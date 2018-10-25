Туляки помогли арсенальцу Максиму Беляеву найти бездомного пса

Фото из Инстаграма Максима Беляева.

Бездомный пес, которого разыскивали игрок «Арсенала» Максим Беляев и его жена Кристина, нашелся. Об этом футболист написал в своем Instagram.

– Громадное спасибище всем, кто помогал нам в поисках, писал о предполагаемом местонахождении, присылал фото, видео, делал репосты, молился с нами, просто даже поддерживал и верил, — пишут Беляевы.

Собаку сразу отвезли к ветеринару. Хорошие новости:

– Ясно одно — жить будет долго и очень счастливо, — сообщила футбольная семья в своем посте.

Максим и Кристина Беляевы очень любят животных. У них дома живут три кота, кошка и собака. Кстати, пса по кличке Квинси семья нашла возле автовокзала в Туле. Подробнее о Беляевых читайте в большой статье Myslo.