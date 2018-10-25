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Туляки помогли арсенальцу Максиму Беляеву найти бездомного пса
Фото из Инстаграма Максима Беляева.

Туляки помогли арсенальцу Максиму Беляеву найти бездомного пса

Ослабленное животное футболист сразу отвез к ветеринару.

Бездомный пес, которого разыскивали игрок «Арсенала» Максим Беляев и его жена Кристина, нашелся. Об этом футболист написал в своем Instagram.

– Громадное спасибище всем, кто помогал нам в поисках, писал о предполагаемом местонахождении, присылал фото, видео, делал репосты, молился с нами, просто даже поддерживал и верил, — пишут Беляевы.

Собаку сразу отвезли к ветеринару. Хорошие новости:

– Ясно одно — жить будет долго и очень счастливо, — сообщила футбольная семья в своем посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадное спасибище всем, кто помогал нам в поисках, писал о предполагаемом местонахождении, присылал фото, видео, делал репосты, молился с нами, просто даже поддерживал и верил!!! Так радостно на душе, что столько неравнодушных людей к бездомным животным в Туле! Мы вместе сделали огромное доброе дело!!! Одним бездомным псом в Туле меньше! ???????????????????? Он с нами!!! Слава Богу!!!???????????????????? Вот эти два прекрасных неравнодушных человека — Татьяна и Валерий — помогли нам и нашли бедолагу. Он очень ослаблен, на ногах еле стоит, выглядит ещё хуже, чем 10 дней назад. Мы у ветеринара. Ясно одно — жить будет долго и очень счастливо!!! Потом напишем подробности. #спасибо #Тула #помощьживотным #счастьевдом

Публикация от МаксимБеляев КрисБеляеваЛарина (@maximbelyaev6)

 

Максим и Кристина Беляевы очень любят животных. У них дома живут три кота, кошка и собака. Кстати, пса по кличке Квинси семья нашла возле автовокзала в Туле. Подробнее о Беляевых читайте в большой статье Myslo.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +14
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