Туляки выбрали три лучших концертных площадки-2018

С 18 декабря по 18 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие концертные площадки в Туле. Теперь мы знаем, куда вы ходите с удовольствием, и где, на ваш взгляд, очень уютно и удобно смотреть концерты.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 января, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал Harat's Pub — он набрал 710 голосов!

Второе место и 554 голоса получила Тульская областная филармония.

Третье место и 430 голосов туляки отдали Дому Дворянского собрания.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание концертной площадки

Площадки, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг концертных площадок Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.