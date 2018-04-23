Мясо и стритфуд в Туле: места и рецепты
Куда в Туле можно зайти любителям мясных блюд и где попробовать вкусные бургеры? Рецепты от шеф-поваров.
Начались тёплые дни, хочется гулять и наслаждаться солнцем и воздухом. А по пути приятно зайти в уютные заведения, чтобы подкрепиться вкусным мясом или взять с собой сочный любимый бургер.
Мы собрали в этом обзоре рестораны и кафе нашего города, которые рады угостить своих гостей вкуснейшим мясом и блюдами стрит-фуда, приготовленными с душой.
Steak House 59
Ресторан Steak House 59 радует своих гостей гостеприимством, уютом и вкусной едой. А ещё здесь любят приятно удивлять, поэтому это любимое место многих любителей мяса.
Этой весной Steak House 59 исполнилось 10 лет!
Главное здесь, конечно, мясо — правильное мясо! В Steak House 59 вы сможете сами выбрать кусочек, из которого будет приготовлен ваш стейк. Официант подробно и аппетитно расскажет об особенностях каждого блюда, чтобы вы смогли легко выбрать то, что вам по вкусу.
Стейки в этом ресторане особенные, с неповторимым вкусом и ароматом. Секрет в том, что их готовят в специальной дровяной печи-гриль испанского производства Josper (джоспер или хоспер). Она работает на древесном угле, а высокая рабочая температура (до 400 градусов) даёт возможность делать правильно различные степени прожарки мяса и затрачивать на приготовление на треть меньше времени, чем при жарке на открытом огне.
На хоспер-гриле ваш стейк покрывается ароматной поджаристой корочкой сверху и доходит «до нужной кондиции» внутри, сохраняя
весь сок и вкус.
Кроме богатого выбора стейков здесь можно попробовать очень вкусные рыбные блюда, пельмешки ручной работы, разнообразные салаты, супы и закуски. Любители бургеров и особенной тонкой пиццы смогут выбрать для себя вкусный вариант по душе, а сладкоежки – заказать нежный вкуснейший десерт или тортик. Здесь вкусно всем, приходите!
Тартар из говядины
Красный лук
Корнишоны
Каперсы
Перец чили
Табаско
Соус «Варчестер»
Оливковое масло
Коньяк
Мясо нарезать мелкими кубиками, посолить, поперчить в меру, добавить несколько капель табаско, соуса «Варчестер», ложку оливкового масла и коньяка. Тщательно перемешать. Выложить тартар через специальное кольцо на тарелку. Корнишоны и лук для добавок нарезать мелкими кубиками. Положить их в разные соусники, а в третий соусник налить оливковое масло с розовым перцем. Украсить тарелку перчиком чили и каперсами. Сверху тартар немного примять и опустить в образовавшуюся ямку перепелиный желток. Подавать с гренками.
Интерьер в Steak House 59 спокойный и уютный, без навязчивых украшений и избытка цветов. Здесь так приятно отдохнуть и вкусно поесть в удобном мягком кресле, с приглушенным освещением, под расслабляющую музыку.
Steak House 59 — так вкусно, что всегда мало!
Тула, пр. Ленина, 59
8 (4872) 31-22-81
Часы работы: с 12.00 до 23.00
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Правда, гастрономический паб
Гастрономический паб «Правда» специализируется на отечественных и европейских напитках и дополняющей их вкусной еде.
Гордость «Правды» — разнообразные и неповторимые бургеры. Ведь бургеры — уже давно не фастфуд, а гастрономический изыск. Уже многими гостями они признаны, пожалуй, лучшими в Туле. И не напрасно!
Котлеты для бургеров здесь готовятся из отечественной охлажденной мраморной говядины породы Блэк Ангус, из Брянской области. Булочки в «Правде» пекут сами из пшеничной муки с добавлением картофеля и сливочного масла. Все соусы для бургеров также готовят сами.
Богатый ассортимент позволяет выбрать бургер на любой вкус — в меню вы найдёте как классические варианты, так и бургеры-гурмэ:
«Чистая правда» — самый популярный в пабе классический бургер с говяжьей котлетой
Котлета из говядины по особому рецепту
Булочка
Сыр чеддер
Луковый конфитюр
Фирменный соус
Котлета из говядины обжаривается до необходимой степени готовности, сверху укладывается сыр чеддер, конфитюр из лука и поливается фирменным соусом. Подогретая булочка смазывается соусом, сверху укладывается котлета с луком и сыром чеддер. На гарнир к бургеру подаётся жареный картофель фри и горчичный соус.
«Губка Боб» — чёрный бургер с подлинным мясом камчатского краба и тигровыми креветками в сливочном соусе с пармезаном и щучьей икрой.
«Мимино» — бургер с котлетой из барашка с кинзой, кавказским сулугуни, йогуртовым соусом с оливками и овощной сальсой.
«Дичь» — бургер с большой котлетой из мяса алтайского оленя с брусничным соусом, голубым сыром, луковым конфитюром и вареньем из хвойных шишек. Подается в пшенично-ржаной булке с солодом и можжевельником.
«Дональд Дак» — дерзкий бургер на чёрной булочке, с сочной котлетой из утки внутри, с кремом из горгонзолы, вишней и рукколой, приправленный имбирем и бальзамическим уксусом.
