варианты, так и бургеры-гурмэ:

рецепт от шеф-повара

«Чистая правда» — самый популярный в пабе классический бургер с говяжьей котлетой

Котлета из говядины по особому рецепту

Булочка

Сыр чеддер

Луковый конфитюр

Фирменный соус

Котлета из говядины обжаривается до необходимой степени готовности, сверху укладывается сыр чеддер, конфитюр из лука и поливается фирменным соусом. Подогретая булочка смазывается соусом, сверху укладывается котлета с луком и сыром чеддер. На гарнир к бургеру подаётся жареный картофель фри и горчичный соус.

«Губка Боб» — чёрный бургер с подлинным мясом камчатского краба и тигровыми креветками в сливочном соусе с пармезаном и щучьей икрой.

«Мимино» — бургер с котлетой из барашка с кинзой, кавказским сулугуни, йогуртовым соусом с оливками и овощной сальсой.

«Дичь» — бургер с большой котлетой из мяса алтайского оленя с брусничным соусом, голубым сыром, луковым конфитюром и вареньем из хвойных шишек. Подается в пшенично-ржаной булке с солодом и можжевельником.

«Дональд Дак» — дерзкий бургер на чёрной булочке, с сочной котлетой из утки внутри, с кремом из горгонзолы, вишней и рукколой, приправленный имбирем и бальзамическим уксусом.

Сейчас в обеденном меню есть бургер на черной булочке с мякотью куриных крылышек в сладком американском соусе, с томатами, маринованным сельдереем и огурцами. Подается с картофелем фри и сладкой горчицей. Гостям новинка пришлась по душе, так что в скором времени она войдет и в основное меню.

К каждому бургеру можно заказать дополнительную котлету или другие ингредиенты. Это сделает бургер еще интереснее и сытнее, а на цену существенно не повлияет.

Кроме бургеров в меню «Правды» большое разнообразие закусок, салатов, горячих блюд. А ещё гостей заведения порадуют лучшие представители стрит-фуда разных стран — шаверма, серранито, кесадилья, бан ми, сэндвичи и очень достойные хот-доги.

Попробуйте новое обеденное меню, которое «Правда» представила этой весной: кебаб, бургер с мякотью куриных крылышек, свиной карбонад на гриле, бараний окорок в сливочном соусе и много других не мясных, но не менее вкусных блюд.

В собственной коптильне здесь готовят разнообразное мясо: говядину пастрами и брискет, копчёные куриные крылышки, буженину и другие мясные деликатесы. А ещё вялят пряные чипсы из говядины, индейки, курицы и оленины.

Заходите попробовать новый суп — сливочный чаудер с моллюсками и сыром чеддер.

Ну а пока на кухне колдуют над вашим ужином, можно съесть парочку брускетт на хрустящем хлебе. Этой весной шеф-повар придумал пять разных и особенных вкусов: с кремом из печени трески с творожным сыром, с кипрским сыром халуми и печеными овощами, с копченым сомом и сыром страчателла, с сыровяленой говядиной и с маринованной сельдью на морковном пудинге.

А ещё «Правда» предлагает гостям вкусные настойки, приготовленные по собственным оригинальным рецептам: малина с лаймом, брусника с лимоном, чёрная смородина с мятой, медовая с лимоном, сливочно-кофейный домашний ликёр, вишня с корицей. Такой напиток, по утверждению барменов «Правды», станет лучшим завершением плотного обеда или ужина.

Следите в соцсетях паба за новинками и тематическими днями, и добро пожаловать в «Правду»!

Тула, Красноармейский проспект, 10

Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22

Время работы:

вс.-чт.: 12:00 − 00:00

пт.-сб.: 12:00 − 02:00

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ПРОМЯСО

Бургерная «ПРОМЯСО» расположилась в ТЦ «Макси» и радует своих гостей отменными стритфуд-блюдами, созданными из российских продуктов с использованием европейских и американских технологий.

Главный секрет этой вкусной еды — она приготовлена с душой, из отборных продуктов, без вредной химии и консервантов.

Основа меню «ПРОМЯСО» — копчёности. Каждый день здесь коптят в смокере свежую свинину, говядину и птицу, и делают это без искусственных ароматизаторов, только на ольховой и яблоневой щепе.

Здесь копченое мясо можно встретить в супе, в бургере, хот-доге, салате — да почти в любом блюде.

Бургеры в этом заведении — особенные и неповторимые, с нереально вкусным, ароматным копченым мясом из собственной коптильни.

Один из главных бургеров в меню «ПРОМЯСО» — бургер с рваной говядиной. Под хрустящей тёплой булочкой укрыта щедрая порция копчёного мяса, колечки маринованного красного лука, огурец, помидор и прочие овощи, приправленные фирменным соусом, который варят 12 часов по техасскому рецепту на натуральном говяжьем бульоне.

В бургере с рваной свининой всё такое же вкусное, только внутри вместо говядины — мякоть копченых свиных рёбер. А для любителей мяса птицы — сочный и ароматный бургер с курицей.

Пробуйте и выбирайте свои любимые — все очень вкусные!

В апреле в «ПРОМЯСО» проходит щедрая акция: купи один бургер, а второй получи совершенно бесплатно! Ешь сам за двоих и угощай друзей. Мяса хватит на всех!

Обед хорошо начинать с салата. В «ПРОМЯСО» есть лёгкие овощные и сытные — овощные с копчёностями.

А как же без хот-дога? Здесь это не просто булочка с сосиской. В ваш хот-дог положат свежие и маринованные овощи, фирменный американский соус грейви и нереально вкусную колбаску на выбор: куриную с сыром, говяжью со свининой.

Для тех, кто хочет быстро перекусить, в меню есть сэндвичи с разнообразным копчёным мясом — говядиной брискет, свининой и куриным филе. Все варианты — со свежей прослойкой из хрустящих овощей, щедро сдобренные соусами цезарь и американским грейви.

Ещё одна гордость «ПРОМЯСО» — вкуснейший картофельный хлеб собственного производства. В тесто добавляют протёртый картофель, молоко и сливочное масло. Так он получается особенно аппетитным, воздушным и лёгким. Этот хлебушек подают горячим к копчёной грудинке, свиным ребрышкам, куриным рулетам и колбаскам. Попробуй!

На обед здесь можно заказать суп дня. Спрашивайте, какой в меню сегодня: солянка, чаудер, сырный крем-суп или картофельный. Все вкусные!

К любому блюду вам предложат воду, пенное или морс. Кстати, морсы здесь варят сами и не используют вкусовые добавки и консерванты.

На десерт попробуйте нежный тортик или донат.

«ПРОМЯСО» — коптим как хотим!

Тула, ул. Пролетарская, 2, 2-й этаж (ТРЦ «Макси»)

8 (4872) 77-49-79

promyaso71.ru

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