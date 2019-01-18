Туляки выбрали три лучших концертных площадки-2018
Итоги народного голосования на Myslo.
С 18 декабря по 18 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие концертные площадки в Туле. Теперь мы знаем, куда вы ходите с удовольствием, и где, на ваш взгляд, очень уютно и удобно смотреть концерты.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 18 января, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал Harat's Pub — он набрал 710 голосов!
Второе место и 554 голоса получила Тульская областная филармония.
Третье место и 430 голосов туляки отдали Дому Дворянского собрания.
Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание концертной площадки
Площадки, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг концертных площадок Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.