Сейчас в обеденном меню есть бургер на черной булочке с мякотью куриных крылышек в сладком американском соусе, с томатами, маринованным сельдереем и огурцами. Подается с картофелем фри и сладкой горчицей. Гостям новинка пришлась по душе, так что в скором времени она войдет и в основное меню.
К каждому бургеру можно заказать дополнительную котлету или другие ингредиенты. Это сделает бургер еще интереснее и сытнее, а на цену существенно не повлияет.
Кроме бургеров в меню «Правды» большое разнообразие закусок, салатов, горячих блюд. А ещё гостей заведения порадуют лучшие представители стрит-фуда разных стран — шаверма, серранито, кесадилья, бан ми, сэндвичи и очень достойные хот-доги.
Попробуйте новое обеденное меню, которое «Правда» представила этой весной: кебаб, бургер с мякотью куриных крылышек, свиной карбонад на гриле, бараний окорок в сливочном соусе и много других не мясных, но не менее вкусных блюд.
В собственной коптильне здесь готовят разнообразное мясо: говядину пастрами и брискет, копчёные куриные крылышки, буженину и другие мясные деликатесы. А ещё вялят пряные чипсы из говядины, индейки, курицы и оленины.
Заходите попробовать новый суп — сливочный чаудер с моллюсками и сыром чеддер.
Ну а пока на кухне колдуют над вашим ужином, можно съесть парочку брускетт на хрустящем хлебе. Этой весной шеф-повар придумал пять разных и особенных вкусов: с кремом из печени трески с творожным сыром, с кипрским сыром халуми и печеными овощами, с копченым сомом и сыром страчателла, с сыровяленой говядиной и с маринованной сельдью на морковном пудинге.
А ещё «Правда» предлагает гостям вкусные настойки, приготовленные по собственным оригинальным рецептам: малина с лаймом, брусника с лимоном, чёрная смородина с мятой, медовая с лимоном, сливочно-кофейный домашний ликёр, вишня с корицей. Такой напиток, по утверждению барменов «Правды», станет лучшим завершением плотного обеда или ужина.
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Тула, Красноармейский проспект, 10
Резерв столов: 8 (4872) 71-71-22
Время работы:
вс.-чт.: 12:00 − 00:00
пт.-сб.: 12:00 − 02:00
ПРОМЯСО
Бургерная «ПРОМЯСО» расположилась в ТЦ «Макси» и радует своих гостей отменными стритфуд-блюдами, созданными из российских продуктов с использованием европейских и американских технологий.
Главный секрет этой вкусной еды — она приготовлена с душой, из отборных продуктов, без вредной химии и консервантов.
Основа меню «ПРОМЯСО» — копчёности. Каждый день здесь коптят в смокере свежую свинину, говядину и птицу, и делают это без искусственных ароматизаторов, только на ольховой и яблоневой щепе.
Здесь копченое мясо можно встретить в супе, в бургере, хот-доге, салате — да почти в любом блюде.
Бургеры в этом заведении — особенные и неповторимые, с нереально вкусным, ароматным копченым мясом из собственной коптильни.
Один из главных бургеров в меню «ПРОМЯСО» — бургер с рваной говядиной. Под хрустящей тёплой булочкой укрыта щедрая порция копчёного мяса, колечки маринованного красного лука, огурец, помидор и прочие овощи, приправленные фирменным соусом, который варят 12 часов по техасскому рецепту на натуральном говяжьем бульоне.
В бургере с рваной свининой всё такое же вкусное, только внутри вместо говядины — мякоть копченых свиных рёбер. А для любителей мяса птицы — сочный и ароматный бургер с курицей.
Пробуйте и выбирайте свои любимые — все очень вкусные!
В апреле в «ПРОМЯСО» проходит щедрая акция: купи один бургер, а второй получи совершенно бесплатно! Ешь сам за двоих и угощай друзей. Мяса хватит на всех!
Обед хорошо начинать с салата. В «ПРОМЯСО» есть лёгкие овощные и сытные — овощные с копчёностями.
А как же без хот-дога? Здесь это не просто булочка с сосиской. В ваш хот-дог положат свежие и маринованные овощи, фирменный американский соус грейви и нереально вкусную колбаску на выбор: куриную с сыром, говяжью со свининой.
Для тех, кто хочет быстро перекусить, в меню есть сэндвичи с разнообразным копчёным мясом — говядиной брискет, свининой и куриным филе. Все варианты — со свежей прослойкой из хрустящих овощей, щедро сдобренные соусами цезарь и американским грейви.
Ещё одна гордость «ПРОМЯСО» — вкуснейший картофельный хлеб собственного производства. В тесто добавляют протёртый картофель, молоко и сливочное масло. Так он получается особенно аппетитным, воздушным и лёгким. Этот хлебушек подают горячим к копчёной грудинке, свиным ребрышкам, куриным рулетам и колбаскам. Попробуй!
На обед здесь можно заказать суп дня. Спрашивайте, какой в меню сегодня: солянка, чаудер, сырный крем-суп или картофельный. Все вкусные!
К любому блюду вам предложат воду, пенное или морс. Кстати, морсы здесь варят сами и не используют вкусовые добавки и консерванты.
На десерт попробуйте нежный тортик или донат.
«ПРОМЯСО» — коптим как хотим!
Тула, ул. Пролетарская, 2, 2-й этаж (ТРЦ «Макси»)
8 (4872) 77-49-79